Общественную приемную Саакашвили в Тбилиси сравнили с мавзолеем

Политолог сравнил общественную приемную Саакашвили в Тбилиси с мавзолеем

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В интервью грузинскому телеканалу PosTV аналитик сказал, что «налицо классический пример автократии». «Фактически это музей либерального фашизма», – отметил он.

Давид Картвелишвили сравнил «приемную Саакашвили» с домом-музеем Сталина в Гори и с Мавзолеем Ленина в Москве. «Просто стыдно», – сказал он.

«Общественная приемная» осужденного за коррупцию и злоупотребление служебным положением Саакашвили открылась в эти дни в учрежденной им несколько лет назад библиотеке его имени в центре Тбилиси. Сюда приходят почитатели бывшего президента и в специальную урну бросают письма с пожеланиями ему.

На стенах «приемной» развешаны фото Саакашвили с различными мировыми политиками. Здесь же установлены флаги Грузии, НАТО, Украины, Евросоюза и США. На табличке перед входом написано «президент Михаил Саакашвили». В комнате находятся письменный стол и стул с пиджаком, а рядом установлена вешалка с несколькими ношенными костюмами бывшего лидера Грузии и куртка американского летчика, которую тот очень любил носить. На полочке рядом – наручники.

Однако главной «достопримечательностью», по мнению СМИ, являются «ботасы» (кроссовки – прим. ВЗГЛЯД) Саакашвили, аккуратно выставленные под вешалкой.

Ранее экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, отбывающий с 1 октября 2021 года шестилетнее наказание за коррупцию и превышение служебных полномочий, во вторую годовщину ареста пообещал «активные действия в ближайшие недели и месяцы».