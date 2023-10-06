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Под Донецком сдались 17 солдат ВСУ, получивших приказ удерживать позиции без боеприпасов
Группа украинских военных, удерживающих опорный пункт под Донецком, сдалась в плен сама после приказа ВСУ удерживать позицию без боеприпасов, сказал источник в силовых ведомствах.
В группе было 17 человек, все они сдались, сказал собеседник РИА «Новости».
Они сообщили, что им не позволили отступить, когда у них закончился боекомплект, никто не провел эвакуацию раненых.
Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.