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    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

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    15 ноября 2023, 18:14

    Путин: Легитимность выборов должна быть очевидной

    Путин: Легитимность выборов лежит в основе политической стабильности страны

    Путин: Легитимность выборов должна быть очевидной
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Легитимность является важнейшим результатом любых выборов в стране, она не должна вызывать сомнений, именно она лежит в основе политической стабильности страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

    «Что касается наблюдателей [на выборах]: очень важная часть работы, чрезвычайно важная, потому что самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность, именно она лежит в основе политической стабильности страны», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент призвал работать со всеми наблюдателями – как от партии власти, так и от оппозиции. «Именно в силу того, что я только что сказал: чтобы легитимность была очевидной», – отметил глава государства.

    Ранее Путин назвал видеонаблюдение эффективной формой общественного контроля на выборах.

    14 ноября 2023, 22:22
    Эксперты: Россия переживает настоящий строительный бум

    Председатель комитета Госдумы по строительству: Президент нам всем ставит задачу ежегодно улучшать жилищные условия для не менее чем 5 млн семей

    Эксперты: Россия переживает настоящий строительный бум
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Строительство в России находится на подъеме: речь не только о многоквартирном жилье и ИЖС, но и о социально значимой инфраструктуре, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Пахомов, а также эксперты строительной отрасли Рамиль Усманов и Александр Панин. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.

    «Президент нам всем – и правительству, и Минстрою, и Госдуме – ставит задачу ежегодно улучшать жилищные условия для не менее чем 5 млн семей. Мы понимаем, что комфортное жилье – это и уверенность в завтрашнем дне, и желание людей оставаться в своих регионах, развивать территории, растить детей. От этого зависит будущее нашей страны», – рассказал Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

    «Отдельным блоком отмечу работу программ капитального ремонта многоквартирных домов. Мы сейчас корректируем законодательство, чтобы увеличить жизненный цикл таких домов, максимально замедлить темпы прироста ветхого жилья и сделать это за счет поддержания в хорошем состоянии старого жилого фонда.

    При этом строительство нового и современного жилья – безусловный приоритет. Второй год цифра ввода в эксплуатацию превышает 100 млн кв. метров.

    Это значит, что президент поставил нам правильные задачи», – подчеркнул депутат.

    «Также отмечу растущий интерес граждан к участию в программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Здесь все очень просто: это наглядный механизм, где люди видят результат. У жителей появляются благоустроенные дворы, общественные пространства, о которых даже 10 лет назад сложно было мечтать. Сейчас эта практика вышла за пределы мегаполисов. Практически в каждом среднем городе появилась одна-две новых точки притяжения. Туда пришли жители, подтянулся бизнес, там гуляют туристы. Комфортная среда – мощный драйвер развития и один из магнитов, сохраняющих в регионах активных жителей», – детализировал парламентарий.

    «Параллельно идет интенсивное восстановление Донбасса и Новороссии. Министр отметил, что в наших новых регионах реконструировано более восьми тысяч объектов. Россия не просто вернула себе свое, она приводит в порядок те регионы, где десятилетиями не было структурных и качественных изменений. Речь идет про новые школы, детсады, больницы, дороги, объекты инфраструктуры. Кроме того, новым регионам помогают все субъекты нашей страны», – добавил собеседник.

    «Как сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в России до конца нынешнего года ожидается ввод 104 млн кв. метров жилья. Это рекордная и беспрецедентная для нашей страны цифра, нам даже не с чем сравнивать, и рост продолжает показывать динамику. Россия переживает настоящий строительный бум», – рассказал Рамиль Усманов, президент Федерации ИЖС.

    «Если говорить конкретно про ИЖС, то количество желающих купить загородную недвижимость растет во всех регионах нашей страны.

    Во-первых, квадратный метр в городе стоит дороже. Во-вторых, становится все больше коттеджных поселков, в которых решены многие вопросы инфраструктуры», – пояснил спикер.

    «Все больше жителей России обращают внимание на организованные коттеджные поселки, где доступен высокий уровень комфорта, есть большое количество мероприятий, созданы различные воркаут-зоны. Людей привлекают решенные вопросы парковки около частных домов. Поэтому предложения игроков рынка становятся высококонкурентными, что двигает вперед всю отрасль», – указал собеседник.

    «Что касается политики интенсивного восстановления Донбасса и Новороссии, то

    Россия уже больше года создает в новых регионах те блага, которых местные жители были лишены в эпоху украинской оккупации – это социально-культурные объекты, школы, садики.

    Со временем эта работа будет расширяться еще больше», – поделился эксперт.

    Улучшение жилищных условий – это один из способов повышения всех параметров качества жизни россиян, рассказал Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ: «Это задача, на которую президент ориентирует правительство.

    Скажу больше: наши исследования показывают, что жилищные условия вкупе с городской средой влияют на всю линейку демографических параметров каждого населенного пункта. А это важная задача народосбережения».

