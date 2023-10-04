Новак: На мировом рынке нефти наблюдается рекордный рост спроса

Новак: Мировой рынок нефти сбалансирован, наблюдается рекордный прирост спроса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новак отметил, что наблюдается рекордное увеличение спроса на нефть в целом в мире – 102,4 млн баррелей в сутки, прирост 2,4 млн баррелей в сутки, раньше было около 1 млн баррелей в сутки, передает ТАСС. Он добавил, что все страны ОПЕК+, объявившие о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти, в том числе и Россия, полностью исполняют свои обязательства.

«По итогам обсудили и констатировали факт, что те договоренности, которые были достигнуты о дополнительном сокращении в объеме 1,7 млн баррелей в сутки добровольно странами – участницами соглашения, исполняется в полном объеме», – сказал он.

Новак также отметил, что Саудовская Аравия еще дополнительно снизила добычу на 1 млн баррелей в сутки (б/с), а Россия сократила поставки нефти на экспорт еще 300 тыс. б/с. Действие этих мер продлится до конца года.

Ранее вице-премьер Александр Новак на внеочередном совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на автозаправках нефтяных компаний и независимого сегмента.

