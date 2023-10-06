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    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    8 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    17 комментариев
    6 октября 2023, 21:29

    Депутаты Рады избили прохожего в Киеве

    Генпрокурор Украины возбудил дело против двух депутатов Рады, избивших прохожего

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине возбуждено уголовное дело в отношении двух депутатов Верховной рады, избивших прохожего, сообщили в офисе генпрокурора страны.

    Уголовное дело возбуждено против внефракционного депутата Артема Дмитрука и депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александра Куницкого, сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на офис генпрокурора, передает ТАСС.

    Их подозревают в причинении телесных повреждений средней тяжести и хулиганстве. Дело возбудили после того, как украинские СМИ растиражировали видео, на котором депутаты избивают прохожего. Украинские новости отмечают, что в прошлом году Дмитрук участвовал в потасовке в Одесском горсовете.

    В мае украинский депутат напал на российского дипломата в кулуарах заседания ПАЧЭС в Анкаре.

    6 октября 2023, 08:27
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена после серии ночных взрывов, приостановлена работа паромной переправы, заявил глава областной администрации Олег Кипер.

    По его словам, девять грузовых автомобилей загорелись, однако в данный момент пожар уже ликвидирован, передает ТАСС.

    При этом Кипер объявил, что временно остановлено функционирование паромной переправы.

    Ранее представитель подконтрольной киевскому режиму Одесской областной администрации Сергей Братчук заявил, что безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов невозможно обеспечить на 100%.

    Напомним, Россия заявляла в ООН, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 17:41
    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ

    Артиллеристы ВС России с первого выстрела подбили джип с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Артиллеристы-добровольцы разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили бронированный внедорожник с высокопоставленными украинскими офицерами, заявил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

    На видеозаписи зафиксировано, как белая Toyota на скорости проехала по промышленной зоне Херсона, за ней ехал микроавтобус, рядом упал артиллерийский снаряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на ролик, предоставленный собеседником.

    После этого из автобуса выбежали военные, они стали вытаскивать из подбитого автомобиля людей в форме и укладывать их на землю. Источник пояснил, что за объектом ранее наблюдали с беспилотника, в какой-то момент из здания вышли бойцы ВСУ, сели во внедорожник и в составе колонны поехали в сторону промзоны.

    Район, где наносился удар, был заранее пристрелян, цель была поражена с первого выстрела, указал Бандерас. Разведчики установили, что в подбитой машине были высокопоставленные офицеры командования ВСУ, заключил собеседник.

    Коментарии (9)
    6 октября 2023, 04:53
    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины

    Spiegel: Глава Евросовета Мишель и председатель ЕК фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины

    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, говорится в материале Spiegel.

    В интервью немецкому изданию Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Как утверждается в публикации, Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины, передает РИА «Новости».

    Мишель заявил немецким журналистам, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Евросоюз в 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения. В статье говорится, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.

    Как утверждается в материале, в прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась «довольно странная» борьба за власть. «Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», – говорится в публикации.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».

    Коментарии (14)
    5 октября 2023, 22:59
    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой

    SwissInfo: Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины за добровольный отъезд на родину

    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой
    @ IMAGO/Olaf Schuelke/Reuter

    Tекст: Антон Никитин

    Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины от 1 до 4 тыс. долларов (от 100 до 400 тыс. рублей) за добровольный отъезд из конфедерации на родину, сообщает SwissInfo.

    Как сообщается в материале, стратегия правительства Швейцарии по возвращению украинцев на родину предусматривает выезд из конфедерации в срок от шести до девяти месяцев, сообщает сетевое издание «Украина.ру».

    Власти Швейцарии считают, что к 2025 году примерно 70 тыс. украинцев могут вернуться домой, причем 80% из них добровольно, а остальные 20% (14 тыс. человек), предположительно, намерены дожидаться истечения предельно разрешенного срока пребывания. В материале говорится, что этот процент, как ожидается, будет варьироваться в зависимости от продолжительности боевых действий на Украине. Власти конфедерации пришли к выводу, что чем дольше беженец с Украины находится в Швейцарии, тем меньше вероятность, что он захочет уехать по собственной воле.

    Учитывая обстоятельства, правительство Швейцарии намерено «сделать все возможное для поощрения добровольных отъездов украинцев домой». По мнению правительства Швейцарии, срок выезда не должен быть слишком коротким, чтобы была возможность обеспечить логистическое планирование возвращения. При этом власти конфедерации не хотят побуждать украинцев откладывать свой отъезд.

    В 2024-2025 годах для большинства беженцев завершится период статуса временной защиты, который никогда не предназначался для долгосрочного пребывания в Швейцарии. По состоянию на конец сентября срок действия этого статуса истек у почти 17 тыс. украинцев.

