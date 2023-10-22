Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.43 комментария
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Автомобильное движение через Крымский мост в сторону Керчи вновь открыто, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на транспортном переходе.
Как указали в Telegram-канале информационного центра, движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Отмечается, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром в воскресенье временно перекрыли.