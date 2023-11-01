Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.5 комментариев
В Кремле отреагировали на возвращение Фридмана в Россию
Возвращение предпринимателей в страну – нормальный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана.
Возврат бизнесменов – это нормальный процесс, «граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», сказал Песков, передает ТАСС.
По его словам, «неправильно» называть Фридмана олигархом, поскольку это «предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен».
Напомним, на Украине Фридмана обвиняли в финансировании спецоперации и помощи российский армии.
До этого в Госдуме просили Следственный комитет, МВД и ФСБ проверить Фридмана на предмет финансирования украинской армии.