  • Новость часаРезолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    СМИ: Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ
    Мнения
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    9 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    3 комментария
    24 октября 2023, 11:04

    Трамп ошибся со страной, которой руководит Орбан

    Трамп по ошибке назвал венгерского премьера Орбана лидером Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является лидером Турции.

    На митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир Трамп заявил, что Орбан является одним из «сильнейших лидеров в мире» и является лидером Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на RSBN.

    До этого Орбан высказывался в поддержку Трампа, когда ему предъявили обвинения.

    25 октября 2023, 15:50
    Боррель предложил Венгрии выйти из ЕС после слов Орбана об «оккупации»

    Жозеп Боррель указал Орбану на право Венгрии выйти из Евросоюза после слов об оккупации

    Боррель предложил Венгрии выйти из ЕС после слов Орбана об «оккупации»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ответил на слова премьера Венгрии Виктора Орбана об «оккупации» Евросоюза и заявил, что Венгрия может из него выйти.

    Боррель заявил, что не видит никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлямоне, где расположена штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, там нет ни одного танка. Венгрия может выйти из ЕС, потому что у каждой страны есть свой выбор, передает РБК.

    Ранее Орбан во время своей речи в честь праздника 23 октября сравнил членство в Евросоюзе с советской оккупацией. Как заявил премьер, Венгрии приходилось «танцевать, когда играла на дудке Москва», но если «Брюссель и играет на дудке», Будапешт «танцует, как хочет», а когда «не хочет, то не танцует».

    Напомним, в рамках обсуждения решения СССР ввести войска в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году глава Российского государства Владимир Путин заявил, что в России «давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной». По его словам, такие шаги СССР «вели только к напряжению отношений». Сейчас, как заявил Путин, Запад допускает ту же ошибку, игнорируя интересы других народов.

    Коментарии (29)
    25 октября 2023, 13:16
    Эрдоган пообещал поражение Израилю и США

    Президент Турции Эрдоган: Израиль, вместе с США ты проиграешь

    Эрдоган пообещал поражение Израилю и США
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон проиграет вместе с Тель-Авивом, поскольку он выступает против справедливости, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в среду.

    «О Израиль, с таким мышлением тебе никуда не деться, даже если ты будешь с США или Западом. Америка тоже проиграет», – передает ТАСС слова Эрдогана.

    Выступая в парламенте Турции, президент республики заявил, что вопрос заключается в создании справедливого мира, чего США и Израиль, по его мнению, не желают.

    «Оправдание нападений – наследие кровавой истории Запада», – подчеркнул турецкий президент.

    У Турции «нет проблем с государством Израиль», но она не одобряла, что эта страна действует как организация, а не как государство. Израиль совершает «одно из самых жестоких нападений в истории» на угнетенных в Газе, добавил Эрдоган.

    Он отметил, что половина погибших в этом анклаве – дети, другая половина – их матери и старейшины семей.

    Израильские атаки на сектор Газа – это «это состояние, свидетельствующее о психическом расстройстве как исполнителей, так и их сторонников».

    Эрдоган призвал страны, обладающие «здравым смыслом и совестью», оказать давление на правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы израильская сторона «пришла в себя».

    Напомним, в среду Эрдоган отменил свой визит в Израиль.

    Коментарии (23)
    26 октября 2023, 12:16
    Американист: Джонсон создаст очень серьезные проблемы для поддержки ВСУ

    Американист Васильев: Новый спикер Палаты представителей Конгресса США создаст очень серьезные проблемы для поддержки ВСУ

    Американист: Джонсон создаст очень серьезные проблемы для поддержки ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Республиканской партии пришлось продемонстрировать единство в вопросе назначения спикера. Теперь Джонсон будет способствовать сокращению объемов помощи Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее Майк Джонсон был избран спикером Палаты представителей Конгресса США.

    «Избранием Майка Джонсона республиканцы наконец-то закрыли долгий и мучительный процесс назначения спикера Палаты представителей. Это особенно значимо в предвыборный период, поскольку демократы использовали сложившееся положение в своей риторике в качестве доказательства, что их оппоненты не способны решать важные управленческие задачи», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Республиканская партия впервые за долгое время продемонстрировала единство. Это вызвано не выдающимися политическими качествами Джонсона, но необходимостью показать умение быстро и качественно устранять проблемы. Скорее всего, тренд на отказ от фракционных разногласий продолжится», – отмечает собеседник.