    Панин отдельно отметил рост интереса россиян к механизму прямого участия в программе «Формирование комфортной городской среды». «По моему мнению, это самая эффективная, работающая и заметная программа из всех, которые сегодня существуют в этой отрасли. В этом году за общественные пространства проголосовало более 14 млн человек. Такого не было никогда. Россияне понимают, что парк, двор или набережная – это продолжение квартиры, часть дома», – пояснил спикер.

    «Программа ФКГС заканчивается в следующем году, поэтому для всех очень важно, чтобы она была продлена. Думаю, в ходе сегодняшнего общения Файзуллина с Путиным были проработаны в том числе планы по развитию ФКГС: как должна выглядеть программа в ближайшем будущем, какой ей необходим апгрейд. Но то, что программа работает, нравится жителям, и благодаря этому у нас по всей стране происходят большие изменения – это совершенно точно», – подчеркнул аналитик.

    «Особого внимания заслуживает восстановление Донбасса и Новороссии», – заметил он. – На недавней конференции в Дербенте, где были ландшафтоведы, ботаники, биологи, мы обсуждали интересный факт:

    базовые организации в СССР, которые занимались озеленением, были созданы сразу после Великой Отечественной войны. Казалось бы, страна в разрухе, есть более важные первоочередные задачи. Но именно такие, казалось бы, частности, действительно существенно меняли настроение жителей послевоенных городов. И подобную работу мы видим сейчас и в новых регионах».

    «Вообще, городская среда – это новая функция населенных пунктов, часть постиндустриальной экономики. На городскую среду «нанизываются» новые бизнесы, креативные индустрии, рестораны, малое и среднее предпринимательство и прочее. Городская среда современного населенного пункта – это не просто эстетика, это экономический фактор. Вот эти принципы и надо, по моему мнению, закладывать в будущие треки развития программы ФКГС», – резюмировал эксперт.

    Напомним, во вторник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. На встрече обсуждалась ситуация в сфере жилищного строительства: многоквартирное жилье и ИЖС, переселение из аварийного жилья, программа капитального ремонта и модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий, а также восстановление объектов в новых регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как указал глава государства, в нынешнем году 7 млн человек улучшили жилищные условия, было расселено 1,8 млн кв. м аварийного жилья, благоустройство проведено на более чем 7 тыс. общественных пространств, введено 83,6 млн кв. м жилья. При этом, по словам Файзуллина, до конца года будет рекордный показатель ввода жилья – 104 млн кв. м.

    «Отдельная задача – это координация работы на новых территориях. Стараемся успешно выполнить те задачи, которые поставлены. На сегодня уже восстановлено почти 8,4 тыс. объектов. В плане еще 4,6 тыс. объектов, это и многоквартирные дома, и объекты социально-культурной сферы, школы, садики. Мы это рассматриваем как самый крупный мегапроект», – отчитался глава ведомства.

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    14 ноября 2023, 21:36
    Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов церемонии «100 дней до Игр будущего в Казани» через видеосвязь и пригласил всех в столицу Татарстана.

    «Спорт – воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания народов. «Игры будущего» уже объединили представителей 50 государств, и это только начало. Нет сомнений, что предстоящие соревнования вызовут отклик у миллионов людей. Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России – открытой всему новому, нацеленной идти вперед и способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – следует из видео, размещенного на сайте Кремля.

    По словам президента России, фундаментальная значимость спорта и принципы олимпизма формируют саму философию «Игр будущего». «Казань – город, в котором развиваются и обогащают друг друга разные традиции и культуры», – заявил глава государства. Он пригласил всех к участию в «уникальном мультиспортивном празднике». «До встречи в Казани», – заявил Путин.

    До начала «Игр будущего» осталось 100 дней. Уникальный мультиспортивный турнир по 21 инновационной дисциплине на стыке классического и компьютерного спорта пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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    14 ноября 2023, 22:24
    Путин обсудил с президентом Египта прекращение огня в Газе

    Кремль: Путин обсудил с президентом Египта ас-Сиси ситуацию в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер выразил Египту благодарность за всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа, сообщили в Кремле.

    В заявлении на сайте Кремля говорится, что стороны обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, которая крайне обострилась в последнее время.

    Путин и ас-Сиси выразили глубокое беспокойство «беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин», сообщили в Кремле. Также стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения кровопролития и освобождения заложников, а также беспрепятственного оказания гумпомощи мирному населению.

    Отмечается, что подходы России и Египта к урегулированию ситуации в регионе являются созвучными. Обе страны выступают за создание независимого Палестинского государства, которое бы сосуществовало в мире и безопасности с Израилем.

    Лидеры России и Египта будут оставаться в контакте, добавили в Кремле.

