На Украине заявили о потере почти трети агропредприятий за 2022 год

Tекст: Александра Юдина

Как отметил директор института Юрий Лупенко, количество предприятий в области сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшилось с 51,8 тыс. до 35,6 тыс. единиц, это стало наибольшим снижением с 2012 года и превышает соответствующий показатель по экономике в целом на уровне около 29%, передает ТАСС.

Также отмечается, что количество хозяйств, которые заняты выращиванием однолетних, двухлетних и многолетних культур, сократилось в среднем на 31% – с 42 тыс. до 29 тыс. единиц.

Схожее сокращение наблюдается и в животноводстве, смешанном сельском хозяйстве, во вспомогательной деятельности в сельском хозяйстве и в послеурожайной деятельности. Так, выращивание овощей и бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов, винограда упало более чем на треть.

Больше всего сократилось количество предприятий по выращиванию риса (на 73,3%), а также производство прядильных культур (на 52,4%). Меньше всего снизилось количество хозяйств, занятых в разведении лошадей, выращивании табака, во вспомогательной деятельности в животноводстве, в разведении крупного рогато скота, обработке семян и выращивании пряных, ароматических и лекарственных культур. Действующих предприятий в этих сферах стало меньше на 16-24%.

Количество средних предприятий в отрасли уменьшилось за 2022 год на 19,5%, крупных – на 20,4%, малого предпринимательства – на 31,8%, микропредприятий – на 34,5%.

Институт аграрной экономики указывает, что количество физлиц – предпринимателей в аграрной сфере сократилось значительно меньше – на 11-15%.

Выращиванием ягод, орехов, других плодовых деревьев и кустарников, а также ароматических и лекарственных растений стало заниматься больше людей – около 400 человек открыли бизнес в этих сферах.

Как заверил Лупенко, несмотря на то, что сельское хозяйство Украины потеряло существенное количество предприятий, сохраняется достаточно мощный предпринимательский потенциал для восстановления объемов производства.

Ранее эксперт спрогнозировал резкое сокращение урожая зерновых на Украине в 2024 году.