    Ранее председатель окружного совета Баден-Вюртемберга Йоахим Вальтер рассказал, что у украинских беженцев в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей.

    Коментарии (30)
    6 октября 2023, 09:27
    В Словакии раскрыли возмутительный факт о беженцах с Украины

    FT: В Словакии возмущены поведением беженцев с Украины на дорогих автомобилях

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Словакии возмущены расставленным властями страны приоритетам, согласно которым вся основная помощь оказывается беженцам с Украины, а не гражданам страны, выразил мнение обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.

    По его словам, словаки готовы помогать украинцам, но только тем, кто действительно нуждается, а не разъезжающим на дорогих автомобилях богатым семьям, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «За последний год настроение здесь изменилось», – подчеркнул Миндер.

    Публицист отметил, что посетил словацкую деревню Чонковце, что в десяти километрах от украинской границы. Так, около половины местных жителей из 540 человек проголосовали за партию Smer, выступающую против поддержки Киева.

    В этой связи Миндер указал на ослабление готовности продолжать оказывать поддержку Украины со стороны Запада. Более того, журналист отметил, что у жителей Словакии есть «глубокое негодование из-за щедрости государства по отношению к Украине в сравнении с тем пренебрежением, которое проявлялось к жителям более бедных восточных районов Словакии».

    Ранее в Германии рассказали, что у украинских беженцев нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей.

    Коментарии (3)
    6 октября 2023, 14:23
    Отец угнавшего на Украину вертолет Кузьминова рассказал об отношениях с сыном

    Отец летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолет на подконтрольную киевскому режиму территорию, обвинил его мать в том, что тот совершил предательство.

    Отец Кузьминова в беседе с RT рассказал, что рос сиротой и воспитывался в детдоме. После этого он вел «аморальный образ жизни», а в 1990-х, незадолго до рождения сына, попал в тюрьму. Он не назвал преступление, по которому его осудили.

    После того, как мужчина вышел на свободу, он расстался с матерью Кузьминова, а с сыном редко виделся.

    «Когда он уже был совершеннолетний, мы с ним встретились. Совершеннолетний уже такой, в годах. Уже учился там (в Сызранском авиационном училище). В 2014 году я видел его в последний раз и последний раз с ним разговаривал. После этого я его не слышал и не видел», – сказал собеседник.

    Мужчина добавил, что сразу после исчезновения вертолета он был опрошен следователями.

    По его мнению, его сын со своей матерью должны в первую очередь покаяться перед Богом «за все свои грехи».

    В августе появились сообщения, что Кузьминов якобы мог похитить вертолет Ми-8 и приземлиться на нем в Харьковской области, на контролируемой киевским режимом территории. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для ВСУ.

    Минобороны России опровергало данные о том, что в экипаже пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 был гражданин Таджикистана.

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 17:18
    Под Донецком сдались 17 солдат ВСУ, получивших приказ удерживать позиции без боеприпасов
    Под Донецком сдались 17 солдат ВСУ, получивших приказ удерживать позиции без боеприпасов
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских военных, удерживающих опорный пункт под Донецком, сдалась в плен сама после приказа ВСУ удерживать позицию без боеприпасов, сказал источник в силовых ведомствах.

    В группе было 17 человек, все они сдались, сказал собеседник РИА «Новости».

    Они сообщили, что им не позволили отступить, когда у них закончился боекомплект, никто не провел эвакуацию раненых.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

    Коментарии (17)
    6 октября 2023, 07:00
    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя

    Глава Севастополя Развожаев: ЧФ в пятницу ночью отразил атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола

    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Силы Черноморского флота (ЧФ) в пятницу ночью отразили атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Губернатор пояснил в своем Telegram-канале около 4.00 пятницы, что громкие звуки, которые слышны в районе Северного мола, – это расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, по предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров.

    Напомним, 15 сентября Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 09:10
    На Украине придумали новый способ скрыться от мобилизации

    На Украине начали продавать свидетельство о смерти и устраивать ложные похороны, чтобы избежать мобилизации

    Tекст: Ольга Никитина

    В даркнете появились предложения для украинских граждан купить свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации.

    Продавцы обещают выдать потенциальным покупателям официальное свидетельство о смерти, гарантируя «проводку по всем базам». При необходимости могут даже организовать ложные похороны, передает РИА «Новости».

    Полный пакет документов позволит семье получить компенсацию за «убитого» родственника. Стоимость услуги, как сообщают авторы объявления, составит 10 тыс. долларов.

    Ранее представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, скорее всего, придется воевать.