    В свою очередь официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми опубликовал в соцсетях заявление по итогам переговоров двух лидеров. В нем говорится, что стороны договорились активизировать международные усилия с целью прекращения огня в секторе Газа, а также обсуждали предоставление срочной гуманитарной помощи сектору Газа и возможные шаги, направленные на защиту гражданского населения и прекращения кровопролития, передает ТАСС.

    Путин ранее заявлял о необходимости создания независимого государства Палестина. Российский лидер подчеркивал, что это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.

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    15 ноября 2023, 17:40
    Путин вручил госнаграды главе ЦИК и представителям избиркомов из ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды председателю ЦИК Элле Памфиловой и представителям избирательных комиссий из Донецкой народной республики (ДНР).

    Церемония, приуроченная к 30-летию избирательной системы России, прошла в подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево. Памфилова награждена орденом За заслуги перед Отечеством II степени, также награды были вручены Вячеславу Дзюбе, Наталье Дзюбе, Татьяне Московчук и Инне Охременко, передает ТАСС.

    Кроме того, у Путина запланировано общение с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

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    15 ноября 2023, 17:45
    Путин: Попытки вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться
    Путин: Попытки вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки внешнего и внутреннего вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

    «Что касается действий государства – мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться», – цитирует ТАСС Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит встречу  с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

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    15 ноября 2023, 15:36
    Названа дата встречи Путина с бизнесменами

    Стало известно, когда пройдет встреча российского бизнеса с Путиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский бизнес встретится с президентом страны Владимиром Путиным в среду вечером, сообщили два источника в деловых кругах.

    Первый источник сообщил РИА «Новости», что встреча пройдет в среду, второй уточнил, что она запланирована на вечер.

    Крупный российский бизнес традиционно встречается с главой государства под конец года. Как правило, обсуждаются текущие вопросы экономики и развития делового климата, иностранные и отечественные инвестиции.

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    15 ноября 2023, 18:06
    Путин отметил рост доверия россиян к выборам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил существенный рост доверия россиян к выборам и призвал продолжить работу по улучшению избирательной системы в стране.

    «Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования», – отметил Путин на встрече с представителями избиркомов, передает ТАСС.

    Российский лидер указал, что в 2020 году 60% опрошенных ВЦИОМ заявили о доверии к результатам выборов, а в сентябре прошлого года об этом заявили 69% опрошенных. Однако эта оценка не должна успокаивать, работу над совершенствованием избирательной системы нужно продолжить, подчеркнул Путин. Особенное внимание следует уделить созданию цифровой платформы, которая должна заменить действующую версию Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы», считает глава государства.

    Ранее Путин рассказал о влиянии честных выборов на внутриполитическую стабильность.

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    15 ноября 2023, 12:58
    Песков опроверг обсуждение Путиным и ас-Сиси возможности посредничества на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин не обсуждал с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в телефонном разговоре возможность посредничества в урегулировании палестино-израильского конфликта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Речь об этом не шла», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин поблагодарил президента Египта за всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа.

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    15 ноября 2023, 13:51
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к результатам выборов вырос

    Уровень общественного доверия к результатам выборов в России вырос менее чем за три года с 46% до 61% (+15% к 2020 г.), говорится в данных Всероссийского исследовательского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

    В ходе августовского замера 61% россиян ответили, что скорее доверяют результатам выборов, среди электорально активных – тех, кто обязательно участвует во всех выборах или старается это делать, показатель несколько выше – 69%, говорится на сайте ВЦИОМ.

    При этом 67% электорально активных россиян высоко оценивают легитимность выборов в своем регионе и считают, что они, как правило, проходят честно, без серьезных нарушений.

    Более трети россиян ответили, что обязательно принимают участие во всех выборах – федеральных, региональных и местных (38%), каждый четвертый ходит на выборы при возможности (25%).

    Опрос проводился 26 сентября 2021 года и 9 августа 2023 года. В опросе 26 сентября 2021 г. приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет, в августовском опросе – 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью.

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    15 ноября 2023, 17:59
    Путин согласился с позицией Памфиловой о преимуществе электронного голосования
    Путин согласился с позицией Памфиловой о преимуществе электронного голосования
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ЦИК России Элла Памфилова доказывала, что у электронной формы голосования есть множество преимуществ, и оказалась права, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

    Путин отметил, что сейчас ИТ-сервисами в избирательных процессах пользуются избиратели, наблюдатели, СМИ и сами наблюдательные комиссии, активно внедряются сервисы электронного голосования, передает ТАСС.

    «Элла Александровна мне в свое время доказывала преимущества такой формы голосования, и на самом деле она оказалась права», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин вручил госнаграды Памфиловой и представителям избиркомов из ДНР.

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    15 ноября 2023, 17:52
    Путин назвал видеонаблюдение эффективной формой общественного контроля на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для сохранения внутриполитической стабильности в стране выборы должны быть организованы четко и честно, заявил президент России Владимир Путин.

