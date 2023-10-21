Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Премьер-министр Италии Мелони прибыла в Израиль
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла с визитом в Израиль, глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху проводит с ней встречу в Тель-Авиве, сообщила канцелярия израильского премьера.
Встреча с Нетаньяху и Мелони проходит за закрытыми дверями в комплексе «Кирия» в Тель-Авиве, позже планируется расширенный состав, передает ТАСС.
В Израиль премьер Италии прибыла из Египта, где участвовала в саммите за мир. Там она выступила за создание арабского государства в Палестине.
Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу в ходе визита в Тель-Авив пришлось укрыться в убежище в связи с ракетной тревогой.