В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.3 комментария
Утверждены индексы изменения платы за ЖКУ на 2024–2028 годы
Правительство утвердило индексы изменения платы за коммуналку на 2024–2028 годы
Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы.
Со второго полугодия 2024 года средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона. Например, в Москве он составит 11%, в Петербурге – 9,8%. В Омской области – на 14%, в Республике Северная Осетия – Алания – 13,7%, в Республике Хакасия – 4%, в Чукотском автономном округе – на 4,9%, передает ТАСС.
Также названы пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. В Москве, Петербурге, Севастополе, Сахалинской области и ЯНАО они варьируются от нуля до 9,8%. В других субъектах предельные отклонения установлены в диапазоне от нуля до 2,1% в зависимости от региона.
Напомним, по обновленному прогнозу социально-экономического развития России до 2026 года, рост платежа за коммунальные услуги в 2024 году не превысит 9,8%.