    «Причем в качестве основной идеологии, вероятно, будет избран трампизм. Новый спикер сам по себе является ярым сторонником 45-го президента США. К тому же более сильного лидера в настоящий момент республиканцам найти сложно. Это означает, что партия продолжит отстаивать консервативные позиции», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, Джонсон выглядит более состоятельным политиком, чем его предшественник Кевин Маккарти. Соответственно, он прекрасно понимает, что заигрывания с выстраиванием двухпартийного консенсуса могут стоить ему дальнейшей карьеры. Таким образом, о согласованных действиях демократов и республиканцев можно забыть», – уточняет Васильев.

    «Это отразится на целом ряде ключевых вопросов. В частности, новый спикер будет активным противником увеличения госдолга. Думаю, он направит свои основные усилия на сокращение федерального бюджета, что создаст очень серьезные проблемы для продолжения поддержки ВСУ», – акцентирует собеседник.

    «Важно, что в своей речи Джонсон уже обозначил проблему оказания помощи Израилю. Это говорит о том, что Республиканская партия склоняется в сторону поддержки Тель-Авива. Вопрос взаимодействия с офисом Зеленского уходит на второй план. Уверен, последствия данного расклада нам еще предстоит увидеть на практике», – резюмирует Васильев.

    Ранее в США был избран спикер Палаты представителей Конгресса. Им стал Майк Джонсон, представляющий республиканцев от штата Луизиана. При голосовании он получил более 220 голосов, что достаточно для победы. Большинство сопартийцев поддержали его кандидатуру.

    Назначение нового спикера вызвало негативную реакцию среди сторонников Джо Байдена. Так, Аммар Мусса, представитель предвыборного штаба действующего президента страны, заявил, что это событие «закрепляет захват» нижней палаты Конгресса «экстремистской MAGA». Аббревиатура обозначает лозунг Дональда Трампа «Снова сделаем Америку великой».

    Напомним, новый спикер получил самую низкую оценку в рейтинге американских законодателей, созданном консервативной группой Republicans for Ukraine («Республиканцы за Украину»). Таблица составлялась на основании итогов голосований по вопросам поддержки офиса Зеленского и выстраивалась по пятибалльной шкале.

    Отмечается, что Джонсон поддержал лишь один закон о ленд-лизе 2022 года. При этом он многократно выступал с «антиукраинскими заявлениями». До его избрания на должность спикера Палаты представителей, республиканцы долгое время не могли найти приемлемую замену Кевину Маккарти, который был смещен в начале октября.

    Коментарии (2)
    27 октября 2023, 08:19
    Стало известно, почему ЕС не смог согласовать 50 млрд евро для Украины

    Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломата.

    Газета пишет, что Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Отмечается, что поправки в бюджет должны поддержать все 27 стран – членов Евросоюза, передает ТАСС.

    Орбан заявил, что в Будапеште ждут делегацию с Украины, чтобы обсудить с ней ситуацию вокруг венгерского банка OTP, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из Европейского фонда мира.

    Ранее страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть бюджет сообщества. По словам фон дер Ляйен, многолетний бюджет ЕС предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 млрд евро из них получит Киев.

    Фицо проинформировал фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь и сосредоточится только на гуманитарной помощи.

    Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование трат.

    Коментарии (5)
    27 октября 2023, 14:13
    В Стамбуле прогремел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу в здании в Стамбуле произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщают местные СМИ.

    Взрыв прогремел в подвале здания на западе города, согласно предварительным данным, пострадали пять человек, утверждает агентство DHA, передает РИА «Новости».

    Происшествие случилось в районе Багджылар, в помещении, где работает предприятие. Причина взрыва не сообщается. После этого в подвале началось возгорание.

    В начале октября у здания МВД в Анкаре два террориста устроили взрыв, один из нападавших подорвал себя.

    Коментарии (7)
    27 октября 2023, 11:35
    Дипломаты ЕС заговорили об изоляции Венгрии

    Guardian: Венгрия стала проблемой для Евросоюза и попала в изоляцию

    Дипломаты ЕС заговорили об изоляции Венгрии
    @ Olaf Kruger/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия постепенно становится изолированной в Евросоюзе, ее поведение может стать угрозой для ЕС из-за отсрочки вступления Швеции в НАТО и близких контактов премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, сообщило издание The Guardian.

