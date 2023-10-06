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Депутаты Рады избили прохожего в Киеве
Генпрокурор Украины возбудил дело против двух депутатов Рады, избивших прохожего
На Украине возбуждено уголовное дело в отношении двух депутатов Верховной рады, избивших прохожего, сообщили в офисе генпрокурора страны.
Уголовное дело возбуждено против внефракционного депутата Артема Дмитрука и депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александра Куницкого, сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на офис генпрокурора, передает ТАСС.
Их подозревают в причинении телесных повреждений средней тяжести и хулиганстве. Дело возбудили после того, как украинские СМИ растиражировали видео, на котором депутаты избивают прохожего. Украинские новости отмечают, что в прошлом году Дмитрук участвовал в потасовке в Одесском горсовете.
В мае украинский депутат напал на российского дипломата в кулуарах заседания ПАЧЭС в Анкаре.