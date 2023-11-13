В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Рогов назвал расплатой за горе запорожцев ликвидацию «лучшего танкиста ВСУ»
Гибель «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка – расплата за беды и горе, которые украинские войска принесли на Запорожскую землю, заявил глава регионального общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов подчеркнул, что трудно сказать, «лучшим он был танкистом или не лучшим, но то, что самый распиаренный персонаж на украинском ТВ, – это факт, его гибель – это расплата за беды и горе, которые украинские боевики принесли на Запорожскую землю», передает РИА «Новости».
Напомним, украинский танкист Максим Гацанюк погиб 8 ноября в селе Соколовка Запорожской области в результате полученного боевого ранения, сообщил Погребищенский городской совет Винницкой области.