    Автор статьи в The Guardian отмечает, что Венгрия достигла пика одиночества в Европе, на этом сказались желание Орбана стать «мостом» между Западом и Востоком, а также повлияли результаты выборов в Польше и поддержка Будапештом российской позиции, передает «Прайм».

    Один из высокопоставленных дипломатов Евросоюза отметил, что на месте Украины он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале». При этом европейские чиновники исключают возможности принятия более жестких мер по отношению к Венгрии, так как признаки риска для ЕС отсутствуют, пишет издание.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать выплаты Киеву из Европейского фонда мира. Также парламент Венгрии не поддержал предложение оппозиции проголосовать по приему Швеции в НАТО.

    Кроме того, Орбан во время своей речи в честь праздника 23 октября сравнил членство в Евросоюзе с советской оккупацией. Как заявил премьер, Венгрии приходилось «танцевать, когда играла на дудке Москва», но если «Брюссель и играет на дудке», Будапешт «танцует, как хочет», а когда «не хочет, то не танцует».

    Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после слов Орбана об «оккупации» предложил Венгрии выйти из Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, решится ли Орбан разорвать отношения с ЕС.

    Коментарии (10)
    27 октября 2023, 12:33
    Орбан: Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя

    Премьер Венгрии Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя

    Орбан: Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя
    @ hao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад не осмеливается признать, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, хотя для военных экспертов это очевидно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

    По его словам, поражение Украины очевидно. «Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию», – пояснил Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер отметил, что еще в начале боевых действий Запад обозначил Киеву свое видение развития событий: «Вы воюете, проливаете кровь – погибло очень много, потери Украины огромны – а мы даем вам деньги и военные средства».

    Европейские политики изначально предполагали победу Украины и в связи с этим могли обещать финансирование. Однако сейчас, по словам Орбана, победа Киева недостижима.

    Напротив, он считает, что «русские не проиграют на фронте» и не может идти речи «о смещении президента России, что изначально входило в стратегию Запада».

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.

    Коментарии (10)
    25 октября 2023, 16:36
    В Венгрии отремонтировали мемориал на месте захоронения советских воинов
    В Венгрии отремонтировали мемориал на месте захоронения советских воинов
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В венгерском Шарсентмихае после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.

    На церемонии открытия присутствовали представители российского посольства в Венгрии и местных властей, передает РИА «Новости». Протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар совершил панихиду по погибшим. Военный и военно-воздушный атташе Олег Смирнов поблагодарил местные власти за уважительное отношение к захоронению советских воинов.

    Мемориал находится неподалеку от здания администрации Шарсентмихая, он представляет собой участок с братскими могилами и центральным обелиском с надписью «Слава советским героям. Жители Шарсентмихая 1965 год». Объект отремонтировали при содействии российского посольства в этом году, сообщил руководитель представительства при Минобороны России по военно-мемориальной работе Шерали Мамасолиев.

    В результате работы сотрудников представительства с архивами удалось впервые увековечить на мемориальных плитах имена 132 солдат, отметил Мамасолиев.

    В июле в Австрии восстановили пострадавшее от вандалов советское захоронение.

    Коментарии (8)
    26 октября 2023, 18:35
    Рар: ЕС начнет выкручивать руки лидерам Венгрии и Словакии из-за Украины
    Рар: ЕС начнет выкручивать руки лидерам Венгрии и Словакии из-за Украины
    @ REUTERS/Laszlo Balogh

    Tекст: Илья Абрамов

    Лидеры ЕС будут выламывать руки строптивым представителям Венгрии и Словакии с целью продолжения санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо официально отказался предоставлять военную помощь ВСУ, а «мирный план» Владимира Зеленского назвал нереализуемым.

    «Некоторые политики в странах Восточной Европы твердо придерживаются принципов прагматизма. Они считают, что Украина уже проиграла в текущем конфликте, а дальнейшая эскалация в отношении России может привести только к ядерной войне» – сказал германский политолог Александр Рар.

    «У большинства их западных коллег, напротив, в голове преобладают «либеральные ценности» и «мораль». В Брюсселе считают невозможным поражение Украины. Ее отступление будет означать ослабление всего Запада, что якобы противоречит системе европейской безопасности. Этого, по их мнению, допустить никак нельзя», – отмечает он.

