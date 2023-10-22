Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.62 комментария
В МИД анонсировали переговоры Лаврова в Иране
Захарова: Лавров 23 октября проведет переговоры в Тегеране
Запланированные на понедельник переговоры главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова в Иране состоятся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова подтвердила, что запланированные на понедельник переговоры Лаврова пройдут в Тегеране, передает РИА «Новости».
Ранее иранское государственное агентство IRNA сообщило, что министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции планируют провести 23 октября в Тегеране встречу в рамках формата «3+3», передает ТАСС.
По его данным, главы внешнеполитических ведомств обсудят последние события на Южном Кавказе, и вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности. Отмечается, что основным пунктом повестки станут мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никаких помех для заключения мирного договора между Баку и Ереваном нет. Кроме того, Путин отметил, что Россия готова оказать содействие в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном, встречу можно провести в Москве в любом формате.