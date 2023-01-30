В ДНР рассказали, как ВСУ «кошмарят» мирное население

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30 января, понедельник | Последнее обновление — 13:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка
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У поварихи Мамы кухня, на крыше газовый баллон большой. Начался обстрел. Мама и говорит: «Пчела, дорогой, давай снимем баллон, а то еще попадет, взорвемся». Он дверь открывает в соседнюю комнату, а там целый КамАЗ противотанковых мин выгружен. «Не бойся, – говорит Пчела, – если попадет, мы даже не заметим».
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Торговаться с Эрдоганом Москве можно и нужно только после выборов, сделав ставку на действующего турецкого президента хотя бы по той причине, что все альтернативные сценарии – кратно хуже.
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Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В ДНР рассказали, как ВСУ «кошмарят» мирное население
Советник врио главы ДНР Кимаковский: ВСУ пытаются дискредитировать Россию, переодеваясь в форму российских военных
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Украинские националисты пытаются дискредитировать Россию, переодеваясь в форму российских штурмовых формирований в подконтрольных Киеву городах, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что ВСУ используют форму с нашивками российских штурмовых формирований, чтобы выявить в подконтрольным Киеву населенных пунктах жителей, симпатизирующих России.
В пример он привел ситуацию в Мариуполе, где, по его словам, «тысячи людей» пропали за то, что хотели говорить по-русски, передает ТАСС.
По словам Кимаковского, ВСУ используют тактику националистических формирований.
«Это работа с мирным населением, достаточно жестокая работа, ее основная цель – «закошмарить» мирное население», – заключил он.
В конце декабря председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих, в ходе которого ему доложили о 3 тыс. мирных жителей, убитых украинскими нацистами.
Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева
В Twitter пользователи раскритиковали писателя Стивена Кинга, им показалось, что он пренебрежительно относится к украинцам, так как неправильно использовал артикль перед названием страны.
В своем посте в поддержку Киева Кинг написал the Ukraine, что противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев, сообщает РИА «Новости».
«Обращение the Ukraine унизительно для нации», – написал пользователь Павел в комментариях.
«Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine», – также ответила Татьяна.
«Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England или the Finland – the относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, например the Untied Kingdom», – добавила Анна.
Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Есть теория, что артикль попал в название Украины из прежнего названия УССР – республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (The Ukrainian Soviet Socialist Republic).
Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, что военная ситуация на востоке тяжелая.
В интервью Резников сослался на украинских генералов, он отметил, что военная ситуация «сложная, но находится под контролем», передает РИА «Новости».
Глава ведомства также отметил, что на получение обещанных Западом танков и обучение их использованию уйдет некоторое время.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО
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Запад намеренно растягивает поставки техники НАТО Украине, чтобы создать видимость поддержки Киева, при этом страны осознают неизбежность поражения ВСУ, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО открыто говорят о невмешательстве в украинский конфликт, при этом другие страны участвуют на фарсовом уровне, то есть предоставляют оборудование, которое не будет работать. При этом, подчеркнул Риттер, никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, сообщает РИА «Новости».
По словам военного, такой вывод можно сделать из того, что Запад не предоставляет вооружения в том объеме, который якобы необходим для победы ВСУ.
«Кроме того, поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определенным графиком, который говорит о том, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, военные не получат должной подготовки для их использования, а также не стоит забывать и про логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины», – считает полковник.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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В США план Зеленского по захвату Крыма назвали безумием
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План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может спровоцировать Третью мировую войну, написал старший редактор журнала American Conservative Род Дрехер.
Он подчеркнул, что «Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева – думать, что он сможет их вернуть», передает РИА «Новости».
Кроме того, именно Соединенные Штаты нарушили красные линии, объявив о намерении принять Украину в НАТО в 2008 году, напомнил обозреватель.
По словам журналиста, киевский режим страдает от нехватки солдат, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон решится на отправку американского контингента для помощи ВСУ. При этом автор полагает, что результатом такого решения станет официальное объявление войны России.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
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В Конгрессе США испугались за будущее доллара
Член Палаты представителей США Грин не исключила утраты долларом статуса мировой валюты
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Россия доказывает, что ей не нужен доллар, который в результате может утратить статус мировой валюты, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Грин заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что два года назад были «времена мира во всем мире», а сейчас возникла угроза мировой войны.
По ее словам, «опосредованная война» между Россией и США на Украине «выгодна Китаю», она «истощает военные ресурсы» США, «вызывает инфляцию, наносит вред мировой торговле». Грин выразила уверенность, что «американцы это не поддерживают», передает ТАСС.
Она опасается, что доллар лишится статуса мировой валюты из-за высокомерия США и «борьбы за спасение демократии» на Украине, хотя Украина не входит в НАТО. Как заявила Грин, «Россия, находящаяся под жесткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар», как и «дружба» с США для «торговли и процветания».