    «У Брюсселя и сочувствующих ему национальных правительств стран ЕС всего одна цель – давить санкциями Россию, сломать ее экономику и помочь Украине выиграть войну. Однако решение о дальнейшем пакете ограничений в ЕС может быть принято только единогласно», – подчеркивает собеседник.

    «В ходе грядущего саммита лидеры стран ЕС будут всеми силами выламывать руки строптивым представителям Венгрии и Словакии. Проявят ли Будапешт и Братислава стойкость – большой вопрос. Их могут лишить доступа к общим финансам ЕС или даже угрожать исключением из объединения», – акцентирует эксперт.

    «Думаю, что многие страны Восточной Европы, где прагматизм и интересы бизнеса играют большую роль, чем либеральные ценности, вскоре начнут становиться на курс дипломатического решения конфликта. Даже такая русофобская страна, как Польша, не во всем поддерживает Украину – особенно это касается вывоза зерна. С другой стороны, Россия наверняка учитывает расклад сил в Евросоюзе и со временем, как мне кажется, согласится с теми, кто хочет дипломатического решения конфликта», – резюмировал Рар.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет предоставлять Украине военную поддержку. Однако Братислава поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь соседней стране.

    Премьер также добавил, что поставляющий Украине оружие Евросоюз должен стать миротворцем. Фицо пояснил, что выступает за прекращение боевых действий, и ему без разницы, по какому мирному соглашению они окончатся.

    Он подчеркнул, что договариваться об окончании конфликта должны Россия и США, поскольку украинское руководство «не играет никакой роли». Владимир Зеленский же, по мнению политика, придерживается «абсолютно нереалистичных планов» и выдвигает невыполнимые условия.

    Ранее Фицо уже критиковал поставки оружия Украине. По его мнению, они не приносят ничего, кроме убийств. Он также призвал к немедленному проведению мирных переговоров, а также выступил против антироссийских санкций, поскольку те вредят экономике Словакии, передает его слова The Telegraph.

    Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также призвал к мирным переговорам. «Решение [проблемы] построено вокруг процесса переговоров, оно за переговорным столом. Мы уверены, что каналы коммуникации должны поддерживаться в открытом состоянии», – цитирует политика Telegram-канал Russia Today. Ранее Будапешт заблокировал очередной пакет военной помощи Украине.

    Коментарии (6)
    27 октября 2023, 15:06
    Орбан: Лидеры ЕС не справляются со своей работой

    Премьер Венгрии Орбан: Лидеры ЕС не справляются со своей работой

    Орбан: Лидеры ЕС не справляются со своей работой
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине и нелегальной миграцией, заявил радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе.

    По словам главы венгерского правительства, в Европе обострилась ситуация из-за украинского кризиса и наплыва нелегальных мигрантов. При этом европейские лидеры оказались неспособны предложить хорошие стратегии для решения этих вопросов, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что лидеры ЕС хороши для мирного времени, но когда «бушует шторм», такие лидеры не справляются.

    Премьер выразил надежду, что выборы в Европарламент в следующем году помогут найти тех людей, которые смогут координировать работу правительств всех стран сообщества в сложной ситуации.

    Ранее Орбан назвал Евросоюз плохой пародией на СССР.

    Коментарии (4)
    27 октября 2023, 12:56
    Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине

    Политолог Рар: Все больше стран ЕС будут выступать против поддержки ВСУ

    Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В ЕС привыкли давить на небольшие государства, пытающиеся отклониться от общеевропейского мейнстрима. Венгрию и Словакию ждет трудное противостояние с Брюсселем за сохранение независимой позиции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.

    «Венгрия и Словакия воспользовались своим правом наложения вето. Однако это будет иметь серьезные последствия для обеих стран. Братиславу и Будапешт начнут лишать денег из фондов развития. Их даже попытаются дисциплинировать моральными аргументами, мол, если вы не с Брюсселем, значит вы поддерживаете «агрессию России», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В ЕС действует простой принцип: с маленькими провинившимися странами никто не договаривается. Что Брюссель может предложить Венгрии и Словакии? Только деньги. Однако Виктор Орбан оказался крепким орешком. Теперь его и Роберта Фицо СМИ будут «жарить» как на сковороде», – рассуждает эксперт.

