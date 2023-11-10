  • Новость часаВ России создана авиаракета нового поколения
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    Россия делает исторический рывок в промышленности
    Израильский эксперт оценил первое боевое применение системы ПРО «Хец 3»
    Сенатор: Провал антироссийских санкций вызовет напряжение внутри ЕС
    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские
    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
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    Йеменские хуситы «дали залп баллистическими ракетами» по Израилю
    Запад не захотел работать над заявлением СБ ООН по «Северным потокам»
    В России создана авиаракета нового поколения
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    10 ноября 2023, 13:33

    В Кремле оценили перспективы эвакуации россиян из Газы

    Песков: В Кремле смотрят на перспективы эвакуации россиян из Газы со сдержанным оптимизмом

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия предпринимает максимальные усилия для эвакуации своих граждан из сектора Газа и надеется, что этот процесс удастся наладить, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «По состоянию на сегодня ... у нас есть сдержанный оптимизм – что процесс удастся начать, сделать почин», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля выразил надежду, что дальше этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока все желающие российские граждане не покинут Газу.

    Утром пятницы россиянка Елена Радван сообщила, что вместе с другими соотечественниками готовится к эвакуации из сектора Газа. По информации российских граждан, в общей сложности из сектора Газа готовы выехать до 700 россиян.

    9 ноября 2023, 14:47
    Захарова: Москва шокирована словами посла Израиля об эвакуации россиян
    Захарова: Москва шокирована словами посла Израиля об эвакуации россиян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В России были по-настоящему шокированы словами посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о том, что на согласование эвакуации российских граждан из сектора Газа может потребоваться две недели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве (…). Это логика, конечно, недопустимая», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Дипломат отметила, что Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян из сектора Газа до сих пор не разблокирован. Россия, подчеркнула она, предприняла оперативные действия в этой связи, соблюдала все требования и условия, определенные сторонами в целях безопасности, передает ТАСС.

    Россия, как сообщила спикер внешнеполитического ведомства, со своей стороны все подготовила для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ, списки сформированы и переданы тем, кто занимается в регионе вопросами эвакуации.

    Как заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви, процесс согласования списков для эвакуации граждан России из сектора Газа через КПП Рафах может занять около двух недель.

    Коментарии (46)
    9 ноября 2023, 23:55
    Йеменские хуситы «дали залп баллистическими ракетами» по Израилю

    Представитель йеменских мятежников Сариа заявил о ракетном ударе по Израилю

    Tекст: Антон Антонов

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по территории Израиля, были атакованы военные объекты в Эйлате, сообщил представитель йеменских мятежников Яхья Сариа.

    Сариа заявил, что хуситы «дали залп баллистическими ракетами» по «чувствительным» для Израиля целям. Сообщается, что атакованы цели к югу от палестинских территорий. В частности, удары нанесены по «по военным объектам в районе Умм-эр-Рашраш» (Эйлат).

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что силы ПВО перехватила ракету в районе Эйлата, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

    В конце октября Сариа объявил о проведении «военной операции» хуситов против Израиля «в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления».

    Коментарии (20)
    9 ноября 2023, 17:15
    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе

    Захарова заявила о необходимости сделать Ближний Восток свободной от ядерного оружия зоной

    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия считает провокационными, абсолютно недопустимыми высказывания израильского министра Амихая Элияху о сбросе атомной бомбы на Газу, они подтверждают наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?» – следует из комментария Захаровой, опубликованного на сайте МИД России.

    Дипломат считает, таким заявлениям нет и не может быть оправдания. Захарова добавила, что такие высказывания на фоне исторически сложившейся в Израиле политики неопределенности относительно обладания ядерным оружием говорят о готовности всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях.

    По ее словам, все более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки, его «систематически торпедирует» именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (35)
    10 ноября 2023, 08:34
    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО

    Армия Израиля впервые применила систему противоракетной обороны «Хец 3»

    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль впервые применил в бою систему противоракетной обороны «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3), предназначенную для перехвата баллистических ракет, сообщило министерство обороны еврейского государства.

