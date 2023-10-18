Юристы выступили за регулирование дипфейков в России

Исследование Moscow Digital School: Более 80% юристов выступили за регулирование дипфейков в России

Абсолютное большинство опрошенных юристов (89,3%) отметили распространение ложной информации как основную проблему при массовом использовании технологии дипфейк в России, 73,2% выделили нарушение неимущественных прав граждан, в том числе права на имя, 73,2% – нарушение авторских и смежных прав, 58,9% – риск, связанный с нарушением закона о защите персональных данных, а 39,3% отметили нарушение закона о рекламе: юристы считают, что использование дипфейков для создания рекламы или продвижения товаров и услуг может привести к штрафам и искам для компаний.

Также ряд респондентов обратили внимание на проблему уголовного характера, они отметили, что сегодня увеличилось использование дипфейков в качестве способа совершения преступлений.

Больше половины (80,4%) опрошенных юристов считают, что проблема дипфейков нуждается в разработке отдельного регулирования в России, а 16,1% отмечают, что проблема важная, но решить ее можно в частном порядке в случаях возникновения какого-либо конфликта. Малая часть (3,6%) опрошенных уверена, что проблема дипфейков преувеличена.

Кроме того, 87,5% юристов согласны с утверждением, что с увеличением и распространением технологий создания дипфейков возникает необходимость в ужесточении правовых мер по борьбе с ними. При этом 64,3% положительно оценили предлагаемую инициативу государства о введении маркировки дипфейков в России, 19,6% – дали оценку «удовлетворительно», а 16,1% – неудовлетворительно.

В вопросе о том, какие конкретно дополнительные меры могут быть приняты в рамках регулирования дипфейков в России, большинство юристов (75%) самой эффективной мерой назвали правовое просвещение населения на темы информационной безопасности, безопасного использования онлайн-платформ и прав граждан в интернете. В то же время 66,1% юристов отмечают введение новых лицензионных требований к СМИ и информационным посредникам для проверки «органического» происхождения или контроля информации.

Создание специальных комиссий, подведомственных Роскомнадзору, для разрешения конфликтов, возникших из-за использования дипфейков поддерживают 26,8%, а 16,1% рекомендуют сформировать список запрещенных программ для генерации дипфейков. Кроме того, ряд респондентов считают, что законодателям стоит задуматься о внесении изменений в КоАП и УК РФ, в том числе в части установления специальной ответственности за преступления, совершаемые с использованием дипфейков. Например, это может быть добавление отягчающего обстоятельства при совершении подобных преступлений.

Абсолютное большинство респондентов знают, что такое дипфейки – 94,6%.

«Использование «дипфейков» и синтезированного голоса может привести к нарушению авторских и смежных прав, неимущественных прав граждан. В настоящее время правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации подлежат только изображения людей. Вместе с тем охране не подлежат цифровые образы и синтезированный голос. В этой связи целесообразно совершенствование существующих правовых механизмов охраны цифровых образов и голосов людей», – отметил генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Никита Данилов.

«Использование дипфейков может нарушать неприкосновенность частной жизни и усложнять расследование преступлений. Кроме того, доказательство достоверности видео-материалов становится затруднительным из-за использования дипфейков, что может увеличить уровень преступности и снизить уровень раскрываемости преступлений. В связи с этим требуются изменения в уголовном и административном законодательстве для установления квалифицирующего признака совершения преступлений с использованием технологий искусственного интеллекта (дипфейков)», – указала преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Екатерина Ипполитова.

В исследовании использовались количественные методы, включая опрос студентов и преподавателей образовательной платформы Moscow Digital School. В опросе приняли участие более 500 юристов крупных российских IT-компаний и сотрудников юридических фирм, занимающихся интеллектуальной собственностью и информационными технологиями.