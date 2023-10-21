Премьер-министр Италии Мелони прибыла в Израиль

Tекст: Вера Басилая

Встреча с Нетаньяху и Мелони проходит за закрытыми дверями в комплексе «Кирия» в Тель-Авиве, позже планируется расширенный состав, передает ТАСС.

В Израиль премьер Италии прибыла из Египта, где участвовала в саммите за мир. Там она выступила за создание арабского государства в Палестине.

Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу в ходе визита в Тель-Авив пришлось укрыться в убежище в связи с ракетной тревогой.