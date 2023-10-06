Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?2 комментария
Силы ПВО Сирии сбили новый беспилотник в небе над Хомсом
Al Watan: Силы ПВО Сирии сбили новый беспилотник в небе над Хомсом
Силы противовоздушной обороны Сирии сбили еще один беспилотник, замеченный в небе над Хомсом, сообщила правительственная газета Al Watan.
Других подробностей издание пока не приводит, передает ТАСС.
Нападение, в ходе которого применялись беспилотники, произошло 5 октября на плацу в самом конце праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища. В числе 89 жертв – 31 женщина и пятеро детей. Не менее 277 человек пострадали.