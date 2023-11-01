В Кремле отреагировали на возвращение Фридмана в Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

Возврат бизнесменов – это нормальный процесс, «граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», сказал Песков, передает ТАСС.

По его словам, «неправильно» называть Фридмана олигархом, поскольку это «предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен».

Напомним, на Украине Фридмана обвиняли в финансировании спецоперации и помощи российский армии.

До этого в Госдуме просили Следственный комитет, МВД и ФСБ проверить Фридмана на предмет финансирования украинской армии.