    «Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности», – сказал Путин на встрече с представителями избиркомов, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что Россия является мировым лидером по использованию систем видеонаблюдения на выборах.

    «Применение на выборах видеонаблюдения – одна из эффективных форм гражданского и общественного контроля. Нигде в мире оно не используется настолько широко, как в нашей стране», – сказал он. Путин добавил, что в России видеокамерами оснащена большая часть избирательных участков.

    Ранее Всероссийский исследовательский центр общественного мнения сообщил о росте уровня доверия россиян к результатам выборов.

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    15 ноября 2023, 18:29
    Путин: Жители ДНР и ЛНР показали пример крепости духа

    Путин: Жители ДНР и ЛНР показали пример того, какой стержень должен быть у человека

    Путин: Жители ДНР и ЛНР показали пример крепости духа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецкой и Луганской народных республиках живут люди, крепкие душой, сердцем и характером, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

    «Люди крепкие – душой, сердцем, характером, и они в значительной степени многим из нас показали пример, как надо жить и работать, какой стержень должен быть у каждого, чтобы добиваться нужного нам результата», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин отметил смелость избирателей в новых регионах, напомнив, как горожане, несмотря на обстрелы, выстраивались в очередь, чтобы проголосовать на прошедших в сентябре выборах.

    «Я, когда смотрел за тем, что происходило, не скрою, я уже об этом как-то сказал, не грех повторить еще раз. Меня, конечно, удивляло, что там происходит. Вот люди выстроились в очередь на голосование. Обстрел. Ушли. Там кто-то спустился в какие-то подвалы, обстрел закончился – тут же вышли, и опять на участке та же очередь. И люди стоят и голосуют. Удивительно. И люди удивительные», – отметил российский лидер.

    Ранее Путин отметил рост доверия россиян к выборам.

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    15 ноября 2023, 18:36
    Памфилова назвала историческими прошедшие в новых регионах выборы

    Памфилова назвала историческими выборы, прошедшие в сентябре в новых регионах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выборы, которые прошли в сентябре на территориях новых регионов России, стали историческими, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

    Она поблагодарила регионы за то, что во время этих выборов «впервые в истории новейшей России» люди выбирали власть «в тяжелейших условиях, военных условиях, но такова была воля народа», передает ТАСС.

    «Наши члены комиссий практически всех регионов помогали организовывать тоже выборы нашим храбрым коллегам оттуда и проводить эти выборы», – отметила Памфилова.

    Ранее Памфилова сообщала, что явка, достигнутая в ходе выборов в сентябре, стала рекордной с 2013 года.

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    15 ноября 2023, 18:22
    Путин рассказал о сложности работы в избиркомах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов заявил, что работа в избирательных комиссиях требует профессионализма и выдержки.

    «Ваша работа требует глубоких знаний, четкости, организованности и объективности. И в немалой степени умения быть деликатными с людьми, внимательными к их запросам и претензиям. Представляю себе, сколько это требует нервов», – приводит его слова ТАСС.

    Путин указал, что деятельность представителей избиркомов очень сложна. «Вы независимы в своей работе, но это на порядок повышает вашу ответственность перед всеми участниками избирательного процесса. И, конечно же, перед обществом, перед государством, перед нашими людьми», – добавил Путин.

    Ранее Путин заявил, что для сохранения внутриполитической стабильности в стране выборы должны быть организованы четко и честно.

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    15 ноября 2023, 18:59
    Путин поблагодарил за смелость работников избиркомов в новых регионах России
    Путин поблагодарил за смелость работников избиркомов в новых регионах России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил самоотверженность работников избиркомов в новых российских регионах и их слаженную работу на сентябрьских выборах.

    «Хотел бы сказать о самоотверженной, слаженной работе избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на выборах, которые состоялись в этом году», – сказал глава государства в ходе встречи с представителями избиркомов, его слова приводятся на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что выборы в новых регионах проходили в очень сложных условиях и впервые регламентировались российским законодательством. Поставленные задачи, в том числе обеспечение безопасности, были достойно решены, заявил президент.

    «Особая благодарность Элле Александровне Памфиловой, она сделала все возможное, чтобы наша избирательная система уверенно ответила на все сложные вызовы», – добавил российский лидер.

    «При этом хорошо понимаю, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, приходится трудно. Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России», – завершил свою речь Путин.

    Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова назвала историческими прошедшие в новых регионах выборы.

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    Грандиозная программа милитаризации Польши, представляющая непосредственную угрозу России, похоже, сама оказалась под угрозой. По крайней мере, речь идет о планах по масштабным поставкам в польскую армию оружия, изготовленного в Южной Корее. Почему эти планы срываются и как это связано с прошедшими не так давно в Польше выборами? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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