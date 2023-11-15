  • Новость часаПутин вручил госнаграды главе ЦИК и представителям избиркомов из ДНР
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    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    24 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 17:45

    Путин: Попытки вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться

    Путин: Попытки вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки внешнего и внутреннего вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

    «Что касается действий государства – мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться», – цитирует ТАСС Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит встречу  с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

    14 ноября 2023, 12:01
    Путин обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

    Путин в видеосообщении обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», рассказав, что образ нынешней России отражает идею соединить киберспорт и классические виды спорта.

    «Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – процитированы слова главы государства на сайте Кремля.

    По его словам, участники и гости «Игр будущего» смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань – в город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры.

    Также президент добавил, что спорт в России – это «символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма». Путин подчеркнул, что «Игры будущего» уже объединили представителей 50 государств, и это далеко не конец.

    «Предстоящий турнир вызовет oтклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многопoлярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства», – заключил Путин.

    Международные соревнования «Игры будущего» пройдут 23 февраля следующего года в Казани.

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    14 ноября 2023, 12:24
    Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
    Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах главы государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон, в частности, разъясняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Ее смогут проводить только лица, имеющие на это право по закону. При этом они должны будут следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, передает  ТАСС.

    Также вводятся ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Снимать там смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

    Документ устанавливает, что на заседания избиркомов будут допущены только работающие на основании трудового договора представители СМИ.

    Кроме того, вводится запрет на проведение предвыборной агитации на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

    Разрешается составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов.

    Закон касается также кандидатов на выборы: если у зарегистрированного кандидата появляется судимость, то от будет обязан предоставить в избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, вплоть до окончания его срока.

    Помимо этого, определяется также порядок проведения голосования на участках за рубежом. Начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья российских граждан.

    Также документ закрепляет норму о прекращении полномочий доверенных лиц кандидатов по истечении агитационного периода, и устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции.

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не принял решения о выдвижении на выборы 2024 года.

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    14 ноября 2023, 22:22
    Эксперты: Россия переживает настоящий строительный бум

    Председатель комитета Госдумы по строительству: Президент нам всем ставит задачу ежегодно улучшать жилищные условия для не менее чем 5 млн семей

    Эксперты: Россия переживает настоящий строительный бум
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Строительство в России находится на подъеме: речь не только о многоквартирном жилье и ИЖС, но и о социально значимой инфраструктуре, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Пахомов, а также эксперты строительной отрасли Рамиль Усманов и Александр Панин. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.

    «Президент нам всем – и правительству, и Минстрою, и Госдуме – ставит задачу ежегодно улучшать жилищные условия для не менее чем 5 млн семей. Мы понимаем, что комфортное жилье – это и уверенность в завтрашнем дне, и желание людей оставаться в своих регионах, развивать территории, растить детей. От этого зависит будущее нашей страны», – рассказал Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

    «Отдельным блоком отмечу работу программ капитального ремонта многоквартирных домов. Мы сейчас корректируем законодательство, чтобы увеличить жизненный цикл таких домов, максимально замедлить темпы прироста ветхого жилья и сделать это за счет поддержания в хорошем состоянии старого жилого фонда.

    При этом строительство нового и современного жилья – безусловный приоритет. Второй год цифра ввода в эксплуатацию превышает 100 млн кв. метров.

    Это значит, что президент поставил нам правильные задачи», – подчеркнул депутат.

    «Также отмечу растущий интерес граждан к участию в программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Здесь все очень просто: это наглядный механизм, где люди видят результат. У жителей появляются благоустроенные дворы, общественные пространства, о которых даже 10 лет назад сложно было мечтать. Сейчас эта практика вышла за пределы мегаполисов. Практически в каждом среднем городе появилась одна-две новых точки притяжения. Туда пришли жители, подтянулся бизнес, там гуляют туристы. Комфортная среда – мощный драйвер развития и один из магнитов, сохраняющих в регионах активных жителей», – детализировал парламентарий.

    «Параллельно идет интенсивное восстановление Донбасса и Новороссии. Министр отметил, что в наших новых регионах реконструировано более восьми тысяч объектов. Россия не просто вернула себе свое, она приводит в порядок те регионы, где десятилетиями не было структурных и качественных изменений. Речь идет про новые школы, детсады, больницы, дороги, объекты инфраструктуры. Кроме того, новым регионам помогают все субъекты нашей страны», – добавил собеседник.

    «Как сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в России до конца нынешнего года ожидается ввод 104 млн кв. метров жилья. Это рекордная и беспрецедентная для нашей страны цифра, нам даже не с чем сравнивать, и рост продолжает показывать динамику. Россия переживает настоящий строительный бум», – рассказал Рамиль Усманов, президент Федерации ИЖС.

