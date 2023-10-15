Украина решила арендовать ПВО у других стран на период холодов

Игнат: Украина арендует ПВО у других стран на период холодов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, практика аренды систем ПВО у ВСУ уже есть, но при этом в мире нет столько средств ПВО, чтобы взять и отдать их Киеву сразу, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что Киев усиливается, заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как ЗРК MIM-23 Hawk, но ВСУ нужно больше, и то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, – это «большой положительный знак».

Какие именно страны предоставляют Украине средства ПВО, Игнат уточнять не стал, сославшись на нежелание партнеров афишировать эту информацию.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина попросила у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».