Депутат: Комиссаров сделает РАНХиГС еще более современной академией

«Алексей Комиссаров – первоклассный руководитель, способный держать все на контроле 24 часа в сутки. Уверен, что таким огромным учреждением, как Российская академия народного хозяйства и госслужбы, Комиссаров будет руководить также продуктивно и талантливо», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя назначение Комиссарова и. о. ректора РАНХиГС.

«Алексея Комиссарова я знаю лично, и это назначение можно только приветствовать. Как участник проекта «Лидеры России», могу сказать, что все, прошедшие этот конкурс, с огромным уважением относятся к Комиссарову. Его уважают как за личные качества, так и за ту работу, которую он осуществляет на посту гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей», – рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По словам собеседника, ни у одного из участников конкурса «Лидеры России» никогда не возникало вопросов организационного плана. «Это говорит о том, что Комиссаров – первоклассный руководитель, способный держать все на контроле 24 часа в сутки. Уверен, что таким огромным учреждением, как Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Комиссаров будет руководить также продуктивно и талантливо», – подчеркнул Майтвейчев.

На новом посту Комиссаров сможет реализовать свой опыт организационной деятельности при управлении большой разветвленной структурой. «Опыт Комиссарова по использованию в работе АНО «Россия – страна возможностей» новых технологий, цифровых решений, безусловно, также пригодится ему в РАНХиГС. Академия станет еще более современной», – добавил депутат.

Помимо этого, сказал парламентарий, в работе Комиссарову помогает его хобби – участие в марафонах по бегу и заплывах на длинные дистанции. «Он такой «железный человек» в среде российских управленцев, что свидетельствует об оптимизме, жизненном потенциале и работоспособности Комиссарова», – резюмировал Матвейчев.

О назначении Комиссарова на пост исполняющего обязанности ректора РАНХиГС с сохранением должности гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» стало известно в понедельник. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что новое назначение позволит Комиссарову синхронизировать экосистему президентской платформы с программами президентской академии народного хозяйства и госслужбы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Комисарова, РАНХиГС для него является родным вузом. На новой должности он планирует взвешенно подойти ко всем переменам, обсуждая их с попечительским советом академии и профессорско-преподавательским составом. «Хочу подчеркнуть, что главным человеком в вузе всегда будет студент. Поэтому любые наши действия будут направлены на повышение уровня условий обучения и заинтересованности в учебных программах», – отметил новый и. о. ректора РАНХиГС.

Алексей Комиссаров имеет опыт работы в государственной структуре – с 2011 по 2015 год он занимал должность министра правительства Москвы, был советником мэра, руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства, возглавлял департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Москвы. В 2015 году Комиссаров был назначен директором создаваемого Фонда развития промышленности. Под его руководством ФРП стал одним из ведущих институтов развития в России.

С 2017 года он занимает должность проректора – директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а с 2018-го возглавляет президентскую платформу «Россия – страна возможностей», созданную указом президента Владимира Путина для выстраивания системы развития системы социальных лифтов. Одним из флагманских проектов платформы является масштабный конкурс для управленцев «Лидеры России», не имеющий аналогов в мире.

В академию народного хозяйства при правительстве РФ Комиссаров пришел в 2009 году в качестве преподавателя курса предпринимательства в рамках программы МВА, основал бизнес-инкубатор академии, а в 2017 году занял должность проректора РАНХиГС.