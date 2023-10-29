Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Эрдоган назвал Израиль «пешкой настоящих хозяев»
Эрдоган заявил, что «настоящие хозяева» принесут Израиль в жертву в «подходящий день»
Израиль является «пешкой в регионе», «настоящие хозяева игры» принесут его «в жертву», когда наступит подходящий день, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган сказал, что «настоящими хозяевами игры» являются «те, кто «позволяет шалости» израильским властям», без разрешения этих «хозяев» руководство Израиля «и шагу не может сделать». По его словам, политики и СМИ на Западе помогают узаконить убийства невинных жителей сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.
Напомним, Эрдоган призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником», а премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвал «истинным террористом».