    «Если говорить конкретно про ИЖС, то количество желающих купить загородную недвижимость растет во всех регионах нашей страны.

    Во-первых, квадратный метр в городе стоит дороже. Во-вторых, становится все больше коттеджных поселков, в которых решены многие вопросы инфраструктуры», – пояснил спикер.

    «Все больше жителей России обращают внимание на организованные коттеджные поселки, где доступен высокий уровень комфорта, есть большое количество мероприятий, созданы различные воркаут-зоны. Людей привлекают решенные вопросы парковки около частных домов. Поэтому предложения игроков рынка становятся высококонкурентными, что двигает вперед всю отрасль», – указал собеседник.

    «Что касается политики интенсивного восстановления Донбасса и Новороссии, то

    Россия уже больше года создает в новых регионах те блага, которых местные жители были лишены в эпоху украинской оккупации – это социально-культурные объекты, школы, садики.

    Со временем эта работа будет расширяться еще больше», – поделился эксперт.

    Улучшение жилищных условий – это один из способов повышения всех параметров качества жизни россиян, рассказал Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ: «Это задача, на которую президент ориентирует правительство.

    Скажу больше: наши исследования показывают, что жилищные условия вкупе с городской средой влияют на всю линейку демографических параметров каждого населенного пункта. А это важная задача народосбережения».

    Панин отдельно отметил рост интереса россиян к механизму прямого участия в программе «Формирование комфортной городской среды». «По моему мнению, это самая эффективная, работающая и заметная программа из всех, которые сегодня существуют в этой отрасли. В этом году за общественные пространства проголосовало более 14 млн человек. Такого не было никогда. Россияне понимают, что парк, двор или набережная – это продолжение квартиры, часть дома», – пояснил спикер.

    «Программа ФКГС заканчивается в следующем году, поэтому для всех очень важно, чтобы она была продлена. Думаю, в ходе сегодняшнего общения Файзуллина с Путиным были проработаны в том числе планы по развитию ФКГС: как должна выглядеть программа в ближайшем будущем, какой ей необходим апгрейд. Но то, что программа работает, нравится жителям, и благодаря этому у нас по всей стране происходят большие изменения – это совершенно точно», – подчеркнул аналитик.

    «Особого внимания заслуживает восстановление Донбасса и Новороссии», – заметил он. – На недавней конференции в Дербенте, где были ландшафтоведы, ботаники, биологи, мы обсуждали интересный факт:

    базовые организации в СССР, которые занимались озеленением, были созданы сразу после Великой Отечественной войны. Казалось бы, страна в разрухе, есть более важные первоочередные задачи. Но именно такие, казалось бы, частности, действительно существенно меняли настроение жителей послевоенных городов. И подобную работу мы видим сейчас и в новых регионах».

    «Вообще, городская среда – это новая функция населенных пунктов, часть постиндустриальной экономики. На городскую среду «нанизываются» новые бизнесы, креативные индустрии, рестораны, малое и среднее предпринимательство и прочее. Городская среда современного населенного пункта – это не просто эстетика, это экономический фактор. Вот эти принципы и надо, по моему мнению, закладывать в будущие треки развития программы ФКГС», – резюмировал эксперт.

    Напомним, во вторник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. На встрече обсуждалась ситуация в сфере жилищного строительства: многоквартирное жилье и ИЖС, переселение из аварийного жилья, программа капитального ремонта и модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий, а также восстановление объектов в новых регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как указал глава государства, в нынешнем году 7 млн человек улучшили жилищные условия, было расселено 1,8 млн кв. м аварийного жилья, благоустройство проведено на более чем 7 тыс. общественных пространств, введено 83,6 млн кв. м жилья. При этом, по словам Файзуллина, до конца года будет рекордный показатель ввода жилья – 104 млн кв. м.

    «Отдельная задача – это координация работы на новых территориях. Стараемся успешно выполнить те задачи, которые поставлены. На сегодня уже восстановлено почти 8,4 тыс. объектов. В плане еще 4,6 тыс. объектов, это и многоквартирные дома, и объекты социально-культурной сферы, школы, садики. Мы это рассматриваем как самый крупный мегапроект», – отчитался глава ведомства.

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    14 ноября 2023, 14:07
    В Москве поменялись правила расчета платы за отопление

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал закон, наделяющий власти Москвы полномочиями по определению порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах.

    Согласно данным на сайте правовой информации, власти Москвы будут самостоятельно устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за отопление.

    Уточняется, что действие положений принятого закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января прошлого года.

