Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Названа стартовая цена пиджака Жириновского на аукционе
Названа стартовая цена за пиджак Жириновского, который продадут на аукционе
Пиджак политика Владимира Жириновского выставят на продажу на аукционе в Петербурге минимум за 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.
В комплекте с пиджаком идет сопроводительное письмо на бланке депутата Госдумы, подписанное лично бывшим главой ЛДПР. В пресс-службе пояснили, что этот пиджак Жириновский вручил жителю Подмосковья 26 марта 2021 года в ответ на его обращение, передает ТАСС.
Среди лотов на аукционе также есть пуанты балерины Майи Плисецкой и знаменитое фото Че Гевары. Сам аукцион «Предметы искусства. Редкие книги. Автографы» пройдет 23 ноября.