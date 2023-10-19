Атаман рассказал о большом количестве желающих стать казаками

«Мы видим большой приток людей, которые сегодня хотят стать казаками. Особенно ярко это выражено в ходе спецоперации. Такая практика в казачьих отрядах и бригадах существует», – сказал атаман в интервью газете ВЗГЛЯД.

Дьяконов отметил, что посчитать точное количество казаков в России практически невозможно.

«Точных данных ни у кого нет. Перепись населения покажет одну цифру. Если подсчитать количество членов Всероссийского казачьего общества, членов государственного реестра, мы увидим другую цифру. Есть и казаки, которые не входят ни в какие организации. Наверное, мы еще долго не будем точно знать, сколько же нас в России-матушке существует. А ведь есть еще казаки, которые остались за ее пределами», – пояснил верховный атаман.

Он также отметил, что есть множество людей, которые помнят, что происходят из казачьего рода, но давно от этого оторваны.

«К сожалению, некоторые исторические события привели к тому, что казачество было в забвении. Как известно, одно время российская государственная политика не приветствовала ярко выраженное проявление казачьего духа, казачьей службы, по определенным историческим причинам», – подчеркнул Дьяконов.