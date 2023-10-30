Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.7 комментариев
ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 220 военных и два танка
Украинская сторона в последние сутки потеряла больше 200 человек на Запорожском направлении, сообщило Министерство обороны России.
Украинские штурмовики 65-й механизированной бригады попытались атаковать у Работино в Запорожской области, атаку отбили с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Потери ВСУ составили до 220 человек, два танка, включая Leopard, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены две американских артиллерийских системы М777, польская САУ Krab и гаубица «Мста-Б».
На Херсонском направлении уничтожено до 70 украинских военных, поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20 и пушка «Гиацинт-Б».
Также в последние сутки авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинской армии в 128-ми районах. У Дубиевки (Черкасская область) уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ.
У Степовой Новоселовки (Харьковская область) Серебрянки (ДНР) и Лепетихи (Николаевская область) поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения.
ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены 39 беспилотников.
На Купянском направлении «Западная» группировка войск отразила за сутки девять атак украинских штурмовиков 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад у Синьковки и Тимковки (Харьковская область). ВСУ потеряли до 90 человек, два танка, три БМП.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 24-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии у Григоровки и Кирово (ДНР). Там ВСУ потеряли до 70 человек.
На Донецком направлении «Южная» группировка поразила живую силу и технике 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ у Марьинки, Андреевки и Клещеевки (ДНР). На этом направлении украинская сторона потеряла до 285 человек и две боевые бронированные машины. При конрбатарейной борьбе поражены две M777 и САУ «Гвоздика».
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила скопления живой силы и техники ВСУ 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 105-й и 118-й бригад теробороны у Приютного (Запорожская область), Новомихайловки, Никольского и Угледара (ДНР). Там ВСУ потеряли более 100 человек, два БТРа и пушку «Гиацинт-Б».