    В сообщении Минобороны говорится, что перехватчик системы ПРО «Хец 3» был впервые успешно запущен для боевого применения в четверг, 9 ноября. Отмечается, что перехват цели, запущенной в районе Красного моря в сторону Израиля, произведен эффективно.

    «Это первый оперативный перехват, осуществленный системой «Хец 3» с момента ее развертывания в 2017 году», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны Израиля.

    В четверг ЦАХАЛ заявлял о перехвате запущенной из Йемена по Израилю ракеты, однако в сообщении не говорилось об использовании системы «Хец 3».

    В 2019 году сообщалось, что израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы.

    В марте 2022 года интерес к покупке израильской системы ПРО выразила Германия.

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    9 ноября 2023, 14:58
    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке

    Востоковед Семенов: Обострение между США и Сирией приведет к еще большей эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ближневосточные государства считают неприемлемым пребывание военных США в регионе. Этот факт становится основой всех конфликтов между сторонами, поэтому противоречия между ними будут возрастать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США.

    «Столкновение США и Сирии стало результатом общего обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с конфликтом в Газе. В регионе располагается много американских баз. И в последнее время увеличивается количество случаев нападения на военных. Допускаю, что это может быть связано с поддержкой Вашингтоном Израиля», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «На фоне подобных нападений Пентагон, вероятно, принял решение об атаке объектов Ирана, расположенных на территории Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин назвал удары «самообороной». С одной стороны, с ним сложно не согласиться – пострадали американцы, исполнявшие свои воинские обязанности, поэтому власти хотят их защитить», – рассуждает эксперт.

    «Но если смотреть на ситуацию глазами стран Ближнего Востока, то нахождение американских сил на этой территории в принципе неприемлемо. И тогда обстрелы Ирана выглядят как высшее проявление несправедливости, которое нельзя оставлять без внимания», – продолжает он.

    «Более того, в данной ситуации Дамаск выглядит более уязвимой стороной. США обладают колоссальными авиационными возможностями в этом регионе, что позволит им достаточно быстро подавить силы САР. Тем не менее сам факт столь мощного обострения рискует обернуться для региона крайне негативными последствиями. Эскалация продолжит набирать обороты, и текущие атаки точно не станут последними», – считает востоковед.

    «Предугадать исход конфронтации практически невозможно. Ближневосточные события отличаются особой запутанностью. Сложно оценить даже баланс сил в регионе, поскольку важных игроков чрезвычайно много. Кроме того, противоборствующие стороны зачастую прибегают к помощи более мелких групп, которые тоже могут серьезно поменять ход событий», – акцентирует собеседник.

    Резюмируя, Семенов выразил уверенность в том, что Ближний Восток ожидают кардинальные преобразования. «История подошла к моменту трансформации геополитической арены, в связи с чем за происходящим на Ближнем Востоке необходимо пристально наблюдать», – заключил он.

    Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США. Об этом сообщает издание Al Mayadeen. Отмечается, что бои начались после того, как ВВС Штатов атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На стороне американцев также выступают курдские «Силы демократической Сирии».

    Также сообщалось об «ожесточенных столкновениях». При этом основные силы США располагаются со стороны к востоку от Евфрата, а представители Дамаска – к западу от реки. Текущее обострение произошло в связи с атакой Штатов на склады с оружием, расположенные на востоке Сирии, пишет «Коммерсант».

    При ударе погибли девять человек. Израильская авиация также обстреляла некоторые объекты на юге страны. На этом фоне американские базы вновь подверглись обстрелам. Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что действия Штатов были продиктованы необходимостью «самообороны».

    Как сообщают NBC News, таким образом военное ведомство ответило на серию нападений на персонал США в странах Ближневосточного региона. По словам Остина, так Вашингтон продемонстрировал готовность «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы». Он также подчеркнул, что страна готова продолжать «осуществлять миссии в Ираке и Сирии» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена на территории России).

