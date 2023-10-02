Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Кулеба назвал Украину «первосортным государством»
Глава МИД Украины Кулеба назвал страну «первосортным государством», заслуживающим первосортного места в ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал страну «первосортным государством» и заявил, что ее членство в Евросоюзе (ЕС) также «будет первосортным».
Кулеба отреагировал на предположения о дискуссии между Киевом и Брюсселем по вступлению Украины в ЕС по частичному или иному членству и заявил, что «Украина – первосортное государство, и его членство в ЕС тоже будет первосортным», пишет «Европейская правда», передает Газета.ru.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал заставить украинское общество работать ради вступления в ЕС.