Путин назвал Байдена опытным политиком

Tекст: Валерия Городецкая

«Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике», – сказал Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

Российский лидер считает, что «если у них (коллективного Запада) других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо».

Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.