В России решили восстановить топливный демпфер

В России с 1 октября восстанавливают топливный демпфер

Tекст: Ольга Никитина

Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0, как сказано в сообщении на сайте правительства, позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. В кабмине рассчитывают, что это обеспечит экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, а также сдержит рост оптовых биржевых цен, что поспособствует поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на «уровне, близком к инфляции».

Ранее нефтяники получали демпфер, если поставляли топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня – так называемой точки отсечения. В течение всего сентября топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки, напоминает ТАСС.

В период с января по сентябрь 2023 года, по данным Минфина, из российского бюджета нефтяным компаниям по демпферному механизму было выплачено 1,138 трлн рублей – на 38% меньше аналогичного уровня прошлого года. За девять месяцев 2022 года они составили 1,8 млрд рублей.

Кроме того, правительство сообщило о введении заградительной пошлины на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну для перекупщиков, чтобы предотвратить серый экспорт топлива. Таким образом хотят предотвратить попытки приобретения топлива заранее для последующего экспорта после снятия действующих ограничений.

При этом в качестве одной из дополнительных мер для стабилизации внутреннего топливного рынка кабмин разрешил экспорт дизтоплива по трубопроводам для производителей, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива.

Также правительство России увеличило минимальные нормативы продаж бензина на бирже с 13% до 15%, дизельного топлива – с 9,5% до 12,5%.

В Кремле ранее сообщали, что ограничения на экспорт топлива будут сохраняться столько, сколько потребуется.