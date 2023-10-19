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    Москва и Пекин разрушили последние торговые барьеры
    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    Россия потребовала в ООН проведения расследования удара по больнице в Газе
    Небензя назвал заложниками около 1 тыс. россиян в Газе
    Байден пообещал запросить беспрецедентный пакет помощи Израилю
    Минздрав сектора Газа: Более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли
    Проверочные работы по иностранным языкам в школах решили отменить
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    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Система рефлексивного управления на Западе сама знает, когда кого канселить

    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

    9 комментариев
    19 октября 2023, 03:08

    Байден собрался попросить у Конгресса около 60 млрд долларов на Украину

    NBC News: Президент США Байден планирует попросить у Конгресса выделить на Украину около 60 млрд долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует попросить у Конгресса США выделить на Украину около 60 млрд долларов, сообщили источники телеканала NBC News.

    По имеющимся у источников телеканала сведениям, в администрации США планируют направить Киеву большую часть средств из 100 млрд долларов, выделяемых Конгрессом «пакетом» на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Как отмечает телеканал, подготовка «пакета» еще не завершена, но Байден планирует представить его в конце этой недели, передает ТАСС.

    Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов.

    18 октября 2023, 14:17
    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США

    Шойгу: Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16 в 2024 году

    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты, в нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    Шойгу отметил, что в практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16, поступление которых ожидается уже в будущем году. Министр добавил, что в ответ на эти угрозы Россия принимает соответствующие меры, укрепляет западные рубежи.

    Он отметил, что «страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов».

    По словам министра, защищая киевский режим, «коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах».

    «Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов», – добавил он.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

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    18 октября 2023, 18:29
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

    Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал укрепление Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине истребителей F-16.

    «Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

    «Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

    «В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

    «Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

    ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Коментарии (29)
    18 октября 2023, 14:10
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах, заявил президент Владимир Путин.

    «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать – отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он высказался о переговорах с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых затрагивался вопрос о прекращении огня на украинской территории.

    Путин отметил, что не считает исчерпанным оптимизм Орбана по этой теме.

    «Но моя позиция по этой части нашего разговора хорошо известна, здесь секретов нет. На вопрос о том, возможна ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно», – сказал российский лидер.

    Звучат заявления о готовности Киева к «каким-то переговорам», и те, кто курируют направления внешней политики киевского режима, заявлявшие недавно о необходимости нанести России стратегическое поражение, сейчас «заговорили другим голосом», отметил Путин. Эти лица «говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров», – сказал президент России.

    «Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Об этом и господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если, действительно, есть желание договариваться», – заключил Путин.

    Ранее Орбан заявлял, что главный вопрос, волнующий всех в Европе – окончание вооруженного конфликта на Украине.

    Коментарии (39)
    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (42)
    18 октября 2023, 15:03
    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams

    Командир танкового батальона Хутаков рассказал об охоте на Abrams и Leopard

    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    После сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО, рассказал командир танкового батальона, кавалер ордена «Мужества» и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков.

    По его словам, военнослужащие ВС России отслеживают прибытие западной техники на любой участок СВО.

    «Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов – кто должен был первый этого Leopard поймать, Bradley вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!» – сказал Хутаков, передает РИА «Новости».

    Сейчас танкисты батальона Хутакова ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, танки Abrams будут гореть так же, как и другие.

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    18 октября 2023, 20:29
    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена

    Захарова пошутила над словами Байдена о его израильском происхождении

    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова американского президента Джо Байдена о том, что он родился в Израиле.

    «Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», – написала Захарова своем Telegram-канале. «Российское вмешательство» в американские выборы становится все более изощренным», – иронично заключила она.

    Президент США Джо Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил о том, что родился в Израиле, передает ТАСС. При этом в открытом доступе есть информация о том, что местом его рождения является американский штат Пенсильвания. Согласно Конституции Соединенных Штатов, президентом страны может стать только гражданин США по рождению.

    Ранее Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время подъема по трапу самолета.

