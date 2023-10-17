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    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне погибает истина

    Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Враг Израиля – не значит друг России

    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    27 комментариев
    17 октября 2023, 20:54

    Путин назвал Байдена опытным политиком

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал американского коллегу Джо Байдена опытным политиком.

    «Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике», – сказал Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Российский лидер считает, что «если у них (коллективного Запада) других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо».

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

    16 октября 2023, 22:42
    Трамп назвал причину «смерти и разрушений» по всему миру

    Трамп: По всему миру «смерть и разрушения», потому что в США некомпетентный лидер

    Трамп назвал причину «смерти и разрушений» по всему миру
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения», потому что в Соединенных Штатах самый некомпетентный лидер в истории страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова.

    По его словам, смерть и разрушения по всей планете, потому что в США самый плохой и некомпетентный президент в истории страны, передает ТАСС. Трамп добавил, что президент США Джо Байден хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов, и лучше бы он потратил ту же энергию на победу над всеми врагами страны, которых теперь стало больше.

    Бывший хозяин Белого дома также отметил, что эскалации на Ближнем Востоке и конфликта на Украине не было бы, если бы он занимал пост главы администрации США.

    Ранее Трамп заявил, что глупость Байдена стала причиной начала конфликта на Украине.

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    17 октября 2023, 13:09
    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине

    Орбан: Венгрия всегда хотела расширять контакты с Россией, а не противостоять

    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрии удалось наладить хорошие контакты с Россией, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

    Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт никогда не стремился противостоять Москве, а наоборот, удалось наладить максимально хорошие контакты с Москвой, что и является целью республики, передает ТАСС.

    Обращаясь к Путину, премьер Венгрии сообщил, за все 12 встреч, которые были, «такой сложной еще не было».

    «В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились», – признался Орбан.

    По его словам, отношения двух стран очень много потеряли из-за конфликта на Украине и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно» из двусторонних контактов.

    Кроме того, пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши заявил, что Орбан на встрече с Путиным отметил необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Украине, беженцев и санкций.

    Ранее Путин на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине на встрече  с Орбаном назвал чрезвычайно важным обмен мнениями с Венгрией не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе, несмотря на то, что позиции стран далеко не всегда совпадают.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 13:08
    Захарова резко раскритиковала ПАСЕ за резолюцию о Путине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Резолюция Парламентской ассамблеи Европы с призывом признать президента России Владимира Путина «нелегитимным главой государства» после окончания его полномочий в 2024 году ничтожна, указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Резолюция ПАСЕ – это часть информационной войны США и ЕС против России, элемент вмешательства во внутренние дела страны, не имеющая никакой юридической силы, она ничтожна, подчеркнула Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.

    В резолюции содержатся призывы против России, игнорирующие выраженную на референдуме 2020 года волю российского народа, отметила она. Захарова задала риторический вопрос о том, какой объективности можно ожидать от тех, кто считает сегодняшнюю Украину демократией, или от тех, кто поддерживает ее президента Владимира Зеленского после его встречи с нацистом Ярославом Гунькой в парламенте Канады.

    ПАСЕ придерживается «порочной логики двойных стандартов», русофобские документы свидетельствуют о деградации Совета Европы и политического класса в странах коллективного Запада, подчеркнула дипломат.

    До этого МИД отмечал, что ПАСЕ продемонстрировала свою никчемность, объявив Путина «нелегитимным президентом» после 2024 года.

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    17 октября 2023, 00:24
    Посол Антонов осудил выпады Байдена в адрес Путина

    Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов США против политического руководства России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия считает неприемлемыми и неуместными выпады американской стороны против своего политического руководства, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя интервью президента США Джо Байдена телеканалу CBS.

    По его словам, выпады против российского политического руководства неприемлемы и неуместны. Антонов отметил, что стороны могут иметь разные точки зрения, но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

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    17 октября 2023, 11:17
    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Песков: Путин и Си Цзиньпин сверят часы по Украине и всей повестке дня

    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В первую очередь лидеры всегда обсуждают российско-китайские двусторонние отношения, рассказал Песков, отметив, что это «продвинутые, особые отношения стратегического партнерства». Двусторонняя повестка, как отметил представитель Кремля, будет «весьма и весьма обширной». Речь пойдет об экономическом взаимодействии, совместных проектах, «там много всего», передает ТАСС слова Пескова.

    Кроме того, лидеров ждет «детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая Украину». Российский лидер, как правило, дает свою оценку нынешнему состоянию дел о ходе специальной военной операции, а глава Китая делится своим мнением, рассказал Песков.