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    14 ноября 2023, 17:01
    В Кремле сообщили о переносе совещания Путина по ТЭК

    Песков: Совещание Путина по ТЭК перенесено

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о переносе запланированного на сегодня совещания Владимира Путина по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

    Песков пояснил, что многие находящиеся в повестке дня вопросы были решены в рабочем порядке, поэтому совещание по ТЭК, планировавшееся сегодня у главы государства, переносится, передает ТАСС.

    Новые сроки проведения совещания будут сообщены дополнительно, добавил Песков.

    Ранее во вторник Кремль анонсировал совещание Путина по ТЭК.

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    13 ноября 2023, 12:58
    Песков заявил об отсутствии решений Путина по выдвижению на выборах 2024 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пока не принимал никаких решений о своем выдвижении на президентских выборах 2024 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что время к моменту объявления приближается, однако решения еще не приняты. Песков пообещал проинформировать, когда решения появятся, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что у Путина даже теоретически нет реальных конкурентов на выборах.

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    13 ноября 2023, 09:53
    Путин поздравил жителей Забайкалья с 370-летием вхождения в состав России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поздравил жителей Забайкальского края с 370-летием вхождения региона в состав России. Это событие глава государства назвал яркой страницей в истории освоения Сибири и Дальнего Востока, а также летописи России.

    «Поздравляю вас со знаменательной датой – 370-летием вхождения Забайкалья в состав Российского государства. Становление и развитие вашего края – яркая страница в летописи России, в истории освоения Сибири и Дальнего Востока. Мы всегда будем помнить о трудах и подвигах первопроходцев, которые строили города и поселки, о свершениях многих поколений ваших земляков, созидавших промышленный, индустриальный, аграрный потенциал региона, о мужестве забайкальцев, защищавших Родину в годы испытаний», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    «Сегодня вы решаете масштабные задачи по укреплению экономики, формированию транспортных и логистических маршрутов, модернизации образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства и туризма, по сбережению уникальных экосистем и рачительному использованию богатейших природных ресурсов», – отметил Путин, выразив уверенность, что эффективная реализация этих планов будет служить повышению качества жизни людей, созданию новых рабочих мест, гармоничному социальному и демографическому развитию.

    «Желаю вам успехов на благо Забайкалья и всей России», – заключил президент.

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    13 ноября 2023, 14:02
    Песков заявил об отсутствии у Путина планов проводить телефонный разговор с Эрдоганом

    Песков заявил об отсутствии у Путина планов проводить разговор с Эрдоганом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В графике президента Владимира Путина пока нет телефонного разговора с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Но разговоры на высшем уровне у нас всегда [оперативно] согласовываются, в часы, проблемы здесь нет», – пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.

    У Пескова уточнили, могут ли главы государств обсудить ситуацию в Газе. Он заявил, что повестка двусторонних разговоров всегда обширна.

    Во время телефонного разговора 24 октября Путин и Эрдоган обсудили обострение ближневосточного конфликта.

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    14 ноября 2023, 21:36
    Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов церемонии «100 дней до Игр будущего в Казани» через видеосвязь и пригласил всех в столицу Татарстана.

    «Спорт – воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания народов. «Игры будущего» уже объединили представителей 50 государств, и это только начало. Нет сомнений, что предстоящие соревнования вызовут отклик у миллионов людей. Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России – открытой всему новому, нацеленной идти вперед и способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – следует из видео, размещенного на сайте Кремля.

    По словам президента России, фундаментальная значимость спорта и принципы олимпизма формируют саму философию «Игр будущего». «Казань – город, в котором развиваются и обогащают друг друга разные традиции и культуры», – заявил глава государства. Он пригласил всех к участию в «уникальном мультиспортивном празднике». «До встречи в Казани», – заявил Путин.

    До начала «Игр будущего» осталось 100 дней. Уникальный мультиспортивный турнир по 21 инновационной дисциплине на стыке классического и компьютерного спорта пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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    14 ноября 2023, 22:24
    Путин обсудил с президентом Египта прекращение огня в Газе

    Кремль: Путин обсудил с президентом Египта ас-Сиси ситуацию в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер выразил Египту благодарность за всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа, сообщили в Кремле.

    В заявлении на сайте Кремля говорится, что стороны обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, которая крайне обострилась в последнее время.

    Путин и ас-Сиси выразили глубокое беспокойство «беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин», сообщили в Кремле. Также стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения кровопролития и освобождения заложников, а также беспрепятственного оказания гумпомощи мирному населению.

    Отмечается, что подходы России и Египта к урегулированию ситуации в регионе являются созвучными. Обе страны выступают за создание независимого Палестинского государства, которое бы сосуществовало в мире и безопасности с Израилем.

    Лидеры России и Египта будут оставаться в контакте, добавили в Кремле.