    На этом фоне у побережья Йемена хуситами был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    Потерю дрона уже подтвердили в Пентагоне. В настоящий момент Центральное командование американских вооруженных сил, в зону которого входит Ближний Восток, проводит расследование по обстоятельствам инцидента.

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    9 ноября 2023, 14:30
    Израильский эксперт: Есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях

    Израильский политолог Ципис: Обвинения в военных преступлениях можно выдвинуть любому воюющему государству

    Израильский эксперт: Есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях
    @ IMAGO/Sascha Steinach/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ХАМАС использует мирных жителей Газы в качестве живого щита. И, как следствие, ЦАХАЛ не может избежать жертв среди гражданского населения. Несмотря на это, угроза международного разбирательства становится реальной, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее стало известно, что Турция может подать иск в МУС из-за действий израильской армии в секторе Газа.

    «Пока Эрдоган находится у власти, Тель-Авив будет считаться врагом Анкары. Турция – второй по величине спонсор группировки ХАМАС. Эта страна много лет пыталась поставлять боевикам, помимо гуманитарной помощи, еще и оружие», – говорит Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Самый известный случай – это флотилия «Мармара», пытавшаяся в 2010 году пройти через воды Израиля, сорвав тем самым блокаду сектора Газа. Тогда пострадали наши военные, которые пытались пресечь попытки прохода кораблей. Позднее выяснилось, что на борту было различное вооружение и деньги», – напоминает спикер.

    «Но придется признать, что угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях есть. Дело в том, что ХАМАС усиленно прикрывается мирными жителями как живым щитом. Как следствие, ЦАХАЛ не удается избежать жертв среди гражданских. Но так можно выдвинуть обвинение любому государству, находящемуся в состоянии войны», – возмущается собеседник.

    «В целом это не первый раз, когда Израилю угрожает разбирательство на почве обвинений в военных преступлениях. За последние 30 лет подобные иски уже подавались. Нас этой практикой уже не удивить», – сыронизировал Ципис.

    «В целом мы слышим обвинения в адрес Тель-Авива, но мало кто говорит про те чудовищные преступления, которые совершает группировка ХАМАС. Это не страна, и подача иска в отношении боевиков не представляется возможной», – заключил эксперт.

    Ранее в Турции рассмотрели возможность обращения в МУС с целью объявить Израиль военным преступником за действия в Газе. Об этом сообщает издание Yeni Safak. Обсуждение состоялось во вторник на заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Также рассматривались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Предполагается, что достигнутые результаты будут представлены участникам саммита Организации исламского сотрудничества в Джидде в воскресенье. По словам Эрдогана, если в ходе мероприятия не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет созвать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе».

    Это не первый случай, когда Израиль сталкивается с международным осуждением в связи с методами ведения войны против ХАМАС. Так, в октябре авиация ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю палестинских беженцев Джебалия в Газе. В результате инцидента погибли и пострадали не менее 400 человек.

    Управление верховного комиссара ООН по права человека назвало данный обстрел военным преступлением. Отмечалось, что у ведомства появились «серьезные опасения» относительно «непропорциональности» атак. Также в организации указали на большое число «жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений».

    Удары по лагерю Джебалия вызвали возмущения и в Детском фонде ООН. ЮНИСЕФ назвал трагедию «бойней» и отметил, что среди пострадавших оказалось большое число лиц, не достигших совершеннолетия.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2023, 18:30
    Премьер Палестины: В анклаве погибло больше мирных жителей, чем на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Число погибших на палестинских территориях мирных жителей превысило общее число жертв среди гражданского населения за время конфликта на Украине, заявил премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе во время Парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    «Сколько должно погибнуть палестинцев, чтобы эта война остановилась? Шестерых детей и четверых женщин, погибающих каждый час, достаточно? 10 тысяч погибших за 30 дней достаточно? Это больше, чем погибло за 530 дней на Украине», – цитирует ТАСС его слова.

    Штайе обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что трагедия для палестинского народа началась не 7 октября, а 75 лет назад.

