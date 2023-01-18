Кучера ответил на критику своих ответов об СВО в интервью Дудю

Кучера: Лучше быть дураком, чем подлецом

Актер Оскар Кучера заявил, что гордится своей позицией по поводу поддержки СВО и считает, что лучше выглядеть дураком, чем быть подлецом. Так он прокомментировал критику его интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ).

Кучера в интервью высказался о том, что поддерживает спецоперацию на Украине, это эту позицию его раскритиковали в Сети. Многие в соцсетях отметили, что у сына Кучеры есть гражданство США, передает РИА «Новости».

По словам актера, он согласился на интервью, чтобы среди «либерально настроенных товарищей» звучало иное мнение. В своем Telegram-канале Кучера признался, что ему было непросто.

Актер рассказал, что планировалось говорить на тему «Муз-ТВ», про сериал «Солдаты», о музыке и гражданской позиции.

«Но вышло что вышло», – сказал Кучера, добавив, что, наверное, ему стоило сразу уйти, но он увлекся. «Так что за все в ответе сам», – пояснил он, хотя признался, что что ожидал более негативной реакции.

При этом он напомнил, что поддерживает российских солдат.