    Коментарии (7)
    6 октября 2023, 13:10
    Канадец отказался жать Трюдо руку

    Канадец раскритиковал премьера Трюдо за помощь Украине и отказался жать ему руку

    Канадец отказался жать Трюдо руку
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с жителями страны обменялся рукопожатиями с некоторыми из собравшихся, однако один из канадцев жать руку премьеру отказался.

    Канадец осудил Трюдо за помощь Украине и заявил, что тот «потерял страну». По его словам, помощь со стороны властей Канады оказывается «парню» на Украине (Владимиру Зеленскому), который «убивает собственную страну», передает канал «360» со ссылкой на видео инцидента, которое появилось в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Трюдо попытался ответить на критику, назвав все прозвучавшие в свой адрес заявления «российской пропагандой». По его словам, так считать может якобы лишь человек, который слушал президента России Владимира Путина.

    «Никакого Путина в Канаде слушать невозможно, так как ты запретил любое инакомыслие», – отреагировал канадец, раскритиковав премьер-министра за тотальную цензуру в СМИ.

    О том, что Трюдо уничтожает в Канаде свободу слова, ранее также заявлял американский предприниматель Илон Маск.

    Напомним, в сентябре Трюдо оказался в центре громкого скандала из-за чествования украинского нациста в канадском парламенте. Попытки канадского премьера оправдаться в Москве назвали жалкими.

    Коментарии (10)
    6 октября 2023, 11:12
    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Рогов: Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении и продвинулись на несколько сотен метров около Старомайорского, Приютного и Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России продвинулись возле Урожайного и Старомайорского, освободив по несколько сотен метров и взяв несколько вражеских опорников. Враг выбит с позиций, на которых закрепился накануне, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на севере от Приютного российские силы также продвинулись, в итоге после нескольких неудачных атак на этом направлении ВСУ отказались от активных действий.

    Ранее Рогов рассказал, что российские подразделения на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного.

    Коментарии (3)
    6 октября 2023, 20:15
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    @ pskov.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для украинских граждан вводится особый порядок въезда на территорию Российской Федерации, соответствующее распоряжение отдало российское правительство.

    Украинские граждане с 16 октября смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, а также через воздушный пункт пропуска в аэропорту Шереметьево в Москве, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Отмечается, что эта мера вводится на время, она предназначена для обеспечения безопасности россиян в сложившейся ситуации.

    При этом мера не распространяется на граждан Украины младше 14 лет, а также детей до 14 лет в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государства.

    Для украинских граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в зоне СВО порядок въезда в Россию сохраняется. Они въезжают на территорию страны через пункты пропуска на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.

    Коментарии (4)
    6 октября 2023, 15:14
    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении, а США торопят его.

    По словам Лукашенко, США упрекают Киев в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы, передает РИА «Новости».

    «Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте, и побольше туда молодежи бросайте», – сказал глава Белоруссии.

    По мнению Лукашенко, ВСУ «увязли в своем контрнаступлении», фронт и линия соприкосновения стоят на месте. «Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили 4-8 недель», – добавил президент.

    Ранее западные СМИ писали о том, что на Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (3)
    6 октября 2023, 05:20
    Во Франции предсказали влияние новой должности Трампа на Зеленского

    Глава партии «Патриоты» Филиппо: Избрание экс-президента США Трампа спикером Палаты представителей ударит по Зеленскому

    Tекст: Антон Никитин

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что возможное избрание 45-го президента США Дональда Трампа на пост спикера Палаты представителей Соединенных Штатов станет ударом для президента Украины Владимира Зеленского.

    Филиппо выразил мнение в соцсети X, что в последние дни мы становимся свидетелями настоящей «трампистской революции», которая, по мнению французского политика, заключается в захвате Палаты представителей, борьбе с глубинным государством, отказн от любой финансовой помощи режиму Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей США.

    Коментарии (5)
    6 октября 2023, 10:41
    В Нидерландах выступили против присоединения Украины к Евросоюзу

    Премьер Нидерландов Рютте высказался против вступления Украины в Евросоюз в 2030 году

    В Нидерландах выступили против присоединения Украины к Евросоюзу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Для вступления в Евросоюз Киев, как и другие кандидаты, обязан выполнить «тысячи условий», а на уступки Украине идти нельзя, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

    Отмечается, что весь вопрос состоял не в том, когда будут готовы страны, а в том, готовы ли вообще эти страны, так как для вступления в ЕС им необходимо выполнить множество условий, передает ТАСС.

    Рютте добавил, что в случае присоединения новых членов к союзу, принятие решений станет еще более сложным, с чем нельзя не согласиться.

    Как ранее писала газета Financial Times, вступление Украины в ЕС позволит ей в течение семи лет получить 186 млрд евро из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств – членов объединения в нетто-плательщиков.

    Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.

    Коментарии (13)
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