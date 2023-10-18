Эксперты назвали приоритеты развития в сфере здоровья и безопасности детей

«На нашей площадке все заинтересованы только в одном – чтобы наши дети выросли в нашей стране, стали преемниками нашей великой русской культуры, чтобы им, конечно, не было стыдно за наше поколение предыдущее, за нас, взрослых, мы должны для этого сделать все, чтобы передать все наши смыслы, исторические корни», – отметила председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



С приветственными словами об актуальности проведения форума в текущей геополитической ситуации выступила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Сейчас уже очевидно, что перед режимом Зеленского поставлена цель – уничтожить как можно больше русских: россиян и своих граждан, говорящих по-русски и являющихся частью русского мира, в кровопролитной войне. Идет давление на русских, россиян по всему миру. И дети, молодежь – самая уязвимая категория среди всех остальных», – прокомментировала Екатерина Мизулина.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что вопросы безопасности детства находятся сегодня на особом контроле у органов государственной власти и прежде всего внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, чтобы сформировать единый ценностный каркас, охватывающий все ступени взросления детей.

Участники тематических сессий затронули вопросы военно-патриотического воспитания детей, темы цифровизации образования, профилактики зависимостей и необходимости ограничения детей от деструктивного контента. Спикеры также обсудили вопросы практики взаимодействия волонтеров Национального Центра и правоохранительных органов, отметив высокую подготовку добровольцев на успешных примерах совместных поисков.

Следуя в рамках основной темы форума, участники наметили векторы дальнейшей работы по обеспечению здоровья и безопасности подрастающего поколения, воспитанию молодежи в духе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, что в конечном итоге послужит основой для укрепления российского общества.

Форум состоялся в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». он был организован Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям и МЧС России при поддержке ОАО «РЖД».