    «Обычно страны, выпадающие из мейнстрима, быстро туда возвращаются. Однако доводы Орбана о том, что Украина уже проиграла в войне и западная помощь ничего не изменит, по всей видимости, соответствуют действительности. В связи с этим все больше стран ЕС будут выступать против дальнейшей поддержки ВСУ. А в Брюсселе ни при каких обстоятельствах не согласятся с «победой России» – уточняет он.

    «Более того, мы уже видели, как в США, где Конгресс высказался против дальнейшей военной помощи Украине, власти все равно пытаются финансово поддержать ВСУ, но уже за счет обходных вариантов. Полагаю, Брюссель пойдет по тому же пути», – говорит политолог.

    «Но на саммите произошел и еще один важный момент – раскол на почве ситуации на Ближнем Востоке. Большинство стран объединения постепенно переходят на сторону палестинцев. И лишь Германия продолжает твердо стоять на произраильских и проукраинских позициях. Предугадать дальнейшее развитие событий трудно, но, думаю, Вашингтон, Берлин и Париж попытаются всеми силами прогнуть ЕС под свою линию», – резюмирует Рар.

    Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро. В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что лидеры стран-участниц объединения «после углубленного обмена мнениями» решили «продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года».

    Речь идет о масштабном проекте изменения многолетнего бюджета, в который были бы заложены выделения денежной помощи офису Зеленского в размере 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год. По информации издания Politico, против согласования этого предложения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо.

    Отмечается, что поправки должны быть признаны всеми 27 государствами объединения. В качестве основных претензий по данной инициативе Будапешт указал ситуацию с банком ОТР, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из фонда мира ЕС. Орбан подчеркнул, что он ждет делегацию от офиса Зеленского в Венгрии для обсуждения сложившейся проблемы.

    Накануне саммита он также отмечал, что Будапешт не готов давать больше денег ВСУ до тех пор, пока не увидит четкого обоснования данных трат. «В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть. Так не пойдет», – подчеркнул премьер-министр.

    Подобные действия Венгрия могут привести к ее изоляции в ЕС. Об этом пишет издание The Guardian. Отмечается, что страна достигла пика одиночества, что стало результатом поддержки премьер-министра государства российской позиции. Неназванный дипломат из Евросоюза уточнил, что на месте Украины, он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале».

    В свою очередь, Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Ранее он проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о том, что Словакия готова оказывать стране исключительно гуманитарную помощь. При этом премьер-министр подчеркнул, что глава Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов не оказывать военную поддержку ВСУ.

    Накануне Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу  пересмотреть бюджет сообщества. По ее словам, планируемые траты предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 из них должна получить Украина.

    Коментарии (2)
    25 октября 2023, 12:19
    В США подтвердили план Трампа вывести страну из НАТО

    Rolling Stone: Трамп планирует вывести США из НАТО в случае избрания президентом

    В США подтвердили план Трампа вывести страну из НАТО
    @ Ye Pingfan/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Дональд Трамп готов вывести США из НАТО в случае переизбрания его на пост главы Белого дома, но может отказаться от идеи, если альянс «модернизируют», сообщили СМИ.

    Издание Rolling Stone со ссылкой на источники в окружении бывшего президента США сообщило, что Трамп откажется от своей идеи вывести страну из НАТО, если неамериканские члены альянса еще больше и резко увеличат свои расходы на оборону. Также он считает важным переоценить основополагающий принцип, согласно которому нападение на одного члена альянса равносильно нападению на всех, говорится в публикации.

    По словам советника Трампа, предполагаемый выход США из НАТО бывший президент считает вершиной в его политической карьере. Он ищет политическую команду, которая будет выступать гораздо жестче по отношению к НАТО, чем он сам в прошлом.

    Бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа рассказал изданию, что в 2018 году политик отмечал, что большинство американцев никогда даже не слышали о некоторых странах, входящих в НАТО.

    Также, по словам источника, Трамп считает, что «начинать третью мировую войну» из-за суверенитета некоторых из этих стран не имеет абсолютно никакого смысла и что «не следует заставлять автоматически привлекать американские войска к любому подобному кризису».

    Вместе с тем источники подчеркивают, что любые действия со стороны Трампа по изменению роли США в НАТО будут зависеть от его переизбрания.