    Также лидеры России и Китая намерены обсудить палестино-израильский конфликт, эта тема стоит в повестке дня всех мировых лидеров. Песков напомнил, что перед визитом в Китай Путин провел «телефонный марафон по ближневосточным делам», поэтому, сказал он, лидерам будет чем обменяться, тем более что напряженность в этой ситуации сохраняется.

    Еще одной темой для обсуждения станет проект «Сила Сибири – 2». Песков уточнил, что в составе российской делегации, прибывшей в Пекин, присутствуют все профильные министры, вице-премьер Александр Новак и представители профильного бизнеса. При этом представитель Кремля уточнил, что никаких документов подписывать не планируется.

    Часть встречи Путина и Си Цзиньпина пройдет в неформальном ключе, планируется «достаточно длительное общение в формате с глазу на глаз», сообщил Песков.

    «Фактически то, что завтра будет, оно и будет неформальной частью. Мы завтра вам расскажем, почему», – уточнил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать со стороны китайского лидера жеста, аналогичного тому, когда Путин пригласил своего гостя в свою квартиру в Кремле.

    Песков отметил очень высокий уровень организации визита Путина в Китай и подчеркнутую доброжелательность по отношению к российскому лидеру, а также традиционное китайское гостеприимство. «Но главное – конструктивный подход к предстоящим переговорам, подготовка по линии ведомств», – сказал он, обратив внимание на весьма представительную делегацию.

    Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

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    17 октября 2023, 16:59
    Путин: Все страны согласны со строительством газопровода через Монголию в Китай

    Путин выразил уверенность в хороших темпах реализации проекта «Сила Сибири – 2»

    Путин: Все страны согласны со строительством газопровода через Монголию в Китай
    @ ИТАР-ТАСС/Никита Крючков

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.

    «У нас есть значимые проекты, многоплановые, в том числе совместно с Китайской Народной Республикой, имею в виду, например, строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации, думаю, мы будем двигаться хорошими темпами», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию.

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    17 октября 2023, 04:31
    Путин прибыл в Пекин

    Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РоссииВладимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет два дня – 17 и 18 октября.

    Рабочий график российского президента весьма насыщенный. Первый день своего визита Путин по большей части посвятит двусторонним встречам с коллегами, также принимающими участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», передает ТАСС.

    Запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.

    Помимо этого, российский лидер во вторник примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций — участников форума «Один пояс – один путь».

    Основные мероприятия форума пройдут 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Путин примет участие в церемонии его открытия. Также в среду состоятся российско-китайские переговоры, после чего Путин продолжит серию двусторонних встреч на полях форума. Запланирована его беседа с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

    В завершение визита в Китай, Путин встретится с российскими журналистами и подведет итоги поездки.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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    17 октября 2023, 11:32
    Песков: Конкурентов у Путина в России нет и быть не может
    Песков: Конкурентов у Путина в России нет и быть не может
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Конкурентов у президента Владимира Путина в России нет и быть не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране. Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», – приводит его слова ТАСС.

    Песков ранее говорил, что Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения, вряд ли кто-то хотя бы теоретически может составить ему конкуренцию на выборах.


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    17 октября 2023, 14:17
    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона

    WSJ: Визит Путина в Пекин говорит о провале попыток США поссорить Россию и Китай

    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона
    @ Артем Иванов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

    Обозреватели газеты Брайан Спегеле и Джеймс Т. Аредди пишут, что Китай не прислушался к заявлениям американских политиков о том, что Москва якобы сдерживает амбиции Пекина, и с «распростертыми объятиями принял Путина в Пекине» и расстилают перед ним «красную дорожку».

    Авторы The Wall Street Journal считают, что это подтверждает прочность российско-китайского партнерства перед лицом давления Запада, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также по всем вопросам двусторонней повестки дня.

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    17 октября 2023, 10:35
    В Кремле оценили желание Байдена «подавить» Россию

    Песков заявил, что желание Байдена «подавить» Россию – не новая для Запада идея

    Tекст: Ольга Никитина

    «Подавить» Россию хотят многие западные лидеры, в этом нет ничего нового, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры – все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина», – приводит его слова ТАСС.

    При этом представитель Кремля отметил, что объяснить свое желание лидеры западных стран могут лишь с трудом. Также им тяжело объяснить своим налогоплательщикам результативность подобных действий, указал Песков, отметив, что средства, направленные на такие цели, тратятся впустую.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

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    17 октября 2023, 12:16
    Путин провел в Пекине встречу с Орбаном

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине провел встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    «Несмотря на то что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – Венгрия», – передает ТАСС слова российского лидера.