    Ранее израильский эксперт заявил, что есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях. В Турции рассмотрели возможность обращения в МУС с целью объявить Израиль военным преступником за действия в Газе.

    Коментарии (13)
    9 ноября 2023, 19:25
    Названо число находящихся в списке на эвакуацию из Газы российских детей

    Захарова заявила о большом количестве российских детей в списке на эвакуацию из Газы

    Названо число находящихся в списке на эвакуацию из Газы российских детей
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В списках на эвакуацию из Газы примерно 300 российских детей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что очень много детей, ориентировочно 300 несовершеннолетних граждан России, они месяц находятся в блокаде и стоят в списках на эвакуацию.

    Ранее израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что процесс согласования списков для эвакуации граждан России из сектора Газа через КПП Рафах может занять около двух недель. Захарова отметила, что Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян из сектора Газа до сих пор не разблокирован, и шокирована заявлением Бен Цви.

    Коментарии (4)
    10 ноября 2023, 06:19
    Эвакуация россиян из Газы запланирована на пятницу

    Rafah Online сообщил о запланированной на пятницу эвакуации из сектора Газа 85 граждан России

    Эвакуация россиян из Газы запланирована на пятницу
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу через КПП «Рафах» первые 85 россиян покинут сектор Газа, сообщило управление погранпереходов палестинского анклава.

    Как следует из опубликованного ведомством документа, эвакуируемые должны прибыть к КПП в 7.00. В список на эвакуацию в Египет включены 85 граждан России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rafah Online.

    Представитель КПП «Рафах» подтвердил, что «594 человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП», в том числе «85 человек, имеющих российское гражданство».

    Напомним, в среду израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России были по-настоящему шокированы словами посла.

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    10 ноября 2023, 12:58
    Израильский эксперт оценил первое боевое применение системы ПРО «Хец 3»

    Израильский политолог Ципис: Хуситы обстреляли Израиль иранскими баллистическими ракетами

    Израильский эксперт оценил первое боевое применение системы ПРО «Хец 3»
    @ U.S. Navy

    Tекст: Олег Исайченко

    «Хец 3» – это относительно новая система ПРО Израиля. Комплекс способен поражать цели даже вне атмосферы планеты. Установку пришлось применить из-за запуска баллистических ракет хуситами, которые те получили из Ирана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО «Хец 3».

    «Хец 3», относительно новая система ПРО Израиля, от «Железного купола» отличается способностью сбивать баллистические ракеты, в том числе вне атмосферы. Так как йеменские хуситы использовали такой тип боеприпасов для атаки, было принято решение впервые применить этот комплекс», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Сами баллистические ракеты хуситы, судя по всему, получают из Ирана. Так Тегеран испытывает новые типы вооружения. Вполне вероятно, что пуски осуществляют даже не сами йеменцы, а солдаты специальных подразделений Исламской республики», – подчеркивает собеседник.

    «По сути, хуситы являются прокси Ирана, именно поэтому атака совершалась с их стороны. Тегеран же не хочет использовать «Хезболлу», так как опасается, что по ней будет нанесен мощный удар. Напомню, в районе Средиземного моря расположены крупные силы Израиля и его союзников. Около Йемена такой группировки нет. Кроме того, атака с юга Аравийского полуострова носит эффект неожиданности», – резюмировал Ципис.

    Ранее министерство обороны Израиля объявило о первом боевом применении системы ПРО «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3), предназначенной для перехвата баллистических ракет. Комплекс был использован в четверг, 9 ноября, для борьбы с целью, запущенной в районе Красного моря.

    В 2019 году сообщалось, что израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс ПРО «Хец 3» на перехват целей за пределами земной атмосферы. Тогда система успешно перехватила баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях.

    «Хец-3» разрабатывалась Израилем и США для усиления «верхнего эшелона» ПРО ЦАХАЛ. Система должна эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз – от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до баллистических ракет.

    При этом накануне представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что они «дали залп баллистическими ракетами» по «чувствительным» для Израиля целям. Сообщается, что атакованы цели к югу от палестинских территорий. В частности, удары нанесены по «по военным объектам в районе Умм-эр-Рашраш» (Эйлат).

