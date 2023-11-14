Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.4 комментария
Силы России сорвали попытки ротации ВСУ на Времевском направлении
Российские подразделения сорвали несколько попыток ВСУ провести ротацию на Времевском направлении, уничтожив не менее 50 военнослужащих и семь транспортных средств, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, на Времевском направлении за последние сутки пресечено несколько ротаций подразделений ВСУ, ликвидированы порядка 50 боевиков и семь единиц транспортных средств, на которых перемещение и должно было осуществляться, передает ТАСС.
Ранее Рогов назвал расплатой за горе запорожцев ликвидацию «лучшего танкиста ВСУ».