    «Конечно, очень важным является с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае, иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе. Знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что российская сторона рада этой встрече. «Уверен, она пройдет в позитивном ключе», – подчеркнул президент.

    В ходе встречи Путин предложил подумать, как вернуть торговые отношения России и Венгрии к росту. «В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия, свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем – за первые семь месяцев – падение, минус 35%. Это не отыгрывает 80% с лишним [роста] прошлого года, слава Богу, но все-таки есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане», – указал он.

    Ранее Путин провел встречу с президентом Вьетнама. Также запланированы переговоры президента России с китайским лидером Си Цзиньпином.

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    17 октября 2023, 18:29
    Президент Лаоса при встрече с Путиным заговорил на русском языке

    Президент Лаоса заговорил на русском языке на встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на русском языке начал беседу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе встречи в Пекине.

    «Хочу повторить русский язык», – сказал Сисулит. Лаосский лидер поблагодарил российского президента за возможность встретиться, несмотря на его занятость. Путин отметил, что в студенчестве одновременно учился с президентом Лаоса в Ленинграде. «Мы с вами практически в одно и то же время, в одни годы учились в Ленинграде. Как раз в те годы, в которые вы учились, я тоже там учился», – сказал он.

    В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что Россия и Лаос наладили политические связи, однако экономические еще предстоит развивать, передает ТАСС. «В целом политический уровень отношений очень хороший, но нужно, конечно, дополнять его экономическим содержанием», – сказал глава российского государства, отметив сокращение экономических показателей в прошлом году. «Тем не менее, на мой взгляд, у нас перспектива есть, и хорошая перспектива, сейчас об этом поговорим», – добавил он.

    Путин отметил, что рад встрече с коллегой из Лаоса, и напомнил, что в сентябре вице-президент Лаоса Пани Ятхоту приняла участие в Восточном экономическом форуме в России. «У нас сегодня есть возможность продлить этот диалог, разговор. Мы вас хорошо знаем в России как надежного друга», – сказал президент.

    Тхонглун Сисулит в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена, а в 1984 году получил докторскую степень в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

    Ранее Путин заявил о перспективах отношений России и Лаоса в военной и других сферах.

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    17 октября 2023, 11:40
    Путина пригласили во Вьетнам

    Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну с официальным визитом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг на встрече в рамках третьего форума «Один пояс – один путь» в Китае пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом.

    Во Ван Тхыонг заявил, что генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, лично он и все другие вьетнамские руководители ждут Путина в стране для обсуждения основных направлений двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

    «Ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа и важной вехой в отношении наших стран», – сказал Во Ван Тхыонг.

    Президент Вьетнама отметил, что вьетнамцы всегда будут помнить поддержку и помощь советского и российского народа в самый трудный период своей национально-освободительной борьбы, а также в деле послевоенного развития страны.

    Он также отметил, что Ханой считает Москву приоритетным партнером во внешней политике, во Вьетнаме придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству наших стран на протяжении многих лет, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

    Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня.

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    17 октября 2023, 09:17
    Захарова объяснила важность встреч Путина и Си Цзиньпина

    Спикер МИД Захарова: Встречи лидеров России и Китая все более важны при изменчивой ситуации в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Деловые переговоры в формате встреч российского лидера Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином играют все более важную роль в условиях изменчивой геополитической ситуации в мире, сообщила китайской газете Global Times спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в условиях постоянно меняющейся геополитической ситуации в мире такие встречи способствуют качественному укреплению связей между Россией и Китаем, передает ТАСС.

    Также Захарова отметила, любые контакты между Путиным и Си Цзиньпином являются благоприятной возможностью для координирования позиций и анализа реализации российско-китайских соглашений.

    Дипломат подчеркнула, что такие встречи «никогда не носили формального характера».

    В ночь с понедельника на вторник Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР. В Пекине российский лидер пробудет два дня – 17 и 18 октября.

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    17 октября 2023, 15:07
    Путин прибыл на прием участников форума «Один пояс – один путь» в Пекин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь».

    В форуме принимают участие главы более 20 стран, их встречали председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань, передает ТАСС.

    На встрече присутствуют главы международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмы Руссефф.

    Перед встречей прошла церемония, где участники сделали общую фотографию. Путин на ней занял место по правую руку от Си Цзиньпина. До этого он поздоровался с лидером КНР за руку и обменялся с ним несколькими репликами. С другой стороны от российского президента встал его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Напомним, президент России на полях форума провел встречу с президентом Вьетнама Во Ваном Тхыонгом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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