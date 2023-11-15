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Грузия объяснилась за транзит французских бронемашин в Армению
Транзит французских бронетранспортеров в Армению через грузинский порт Поти был осуществлен в соответствии со всеми международными нормами, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью Общественному ТВ – «Первому каналу» он заявил, что Грузия предоставляет соседям «равные условия» использования ее транзитного потенциала.
«Любая страна имеет право закупать разрешенное международными конвенциями вооружение для своих нужд, – сказал он. – Позиция Грузии заключается в том, чтобы предоставить свои транзитные функции обеим странам (Азербайджану и Армении) на равных условиях».
По словам Ильи Дарчиашвили, поэтому «неуместны инсинуации» по данному вопросу.
Ранее Баку выразил Парижу недовольство из-за поставок бронемашин Армении, транзит осуществили через Грузию.
По словам министра иностранных дел Грузии, его страна «достаточно успешно» осуществляет роль «непредвзятого игрока» между Баку и Ереваном для «обеспечения мира и стабильности».
Илья Дарчиашвили при этом отметил, что участие Грузии в формате «три плюс три» вместе с Россией, Турцией и Ираном исключено.
«Не участвовали, не участвуем и не будем участвовать», – заявил он.
Илья Дарчиашвили подчеркнул, что Грузия «очень хорошо, по-дружески» взаимодействует с соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией в двусторонних форматах.