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    18 октября 2023, 18:50
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    @ Alex Friedel/imageBROKER/Global Look Press

    Украинские элиты зарабатывают на боевых действиях, этот класс людей при власти уже получил в народе название «Батальон Монако». Сложившаяся в стране ситуация социального расслоения на фоне больших потерь на фронте рано или поздно приведет к социальному взрыву, предупреждает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    В своей статье «Затягивание войны уничтожит Украину и потянет ко дну Европу» он отметил, когда война начинает быть затяжной, ее исход решает ситуация в тылу.

    «А в тылу, в случае отсутствия инициативы на фронте, закономерно происходит большое социальное расслоение между теми, кто несет тяготы войны, и выгодополучателями от нее. И тогда обнищавшие граждане начинают задавать неудобные вопросы разбогатевшей власти. Сегодняшняя Украина представляет классический пример таких процессов. Фронт дает огромное количество невосполнимых потерь и инвалидов, в то же время верхушка сходит с ума от вседозволенности и безнаказанности», – считает Медведчук.

    По его словам, ничего нового в подобной ситуации нет, рано или поздно она приведет к социальному взрыву. Медведчук привел данные украинского социологического агентства «Рейтинг», которое показывает, как Украину накрывает волна бедности: 60% населения ощущает ухудшение собственного экономического положения за последние полгода. У 35% оно не изменилось, а только 5% почувствовали улучшение.

    «То, что во время военных действий население беднеет, неудивительно, но посмотрите: 5% признались, что живут лучше. Это очень немаленький класс тех, кто зарабатывает на войне. Сегодня их называют «Батальон Монако»: они имеют отношение к верхушке грабительской власти. Но, как видите, это вовсе не батальон, а минимум дивизия, а то и армия паразитов… Сегодня украинская система такова: одним смерть и лишения, другим сверхдоходы и «красивая» жизнь. Первые – это те, кого посылают на войну, вторые – кто посылает», – написал украинский политик.

    Он отметил, что в европейских элитах происходят сходные процессы, ведь поддержка режима Зеленского для многих европейских политиков вовсе не бескорыстна. Пугая своих граждан российской угрозой, множество европейских политиков зарабатывают политические очки, а поставляя военный металлолом на Украину, они еще зарабатывают реальные деньги.

    «Посмотрите на Зеленского: разъезжая за западными деньгами и оружием, он сам создал внутри страны радикальный класс людей, привычных к насилию. И этот класс только ждет команды, чтобы с ним расправиться, а население уже согласно с этой расправой», – заключил Медведчук.

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    18 октября 2023, 05:12
    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена

    Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе с участием президента США Байдена

    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена
    @ Yuri Gripas/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади.

    Ас-Сафади заявил иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, что Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду, передает РИА «Новости».

    Позднее пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден не полетит в Иорданию. По словам представителя американской администрации, Байден, несмотря на отмену визита в Амман, рассчитывает на скорую встречу с лидерами Иордании, Египта и Палестинской национальной автономии (ПНА), останется в контакте с ними в ближайшие дни.

    Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов заявил, что отмена визита президента США в Израиль в сложившейся ситуации означала бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей сверхдержавы.

    Коментарии (5)
    18 октября 2023, 14:58
    Украинский Ми-8 сбили барражирующим боеприпасом в ДНР
    Украинский Ми-8 сбили барражирующим боеприпасом в ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Донецкой народной республике уничтожен украинский вертолет Ми-8 с помощью барражирующего боеприпаса, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

    Вертолет украинских вооруженных сил поражен на площадке в районе поселка Уманское в ДНР, приводятся слова Астафьева в Telegram-канале Минобороны.

    Также на Донецком направлении ВС России за последние сутки отразили девять атак украинских штурмовиков 53-й отдельной механизированной бригады.

    Нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений украинской оперативно-тактической группы «Соледар» у Славянска. Поражены скопления живой силы и военной техники на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях.

    ВСУ потеряли буксируемые гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20 и американскую радиолокационную станцию N/TPQ-36.

    Российские средства ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников на Донецком направлении.

