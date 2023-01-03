Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы снова закрыт для движения судов по причине сильного тумана

Третий день подряд закрывают пролив Дарданеллы для движения судов по причине сильного тумана над Стамбулом, сообщает служба по осуществлению безопасного прохода судов в проливе Чанаккале (Дарданеллы).

Отмечается, что капитаны судов, которые должны были прийти с юга, были предупреждены по радио. Таким образом, пролив закрыт для двустороннего транзита судов из-за ограниченной видимости. В Стамбуле предполагают, что движение судов вернется в нормальное русло после того, как туман пройдет, передает РИА «Новости».

В декабре движение паромов приостановлено на Керченской переправе в связи с ухудшением погодных условий.