    Ранее Трамп обвинил президента США Джо Байдена в приближении Соединенных Штатов к третьей мировой войне. Он также обвинил Байдена в том, что по всему миру распространяются «смерть и разрушения».

    Напомним, претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами назвал выход США из НАТО разумной идеей.

    Коментарии (5)
    25 октября 2023, 13:24
    Турция вызвалась стать гарантом Палестины

    Эрдоган заявил о готовности Турции стать гарантом Палестины на переговорах с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкая сторона может стать гарантом для Палестины при урегулировании с Израилем, заявил президент Турции Таийп Эрдоган в среду.

    Анкара готова стать гарантом Палестины в урегулировании конфликта, также она предлагает созвать международную мирную конференцию по этому вопросу с участием «всех влиятельных акторов», сказал Эрдоган, передает ТАСС.

    Он добавил, что необходимо провести реформу ООН и ее Совбеза, поскольку структура, отдающая обеспечение безопасности мира «на откуп интересам пяти государств», не может быть устойчивой.

    Нельзя поддерживать систему, которая «не терпит даже разговоров о массовом убийстве тысяч невинных людей», Турцию огорчает бессилие, в которое «погрузилась ООН».

    Политик отметил, что мир в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, признанного всем миром, в ином случае нельзя предсказать, к чему приведет радикализация.

    Напомним, в среду Эрдоган отменил свой визит в Израиль.

    Коментарии (4)
    26 октября 2023, 02:59
    Парламент Венгрии отложил голосование о приеме Швеции в НАТО

    Венгерский депутат Вадаи: Парламент Венгрии не поддержал предложение оппозиции проголосовать по приему Швеции в НАТО

    Парламент Венгрии отложил голосование о приеме Швеции в НАТО
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Предложение оппозиции в парламенте Венгрии провести голосование по вопросу о присоединении Швеции к НАТО не набрало большинства голосов и теперь может быть рассмотрено только в ноябре, сообщила депутат от партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи.

    Вадаи сообщила, что предложение включить этот вопрос в повестку дня было отклонено депутатами от правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», у которой большинство мест, передает ТАСС.

    Венгерский парламентарий сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), что на этой неделе не будет голосования по вступлению Швеции в НАТО.

    Таким образом, дата ратификации в парламенте Венгрии соглашения о приеме Швеции в Североатлантический альянс по-прежнему не определена.

    Накануне спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш подписал ратификационный протокол о членстве Швеции в НАТО. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Швеции войти в Североатлантический альянс.

    Коментарии (0)
    25 октября 2023, 12:51
    Эрдоган отменил визит в Израиль

    Президент Турции Эрдоган отменил визит в Израиль

    Эрдоган отменил визит в Израиль
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визиты официальных турецких лиц на израильскую территорию отменены, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в среду.

    Глава турецкого государства заявил, что отменил свой визит в Израиль, передает РИА «Новости».

    Также отменены визиты всех других официальных лиц Турции в эту страну, сказал он, сообщает ТАСС.

    Западные страны объявили ХАМАС «террористической организацией», однако же Турция не считает эту структуру таковой, ХАМАС, по мнению Эрдогана, это «освободительная и моджахедская группировка», которая «борется за защиту своей земли».

    Также он подверг критике действия израильской стороны в секторе Газа и указал, что Турция «не позволит убивать детей в Газе». Проводящие атаку против сектора Газа и поддерживающие эту атаку проявляют признаки «психического заболевания», добавил Эрдоган.

    Политик отметил, что Анкара хотела нормализовать отношения с Тель-Авивом, но Израиль «злоупотребил доброжелательностью Турции» и не продемонстрировал ответных шагов.

    До этого Эрдоган в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что гуманитарный кризис в секторе Газа возник из-за молчания Запада.

    Коментарии (0)
    Главное
    В результате мощных обстрелов Израиля в Газе пропали интернет и связь
    ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня
    Нефть и золото подорожали после сообщений об израильской операции в Газе
    Минобороны объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    В Индии предложили вернуть уголовное наказание за супружескую измену
    Вильнюс стал на треть славянским городом

    Польша признала победу Газпрома

    Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании. Это был закрытый процесс, который длился не один год. Почему Варшава пошла на такой шаг: унизила собственную антимонопольную службу, которая выставила этот внушительный штраф российской компании? Подробности

    Перейти в раздел

    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

    Перейти в раздел

    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............