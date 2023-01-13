Политолог: Президентские гранты помогут в решении социальных проблем в новых регионах

Поддержка проектов НКО на новых территориях является наглядным примером одной из приоритетных задач государства – скорейшей и полноценной интеграции новых регионов, сказала газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Виктория Карпова. Президентские гранты в 2023 году будут выделены на проекты НКО в четырех новых регионах РФ.

«За последнее время роль НКО в России существенно укрепилась и вышла на новый уровень. Третий сектор воспринимается как определенный драйвер в развитии различных областей общественной жизни, а финансовая поддержка инициатив со стороны государства ежегодно возрастает», – заявила Карпова.

По ее словам, в этой связи ряд тематических нововведений конкурса президентских грантов, в частности поддержка проектов на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области, является наглядным примером одной из приоритетных задач государства – скорейшей и полноценной интеграции новых регионов. Политолог считает, что такой механизм, как президентские гранты, позволяет НКО оказать существенную помощь в решении реальных социальных проблем, с которыми сталкиваются жители новых регионов.

«Кроме того, достаточно показательной особенностью является резкий рост числа проектов в сфере военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Борьба за умы молодежи носит сегодня стратегический характер и будущее страны неразрывно связано с молодым поколением», – сказала эксперт.

«Сегодня важно не просто доносить информацию, но и предлагать яркие идеи и смыслы, механизмы для деятельного участия граждан. Особенно это важно, с учетом существующего крайне агрессивного внешнего информационного воздействия со стороны западных оппонентов, направленного на разрыв признаков культурной близости русских и украинцев, деконсолидацию населения новых регионов, формирование негативного общественного мнения и демонизацию всего российского», – подчеркнула Виктория Карпова.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентские гранты в 2023 году будут выделены на проекты некоммерческих организаций, которые реализуются в четырех новых регионах РФ. По его словам, приоритетными являются проекты помощи раненым, детям и людям в трудной ситуации, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 100 проектов, направленных на поддержку участников спецоперации, получили государственную поддержку Фонда президентских грантов. Финансирование получили также более 20 проектов по реабилитации участников СВО, причем часть из них будет реализована в новых регионах России.