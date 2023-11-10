Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Назван новый глава УФСБ по Чечне
Новым главой УФСБ по Чечне стал руководивший управлением по Ингушетии Дмитрий Кечкин
Новым начальником управления ФСБ по Чеченской Республике назначен руководивший управлением ведомства в Ингушетии Дмитрий Кечкин, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале он указал, что Кечкина представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков, с новым главой УФСБ по Чечне обсуждены пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности.
Также Кадыров выразил надежду, что под руководством Кечкина повысится эффективность ведомства, а также уровень взаимодействия с местными правоохранительными органами и властями.
Кроме того, глава Чечни заверил, что со своей стороны окажет все необходимое содействие, и поблагодарил возглавлявшего до последнего времени управление ФСБ Игоря Кочнева «за проделанную в республике плодотворную работу».
Ранее сына Кадырова назначили на должность в службе безопасности главы Чечни.