По мнению Грин, из-за событий на Украине создается «новая ось», наблюдается «подъем Китая», которому США «открыли дверь ради эгоистичной корпоративной выгоды».
«Мы глупцы. Теперь у КНР самые быстрорастущие ВС в мировой истории, а мы тем временем бьем себя в грудь, стоя на пороге третьей мировой войны с Россией», – заявила она.
Грин заявила: «Америка, Россия и Украина <...> обречены, если мы все не обратим внимание на самих себя и не исправимся». Она призвала Вашингтон положить конец конфликту на Украине и не тратить средства на помощь Киеву. Грин осудила «одержимость победой над Россией любыми средствами», указав, что у властей США есть «долг перед собственным народом, границей и страной».
Напомним, Грин назвала предателями коллег-республиканцев из-за поддержки ими нового транша Украине.
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Российские войска на пяти направлениях уничтожили 350 украинских военных
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За последние сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировано 350 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.
На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица «Акация».
На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».
На Донецком направлении потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».
Ранее сообщалось, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.
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Харьковские власти сообщили о попадании ракеты ПВО С-300 в жилой дом
Глава Харьковской ВГА Синегубов сообщил о попадании ракеты ПВО С-300 в жилой дом
В центре Харькова ракета попала в жилой дом, предположительно, речь идет о ракете комплекса ПВО С-300, сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
По словам Синегубова, погибла пожилая женщина, три человека пострадали, жителей эвакуировали, передает РИА «Новости».
В нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, передает ТАСС.
Напомним, ракеты украинских ПВО уже неоднократно становились причинами разрушений жилых домов и гибели мирных жителей на самой Украине. Более того, украинские ракеты падают на территории соседних стран, например Молдавии и Белоруссии. В Польше в результате подения украинской ракеты погибли два человека.
МИД указал главного выгодоприобретателя в украинском кризисе
Рябков назвал США главным выгодоприобретателем в украинском кризисе
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США являются главным дирижером и выгодоприобретателем в украинском кризисе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что Украина сейчас выполняет для США в том числе и функцию испытательного полигона для ВПК, на котором проходят проверку «различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные». Как указали в МИДе, вооружения «испытывается на предмет сопротивляемости российскому оружию».
По словам Рябкова, США, добиваясь от других стран передачи Украине военной техники, отправляют ее «на утилизацию», а сами хотят навязать Европе многомиллиардные контракты на закупку уже американской продукции. Рябков считает, что эта «циничная игра плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами». Военный эксперт Александр Бартош указал, что США таким образом захватывают оружейный рынок Европы.
Российский танкист рассказал, как огнем из пушек закапывают опорные пункты ВСУ
Российский танкист Западного военного округа рассказал, как при помощи 125-миллиметровых орудий танков закапывают опорные пункты вооруженных сил Украины.
Он рассказал РИА «Новости», что танкисты выезжают во время боя на позиции десантников и выполняют огневое подавление противника. По его словам, поразить его осколочно-фугасным снарядом там маловероятно из-за брустверов, поэтому российские военные взрывом снарядов закапывают опорник.
«Мы закапываем, а пока противник залег, десантники выходят на рубеж перехода в атаку, и дальше идет именно бой в опорнике, то есть они врываются в линию и пробивают себе дорогу», – объяснил военный.
Он отметил также, что у танкистов сложилось хорошее взаимодействие с десантниками и пехотой, они прикрывают отход, понимая, что танк – хоть и тяжелая, мощная машина, но ей нужно помогать. «Многого в танке не видишь, особенно в таком лесу, как у нас», – сказал он.
27 января сообщалось, что танкисты ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в ходе наступления в Запорожской области.
Эксперты объяснили большое число трагедий из-за ошибок украинской ПВО
Военный эксперт Кнутов: Размещение ВСУ систем ПВО в жилых кварталах приводит к катастрофическим последствиям
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ВСУ используют устаревшие системы ПВО, размещают их в жилых секторах, а украинские ракетчики не отличаются профессионализмом. Эти факторы из раза в раз приводят к трагедиям, заявили газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Бартош. Ранее стало известно о попадании украинской ракеты ПВО в жилой дом в Харькове.
«Украина размещает системы ПВО в жилой зоне. Фактически они прикрываются мирным населением, используют его в качестве «живого щита». И когда система срабатывает, она невольно может задеть окружающие ее здания», – сказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Такое расположение ПВО приводит к трагическим последствиям, в частности гибели гражданского населения. Ситуацию усугубляет и тот факт, что ВСУ используют очень старые ракеты. А это отражается на траектории полета. Многие попросту неисправны», – отмечает эксперт.
