На проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 8 тыс. человек

Tекст: Валентина Григоренко

Как отметил Хоценко, 8224 человека зарегистрировались в качестве участников проекта «Омская область: ПРОдвижение». Он поблагодарил омичей за то, что откликнулись на призыв развивать Омскую область вместе, и выразил уверенность, что совместными усилиями регион получит новый импульс как экономического, так и социального развития, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Глава Омской области также добавил, что с помощью эссе участников будет создан уникальный канал обратной связи по проблемам региона и возможным вариантам их решения. По его словам, эссе являются очень ценным источником информации о том, как сами жители видят основные проблемы региона и как видят их решение. С таким количеством участников регион получит существенный объем информации, которая позволит сделать диалог власти и общества максимально эффективным, уточнил он.

Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на 1 млн рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, а также будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков руководителя. Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.