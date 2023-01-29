Лавров поговорил с коллегами из Израиля и Палестины

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонных разговорах с израильским и палестинским коллегами призвал воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать деградацию обстановки.

«Состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном и министром иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина Риядом Малики. Глава внешнеполитического ведомства России выразил своим коллегам соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности», – говорится на сайте МИД России.

С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям.

Лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки.

Накануне в МИД заявили, что Россия глубоко озабочена в связи с произошедшим терактом в Иерусалиме и призывает все стороны к максимальной сдержанности.

Ранее израильские СМИ сообщили, что теракт возле синагоги в районе Неве-Яаков устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек, еще несколько получили ранения.