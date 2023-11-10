Назван новый глава УФСБ по Чечне

Новым главой УФСБ по Чечне стал руководивший управлением по Ингушетии Дмитрий Кечкин

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что Кечкина представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков, с новым главой УФСБ по Чечне обсуждены пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности.

Также Кадыров выразил надежду, что под руководством Кечкина повысится эффективность ведомства, а также уровень взаимодействия с местными правоохранительными органами и властями.

Кроме того, глава Чечни заверил, что со своей стороны окажет все необходимое содействие, и поблагодарил возглавлявшего до последнего времени управление ФСБ Игоря Кочнева «за проделанную в республике плодотворную работу».

Ранее сына Кадырова назначили на должность в службе безопасности главы Чечни.

