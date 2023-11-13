Утверждены индексы изменения платы за ЖКУ на 2024–2028 годы

Правительство утвердило индексы изменения платы за коммуналку на 2024–2028 годы

Tекст: Кристина Цыцура

Со второго полугодия 2024 года средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона. Например, в Москве он составит 11%, в Петербурге – 9,8%. В Омской области – на 14%, в Республике Северная Осетия – Алания – 13,7%, в Республике Хакасия – 4%, в Чукотском автономном округе – на 4,9%, передает ТАСС.

Также названы пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. В Москве, Петербурге, Севастополе, Сахалинской области и ЯНАО они варьируются от нуля до 9,8%. В других субъектах предельные отклонения установлены в диапазоне от нуля до 2,1% в зависимости от региона.

Напомним, по обновленному прогнозу социально-экономического развития России до 2026 года, рост платежа за коммунальные услуги в 2024 году не превысит 9,8%.