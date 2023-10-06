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Пушилин распорядился создать штаб обороны ДНР
Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин издал распоряжение о создании штаба обороны региона.
Пушилин постановил создать Штаб обороны ДНР и местные штабы территориальной обороны городских и муниципальных округов региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Также он утвердил состав и положение нового штаба и распорядился признать устаревшими указы «Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы» от 29 ноября 2022 года и «О штабе территориальной обороны Донецкой народной республики» от 13 декабря 2018 года. Указ вступает в силу со дня подписания.