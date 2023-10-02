Кулеба назвал Украину «первосортным государством»

В США назвали способ принудить Украину к капитуляции без лишних потерь

Бывший разведчик ВС США Риттер: Россия сможет принудить киевский режим к капитуляции через постепенное военное давление

Tекст: Антон Никитин

Американец заявил в беседе с блогером Сайрусом Янссеном на YouTube, что в интересах России было бы не «давить педаль в пол» в военном отношении, теряя десятки тысяч солдат, которых терять не хочется, а оказывать постепенное военное давление на Украину – не ради заморозки конфликта, а чтобы спровоцировать политический коллапс киевского режима, передает ТАСС.

По мнению Риттера, это может продлить боевые действия, но ВСУ фактически уже разгромлены, что позволяет Москве выбрать приемлемый для нее способ завершения конфликта, который не будет продолжаться вечно.

Накануне в США предрекли ликвидацию Украины в результате наступления России.