    Коментарии (4)
    18 октября 2023, 12:19
    Байден в Израиле обвинил «другую сторону» в атаке на больницу в Газе

    Байден на встрече с Нетаньяху возложил ответственность за атаку на больницу в Газе на «другую сторону»

    Байден в Израиле обвинил «другую сторону» в атаке на больницу в Газе
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что ответственность за атаку на больницу Аль-Ахли в городе Газа несет «другая сторона» конфликта.

    Американский президент заявил, что глубоко опечален взрывом в медучреждении. «На основании того, что я видел, кажется, что это было сделано другой стороной, а не вами», – сказал Байден, обращаясь к Нетаньяху.

    Он добавил, что прибыл в еврейское государство, чтобы выразить поддержку Израилю со стороны США на фоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Между тем сам Нетаньяху во время своей вступительной речи перед встречей с Байденом ничего не сказал про атаку больницы в Газе.

    Премьер-министр поблагодарил США за поддержку, отметив, что масштабы сотрудничества, которое есть у Израиля с начала этой войны, достигли «поистине беспрецедентного уровня за всю историю» альянса между странами.

    «Мы видим эту поддержку в четком послании, которое вы направили нашим врагам, потребовав не испытывать наше терпение, и в виде двух американских авианосных групп, которые вы направили в регион, чтобы поддержать эти слова действиями», – сказал Нетаньяху.

    Байден же пообещал, что США продолжат оказывать поддержку Израилю.

    Президент США заявил, что в ходе эскалации конфликта и атак ХАМАС погибли более 1,3 тыс. человек, в том числе 31 американец. Байден сравнил движение ХАМАС с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

    «Они [ХАМАС] совершали зло и зверства, после которых ИГ кажется несколько более разумным», – сказал глава США. Он подчеркнул, что ХАМАС не представляет всех палестинцев и не принес этому народу ничего, кроме страданий.

    Напомним, при атаке на больницу в Газе погибли и пострадали более 800 человек. Армия Израиля заявила о доказательствах непричастности к атаке на медучреждение.

    Мировые лидеры выступили с осуждением атаки на больницу и призвали найти виновных.

    Коментарии (27)
    18 октября 2023, 04:52
    Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

    Российский посол в Вашингтоне Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

    Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.

    Дипломат заявил, что Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений. Антонов подчеркнул, что российские дипломаты неоднократно предостерегали администрацию США от опрометчивых шагов, разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. При этом посол констатировал, что Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией, передает РИА «Новости».

    Дипломат заверил, что на расстановку сил в зоне СВО никакие американские «подарки» не повлияют, а все задачи специальной военной операции будут выполнены.

    Накануне администрация США признала передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета 165 километров.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил об обстреле Бердянска американскими ракетами большой дальности ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    Коментарии (12)
    18 октября 2023, 12:46
    Шеслер: Запад осуждает удар по больнице в Газе, но не видит аналогичные атаки ВСУ

    Политолог Шеслер: Запад умышленно игнорирует удары по больницам новых регионов России

    Шеслер: Запад осуждает удар по больнице в Газе, но не видит аналогичные атаки ВСУ
    @ t.me/aakherson

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад воспринимает Россию как врага, поэтому на все преступления ВСУ в Европе и США просто закрываются глаза. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на фоне удара по больнице в Газе ВСУ нанесли удар по медучреждению Херсонской области.

    «Европейская общественность вообще не обращает внимания на преступления украинской армии. Мир много лет закрывал глаза на обстрелы Донбасса и на то, что там погибали дети, уничтожались школы и больницы. Причина этой слепоты проста – Россия Западом воспринимается исключительно как враг», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И весь ущерб, который наносился нам, не воспринимался как преступление международного уровня. Запад остается в матрице своих взглядов и моделей поведения. Да, обстрел больницы в Газе – это страшное преступление. Но то, что в мире на этом заостряют внимание – это отражение того возмущения, которое видно в арабском мире. Западные страны просто не могут отреагировать иначе», – объясняет собеседница.