«Украинские системы наведения также нельзя назвать современными. Противник использует модель С-300 1978 года. Разработка устарела как в физическом плане, так и в моральном – существуют более новые модификации, которые работают несколько иначе», – подчеркивает собеседник.
«Таким образом, случаи попадания ракет ПВО Украины по домам – следствие желания ВСУ спрятать собственное вооружение в спальных районах. А устаревшая техника делает ситуацию все более непредсказуемой и опасной», – акцентирует Кнутов.
«Первопричина произошедшего, на мой взгляд, заключается в неквалифицированных действиях украинских ракетчиков, которые управляют системой ПВО. Подобное мы уже видели в Польше. Кроме того, допускаю, что и сами ракеты могут быть неисправны, поскольку у Украины достаточно устаревшая модель комплексов С-300», – рассказывает член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош.
При этом собеседник не исключил, что ВСУ в какой-то мере заинтересованы в повторении подобных трагедий. «Киевское руководство каждый раз пытается обвинить Россию в том, что очередная ракета попала в жилой дом. Это приносит определенный медийный эффект. А собственные граждане Зеленского давно не волнуют», – заключил Бартош.
Ранее в центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате трагедии погибла пожилая женщина, еще три человека пострадали.
Напомним, 15 января также в результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО. Позже, однако, он извинился за свои слова, написав заявление об уходе с поста.
Ранее, 29 декабря, белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины. В качестве одной из версий произошедшего, Минобороны страны рассматривал непреднамеренный пуск снаряда ввиду низкой обученности расчета или неисправности самой ракеты. В то же время, возможность провокации не отрицалась. В ноябре в результате падения украинской ракеты ЗРК С-300 на территории Польши было убито два мирных жителя.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале января признался, что система противовоздушной обороны является слабым местом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские ракетчики из раза в раз допускают критические ошибки.
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Суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена Шелкова
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината, пишет украинское издание «Страна.ua».
Комбинат производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов, сообщает РИА «Новости».
Одновременно с этим были арестованы принадлежащие Шелкову квартиры, счета и даже трактор.
Санкции в отношении Шелкова были введены указом президента Украины Владимира Зеленского в июне 2021 года.
Ранее ВАКС конфисковал все имущество экс-президента страны Виктора Януковича, включая пушку XIX века.
Российские силы закрепились в восточной части Угледара
Пушилин: Российские силы закрепились в восточной части Угледара в ДНР
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Российские силы закрепились в восточной части Угледара, в Артемовске продолжаются ожесточенные бои, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин в эфире канала «Россия 24» отметил, что российские подразделения продолжают продвижение на Угледарском направлении, и сейчас, по его словам, можно говорить, что им удалось закрепиться в восточной части Угледара, передает «Донецкое агентство новостей».
Врио главы ДНР сообщил также, что в Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Российские штурмовые формирования действуют там и днем, и ночью, идут позиционные противостояния, на основных участках идет продвижение вперед, передает ТАСС слова Пушилина.
На прошлой неделе сообщалось, что российские войска нанесли удар высокоточным снарядом «Краснополь», уничтожив полевой штаб и центр связи вооруженных сил Украины в Угледаре, обнаруженные по работе терминала Starlink.
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МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка
Украинского посла вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка
МИД Ирана вызвал в понедельник посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны ИРИ в Исфахане.
Об этом со ссылкой на агентство «Тасним» передает ТАСС.
Напомним, Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране из-за «сотрудничества с Москвой».
При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после слов Подоляка.
Конгрессу США предложили установить бюст Зеленского в Капитолии
Американский конгрессмен Уилсон представил проект резолюции об установке бюста Зеленского в Капитолии
На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США конгрессменом Джо Уилсоном вынесен проект резолюции об установке в здании Капитолия бюста украинского президента Владимира Зеленского.
Конгрессмен-республиканец из Южной Каролины выступил за то, чтобы совет по изящным искусствам приобрел бюст Зеленского, который, по мнению законодателя, следует установить для «демонстрации в подходящей для этого постоянной локации в крыле Палаты представителей». Сейчас документ находится на рассмотрении в профильном комитете по управлению палатой, передает РИА «Новости».
Напомним, в декабре Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США. Одним из самых запомнившихся эпизодов стал тот, в котором покидавшая пост спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, принимая от Зеленского украинский флаг, поцеловала ему руки.
СМИ: Более 40% территории Украины заминировано
Sky News: Более 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий
Свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов.
Как заявила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон, Украина является самой заминированной страной в мире, а степень заминированности различными типами боеприпасов даже невозможно сравнить с Афганистаном и Сирией, передает ТАСС.
Согласно данным Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января на Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. В организации подчеркнули, что на разминирование украинской территории потребуются годы.
Ранее губернатор региона Виталий Коваль заявил, что весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины.
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