В МИД анонсировали переговоры Лаврова в Иране

Захарова: Лавров 23 октября проведет переговоры в Тегеране

Tекст: Валентина Григоренко

Захарова подтвердила, что запланированные на понедельник переговоры Лаврова пройдут в Тегеране, передает РИА «Новости».

Ранее иранское государственное агентство IRNA сообщило, что министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции планируют провести 23 октября в Тегеране встречу в рамках формата «3+3», передает ТАСС.

По его данным, главы внешнеполитических ведомств обсудят последние события на Южном Кавказе, и вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности. Отмечается, что основным пунктом повестки станут мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никаких помех для заключения мирного договора между Баку и Ереваном нет. Кроме того, Путин отметил, что Россия готова оказать содействие в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном, встречу можно провести в Москве в любом формате.