    «А вот тому, что происходит в Донбассе и на Украине, уделяется недостаточно внимания. И преступления ВСУ фактически никто в мире, кроме России, не расследует. Более того, мы видим, как израильтяне даже попытались использовать привычную американо-украинскую тактику – «они сами себя обстреливают», – указывает эксперт.

    «Мы это уже слышали про Донбасс, который на протяжении многих лет якобы наносил удары сам по себе. Но поскольку нынешние события происходят на глазах у всего арабского мира, провернуть этот трюк не удалось», – подчеркнула Шеслер.

    «Первые удары по больницам Украина начала наносить еще в 2014 году. Помню, сидели мы в подвале Славянского госпиталя. Пациентов спустили вниз – и гражданских, и раненых ополченцев. Сидели, и считали прилеты по крыше», – вспоминает в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Алекандр Коц.

    «По больнице Калинина в Донецке прилетает регулярно. Опять же в 2014 году ВСУ ударили по моргу этой клиники, когда туда привезли останки Андрея Стенина. В январе этого года противник прицельно накрыл больницу в Новоайдаре. Погибли полтора десятка человек. Никого на планете это не заинтересовало», – продолжает он.

    «Цивилизованный мир» все эти годы удобно существовал в парадигме «обстреляли сами себя». Сегодня этот знакомый принцип применяют относительно к Газе. Не может представитель «цивилизованного мира» одной ракетой убить 800 человек в больнице. Это удел террористов», – иронизирует эксперт.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста. 

    На фоне этого в ночь на среду украинские боевики нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко. Удар, по словам главы правительства Херсонской области, пришелся по парковке медицинского транспорта, уничтожены восемь машин скорой помощи. Теперь у больницы нет медицинского транспорта для помощи людям, сообщается в Telegram-канале Алексеенко.

    Кроме того, на минувшей неделе ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, на территории городской больницы №25 погиб сотрудник медучреждения, женщина 1969 года рождения, а также мужчина 1956 года рождения.

    Летом этого года противник также атаковал Макеевку. Как сообщал тогда глава администрации города Владислав Ключаров, были повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома. А 26 мая, в девятую годовщину первого авиаудара по Донецку, ВСУ серьезно обстреляли город, повредив две больницы. Однако ни этот удар, ни нанесенные ранее, западные СМИ и политики так и не осудили.

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    18 октября 2023, 13:08
    Востоковед указал на растущую токсичность США для арабских стран

    Востоковед Семенов: Поддержка Израиля Вашингтоном после удара в Газе становится токсичной для арабских стран

    Востоковед указал на растущую токсичность США для арабских стран
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Нанесенный по больнице в Газе удар увеличивает риск вмешательства других стран и группировок Ближнего востока в конфликт Израиля и ХАМАС. Кроме того, в этих условиях поддержка Израиля со стороны США становится все более токсичной для арабских стран. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Джо Байден прибыл с визитом в Израиль.

    «У удара по больнице в Газе может быть несколько последствий. С одной стороны, на Израиль сейчас оказывается огромное международное давление. В текущих условиях существенно повысились риски того, что в войну вмешаются другие региональные игроки, например, «Хезболла». Это позволяет Нетаньяху отказаться от рискованной наземной операции в секторе Газа», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Удар помешал и планам США. Например, американского президента Джо Байдена не примут в Иордании, куда он хотел приехать с визитом. Поддержка Израиля со стороны Вашингтона становится токсичной для арабских государств. Теперь Штатам будет труднее оказывать помощь Тель-Авиву, так как это будет негативно сказываться на отношениях с мусульманскими странами», – резюмировал Семенов.

    Ранее Джо Байден в среду прибыл в Израиль. Самолет президента США приземлился в аэропорту Бен-Гурион, сообщает пресс-пул Белого дома. Как заявил посол РФ в Тель-Авиве, Анатолий Викторов, Россия надеется, что глава Штатов призовет ближневосточного союзника к прекращению огня.

