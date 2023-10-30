ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 220 военных и два танка

Tекст: Алексей Дегтярев

Украинские штурмовики 65-й механизированной бригады попытались атаковать у Работино в Запорожской области, атаку отбили с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Потери ВСУ составили до 220 человек, два танка, включая Leopard, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены две американских артиллерийских системы М777, польская САУ Krab и гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении уничтожено до 70 украинских военных, поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20 и пушка «Гиацинт-Б».

Также в последние сутки авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинской армии в 128-ми районах. У Дубиевки (Черкасская область) уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ.

У Степовой Новоселовки (Харьковская область) Серебрянки (ДНР) и Лепетихи (Николаевская область) поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения.

ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены 39 беспилотников.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск отразила за сутки девять атак украинских штурмовиков 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад у Синьковки и Тимковки (Харьковская область). ВСУ потеряли до 90 человек, два танка, три БМП.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 24-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии у Григоровки и Кирово (ДНР). Там ВСУ потеряли до 70 человек.

На Донецком направлении «Южная» группировка поразила живую силу и технике 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ у Марьинки, Андреевки и Клещеевки (ДНР). На этом направлении украинская сторона потеряла до 285 человек и две боевые бронированные машины. При конрбатарейной борьбе поражены две M777 и САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила скопления живой силы и техники ВСУ 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 105-й и 118-й бригад теробороны у Приютного (Запорожская область), Новомихайловки, Никольского и Угледара (ДНР). Там ВСУ потеряли более 100 человек, два БТРа и пушку «Гиацинт-Б».