    В свою очередь официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми опубликовал в соцсетях заявление по итогам переговоров двух лидеров. В нем говорится, что стороны договорились активизировать международные усилия с целью прекращения огня в секторе Газа, а также обсуждали предоставление срочной гуманитарной помощи сектору Газа и возможные шаги, направленные на защиту гражданского населения и прекращения кровопролития, передает ТАСС.

    Путин ранее заявлял о необходимости создания независимого государства Палестина. Российский лидер подчеркивал, что это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.

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    13 ноября 2023, 15:29
    Путин обсудил с президентом Сенегала экономическое сотрудничество

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Сенегала Маки Салем и обсудил с ним двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

    По сообщению пресс-службы, по инициативе сенегальской стороны состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Республики Сенегал Маки Салем, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей, передает ТАСС.

    Ранее Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна.

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    13 ноября 2023, 14:49
    Путин обсудил с главой «Россетей» работу в новых регионах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел встречу с гендиректором «Россетей» Андреем Рюминым, в ходе которой они обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону и работу холдинга в новых регионах страны.

    Путин отметил, что у холдинга свыше 500 тыс. подстанций, почти 2,5 млн километров электросетей, и поинтересовался результатами работы за прошедший год, передает ТАСС.

    В частности, президент поинтересовался уровнем зарплаты в компании и ее индексацией. По словам Рюмина, в прошлом году зарплата была проиндексирована на 16%, ее средний размер сейчас составляет 73,3 тыс. рублей. Также Рюмин рассказал о росте выручки в 2022 году на 6,5% – до 1,18 трлн рублей.

    Гендиректор сообщил Путину, что в этом году «Россети» увеличат ремонтную программу до 91 млрд рублей.

    Рюмин добавил, что одной из важных задач является эксплуатация магистрального комплекса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Гендиректор выразил уверенность в том, что «Россети» справятся с этой задачей.

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    13 ноября 2023, 13:45
    Песков: Путин открыт к контактам, но важен результат

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин никогда не исключает контактов и всегда говорит о своей открытости к диалогу, тем более на высшем уровне, однако такие переговоры должны быть результативными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата», – приводит его слова ТАСС.

    Так представитель Кремля отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он намерен продолжать диалог с президентом России, так как считает это необходимым.

    Песков добавил, что в настоящее время вряд ли можно говорить о том, что чаша весов склоняется в пользу учета российских интересов. Однако он не исключил, что позиция Запада со временем трансформируется.

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    13 ноября 2023, 12:38
    Кремль анонсировал встречу Путина с гендиректором «Россетей»

    Песков: Путин сегодня встретится с гендиректором «Россетей» Рюминым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин проведет встречу с гендиректором «Россетей» Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что сегодня Путин работает к Кремле, на повестке дня президента – регулярные совещания внутреннего характера и встречи, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Путин примет гендиректора «Россетей» Андрея Рюмина. Как сказал пресс-секретарь президента, это критически важная компания, с учетом роста промпроизводства значение компании трудно переоценить.

    «Возможен также международный телефонный разговор», – указал Песков.

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    14 ноября 2023, 18:48
    Путин дал поручения по итогам Восточного экономического форума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося в сентябре этого года.

    Глава государства дал поручение разработать и утвердить план мероприятий по развитию авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа, увеличив пассажиропоток до 4 млн человек в год к 2030 году, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Поручение подразумевает строительство и модернизацию аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок, поставку необходимого количества отечественных самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации, а также снижение затрат на перевозку пассажиров и повышение доступности таких перевозок для граждан.

    Также президент поручил до 1 февраля представить предложения по внесению поправок в законодательство о контрактной системе, предусматривающих установление особых условий для осуществления госзакупок в сфере высоких технологий.

    Кроме того, Путин поручил до 15 декабря принять решения, обеспечивающие начало реализации третьего этапа развития Восточного полигона железных дорог, в том числе определить параметры его реализации, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства.

    До 15 декабря глава государства ожидает доклад об увеличении до 9 млн рублей максимального размера ипотечного кредита в рамках программы «Дальневосточная ипотека». К 1 февраля он поручил рассмотреть вопросы о совершенствовании систем оповещения населения о ЧС и до 1 апреля разработать программы геологического изучения недр на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

    Ранее президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    «Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета. Какие еще преимущества получает Су-57 за счет «Изделия 30»? Подробности

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    Военные планы против России надорвали финансы Польши

    Грандиозная программа милитаризации Польши, представляющая непосредственную угрозу России, похоже, сама оказалась под угрозой. По крайней мере, речь идет о планах по масштабным поставкам в польскую армию оружия, изготовленного в Южной Корее. Почему эти планы срываются и как это связано с прошедшими не так давно в Польше выборами? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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