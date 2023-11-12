Слуцкий: Украине придется осознать необходимость возврата к переговорам

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Слуцкий в своем Telegram-канале, тезис о приближении украинского конфликта к «точке переговоров» все активнее продвигается в западном истеблишменте. По его словам, у Украины не останется выбора, ей рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам, и эти переговоры будут на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого «корейского сценария», передает ТАСС.

Он отметил, что Запад спешно меняет риторику «на фоне «предсмертных судорог» киевской хунты» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слуцкий напомнил о заявлениях экс-главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймса Ставридиса и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который перестал верить в победу Украины на поле боя в ближайшем будущем. Лидер ЛДПР уточнил, что «и в далеком будущем» не стоит верить в победы Украины.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».

Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.