    Напомним, в конце октября Сариа объявил о проведении «военной операции» хуситов против Тель-Авива «в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления». Он отметил, что йеменцы продолжат наносить удары «ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия».

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 22:52
    Российские военные сообщили об атаке ВВС Израиля на позиции армии Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об израильских авиаударах по позициям армии Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда

    Tекст: Антон Антонов

    Истребители ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, в результате авиаударов никто не пострадал, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Атака произошла в среду вечером. Шесть F-16 нанесли удары из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 19:34
    Байден не увидел шансов на прекращение огня в Газе

    Байден: Шансов на прекращение огня в Газе нет

    Tекст: Ольга Иванова

    Шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют, заявил в беседе с журналистами в Белом доме президент США Джо Байден.

    Также он отметил, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые, по мнению Вашингтона, поддерживаются Ираном и несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об ударах авиации США по целям на востоке Сирии.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 18:38
    Россиян предупредили о враждебных действиях США при поездках за рубеж

    Рябков: США могут пойти на любые враждебные действия против выезжающих за рубеж россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Россиянам, которые выезжают за рубеж, необходимо помнить, что со стороны США возможны любые враждебные действия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI.

    Он подчеркнул, что на провокации против россиян Вашингтон идет в нарастающем объеме. Гражданам России «нужно быть всем начеку, контактировать с нашими посольствами, с консульскими учреждениями и понимать, что со стороны этих американских структур возможны любые враждебные действия», даже аресты, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась поддержка россиян за рубежом.

    Коментарии (0)
    10 ноября 2023, 09:58
    Дипломаты США увидели риск испортить отношения с «целым поколением арабов»

    CNN: Дипломаты США предупредили Вашингтон о рисках помощи Израилю

    Tекст: Ольга Никитина

    Поддержка Израиля ухудшит отношения Соединенных Штатов с арабскими странами на целое поколение – с таким предостережением выступило посольство США в Омане. Содержание обращения дипломатов в Совет национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР раскрыли американские СМИ.

    Выбранная Вашингтоном политика на ближневосточном направлении, по оценке дипломатов, приводит к тому, что Вашингтон «теряет поддержку целого поколения арабов», передает ТАСС сообщение телеканала CNN.

    Кроме того, по оценке сотрудников посольства США в Омане, Белый дом «сильно проигрывает в информационном поле». Вашингтон, как уверены в арабском мире, несет «материальную и моральную ответственность» за поддержку Израиля, что арабскими странами может расцениваться как «военные преступления».

    По данным CNN, с такими предостережениями выступали и другие посольства США в регионе. Так, посольство в Египте направило в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты (название не уточняется), в котором говорилось, что «жестокость и пренебрежение Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».

    В радикальном палестинском движении ХАМАС ранее заявляли, что прекращение огня на Ближнем Востоке зависит от Соединенных Штатов, именно они «полностью управляют войной».

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    9 ноября 2023, 19:18
    Белый дом объявил об открытии двух гуманитарных коридоров в Газе
    Белый дом объявил об открытии двух гуманитарных коридоров в Газе
    @ Rizek Abdeljawad/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил об открытии двух гуманитарных коридоров в секторе Газа.

    В ходе онлайн-брифинга Кирби заявил, что в течение последних нескольких дней один такой коридор ежедневно открывался в северной части Газы, через него тысячи людей перебрались в более безопасные районы, передает ТАСС.

    Второй гуманитарный коридор будет пролегать по прибрежной дороге для эвакуации людей в безопасные районы на юге палестинского анклава.

    Кирби добавил, что с 9 ноября Израиль будет ежедневно проводить четырехчасовые гуманитарные паузы в ряде районов на севере Газы. В течение этого времени там будет запрещено вести какие-либо военные операции. О паузах будут оповещать за три часа до их начала.

    Ранее премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что число погибших на палестинских территориях мирных жителей превысило общее число жертв среди гражданского населения за время конфликта на Украине.

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