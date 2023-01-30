TAC: Украина стала для США вторым Вьетнамом с риском ядерного конфликта

Американский народ вводят в заблуждение относительно ситуации на Украине, американцы даже не подозревают, в какой «водоворот» их втягивает руководство, пишет The American Conservative (TAC).

По словам автора статьи TAC Рода Дреера, жители США невежественны, поскольку западные СМИ освещают только одну позицию в конфликте.

«Что скажут американцы, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами?» – задается вопросом автор публикации. Он спросил также, готов ли американский народ к «обмену ядерными ударами с Россией ради расширения империи США до российских границ», передает РИА «Новости».

НАТО поставляет все больше оружия Киеву и таким образом уже частично втянут в войну с Россией, констатирует автор статьи.

Дреер отметил, что американцев пытаются убедить, что в их интересах «рискнуть ядерной войной с Россией из-за страны, находящейся за тысячи миль от США».

«Украина – это второй Вьетнам, но на этот раз с риском прямого военного конфликта с ядерной сверхдержавой», – заключил он.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что угроза новой мировой войны повысилась из-за готовящейся агрессии в отношении российской стороны.