    На встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Джо Байден заявил, что ответственность за атаку на больницу Аль-Ахли в городе Газа несет «другая сторона» конфликта. Также он добавил, что прибыл в еврейское государство, чтобы выразить поддержку Тель-Авиву со стороны Вашингтона.

    Накануне в секторе Газа был нанесен ракетный удар по госпиталю. Арабские СМИ пишут о причастности к трагедии израильских ВВС. Отмечается, что многие люди находились на улице в очередях. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть убитые. По данным телеканала Al Arabiya, в результате обстрела медучреждения погибли и пострадали более 800 человек.

    В руководстве ЦАХАЛ, ссылаясь на разведывательные данные, заявили, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу, несет «Исламский джихад».

    Удар по больнице вызвал масштабные акции протеста в мусульманских странах. Во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста. Местные власти призвали участников митингов к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий.

    Глава МИД страны Хакан Фидан заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком. По его мнению, моральное превосходство Вашингтона в регионе невероятно пострадало. Он также отметил, что отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье не является чем-то новым и Белый дом может преследовать тактические и стратегические цели.

    Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. Демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

    На этом фоне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что удар по больнице в городе Газа является военным преступлением, которое не имеет оправдания. По ее словам, виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. При этом она не стала возлагать на кого-либо ответственность за трагедию, пишет «Коммерсант».

    Также издание сообщает, что президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования обстоятельств удара. По его словам, представители Соединенных Штатов уже начали сбор информации о случившемся.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия безусловно является военным преступлением. «Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», – отмечает политик.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва и ОАЭ запросили на 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.

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    18 октября 2023, 21:06
    Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков
    Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект, предлагающий легализовать однополые браки в стране, сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.

    Совсун сообщила, что Минобороны и Минюст Украины, ранее препятствующие продвижению в парламенте законопроекта об однополых браках, изменили свою позицию, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на петицию о необходимости принять законопроект о регистрации партнерства для однополых браков, предложил кабмину рассмотреть вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.

    В марте в парламент Украины направили законопроект об официальной регистрации однополого партнерства, предусматривающий возможность регистрации партнерства в отсутствие одного человека или за пределами органа регистрации гражданского состояния, если лицо является военнослужащим.

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    18 октября 2023, 03:52
    Эксперт: Отмена визита Байдена в Израиль в такой ситуации означала бы капитуляцию

    Политолог Лукьянов: Отмена визита президента США Байдена в Израиль в такой ситуации означала бы капитуляцию

    Tекст: Антон Никитин

    Президент США Джо Байден не может отменить визит в Израиль в такой ситуации, это означало бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей единственной сверхдержавы, выразил мнение политолог Федор Лукьянов.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отметил, что анонсированный приезд Байдена в Израиль в разгар жгучего обострения можно было бы назвать актом политического мужества, если бы не подозрение, что в Вашингтоне просто не вполне отдавали себе отчет в остроте сложившегося положения.

    По мнению политолога, администрация США ставила перед собой целью поддержать Израиль, удержав его от наиболее резких действий; успокоить арабские страны, прежде всего в Персидском заливе, в надежде, что после того, как схлынут страсти, начнется осторожное восстановление прежней повестки; предотвратить вмешательство Ирана в ситуацию, дав понять, что это вызовет американское вовлечение. «Что получится сейчас, предсказать трудно. Возможно, ничего», – отметил Лукьянов.

    Как считает эксперт, проблема здесь не в каких-то конкретных политико-дипломатических промахах, а в принципиальной неспособности управлять процессами так, как привыкли США, да и в целом крупные страны, считающие, что у них есть рычаги для всего. Лукьянов подчеркнул, что это не просчет Байдена или госсекретаря США Энтони Блинкена, а системный сдвиг, последствия которыми могут быть любыми.

    При этом эксперт выразил уверенность, что отменить визит в Израиль в такой ситуации Байден тоже не может, так как это означало бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей единственной сверхдержавы. «Так что чашу до дна», – призвал Лукьянов.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста. Тем временем толпа протестующих с палестинскими флагами пошла на штурм американской военной базы в турецкой Малатье.

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