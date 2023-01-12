Газпром и CNPC обсудили газопровод «Союз Восток» через Монголию Медведев: Кто-то переходит на уголь и дрова, но это не у нас 12 января 2023, 17:39 Текст: Алексей Дегтярев

Жителей России подключают к газоснабжению в то время, как за границей многие вынуждены переходить на более примитивные виды топлива, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Подключенные к газоснабжению люди улыбаются, заявил заместитель председателя Совета безопасности России на совещании по догазификации, передает ТАСС. В то же время кто-то переходит на уголь и дрова, «но это не у нас», указал он. По его словам, сейчас найдена рабочая модель газификации в стране, и есть планы по дальнейшему наращиванию числа подключенных к газу домовладений. В декабре в «Единой России» заявляли, что по программе социальной догазификации газ подвели к полумиллиону домовладений, на участие в программе принято более 780 тыс. заявок. Пригожин: В Соледаре уничтожены не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ 11 января 2023, 21:05

Фото: РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных. Он заявил, что «мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены». «Двухсотыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», – говорится в Telegram-канале Пригожина. Напомним, Российская армия в ДНР ведет зачистку города Соледара и его окрестностей, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре. Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении. Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. Эксперт оценил назначение Герасимова командующим СВО Коротченко: Назначение Герасимова командующим СВО должно ускорить освобождение регионов России от ВСУ 11 января 2023, 20:44

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Глава Генштаба Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов РФ от украинских оккупационных войск, сказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее генерал армии Герасимов был назначен командующим Объединенной группой войск. «Назначение командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба Валерия Герасимова означает, что теперь в руках Генштаба будут концентрироваться все нити управления. Разумеется – с персональной ответственностью за конечный результат. Это позволит резко повысить межвидовую координацию, связать в единый контур систему боевого управления с более четким целеполаганием и постановкой задач группировкам и реализацией соответствующих военных планов», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Собеседник подчеркнул: подобные перестановки могут быть произведены только с согласия Верховного главнокомандующего Владимира Путина. «Рассчитываем, что эти решения позволят нам в ближайшей перспективе изменить ход СВО на более масштабные активные наступательные действия. Также это должно способствовать скорейшему освобождению территории четырех новых субъектов РФ от присутствующих там украинских оккупационных войск», – сказал Коротченко. В среду министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России. Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. «Очевидно, каждый из заместителей получит свой объем работы с конкретными полномочиями и задачами, а координировать и отвечать за все будет непосредственно Герасимов. Это означает, что весь механизм Генштаба будет работать на успех СВО», – считает Коротченко. Напомним, в октябре прошлого года Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск. Валерий Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода он является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации. Новости СМИ2 Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре» Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения СМИ Украины о «коридоре в Соледаре» дешевым спектаклем 12 января 2023, 08:22

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Информационные попытки заявить о некоем «зеленом коридоре» для ВСУ со стороны украинских СМИ выглядят дешевым спектаклем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он сравнил новые инфовбросы с операцией советских войск по ликвидации сталинградского котла 80 лет назад. «Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», – отметил Пушилин. Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований. Медведев предрек переименование Львова 11 января 2023, 21:50

Фото: Zuma\TASS

Текст: Вера Басилая

Поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну», а Львов, который будет называться Лемберг, пристроят «западным» хозяевам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на встречу во Львове польского, украинского и литовского президентов, где было решено передать Киеву танки «Леопард». «Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – написал Медведев. Ранее польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков. Лемберг – австрийское название города Львова, которое было официальным с 1772 по 1918 годы. Оно появилось во времена, когда город входил в состав Австро-венгерской империи после первого раздела Польши. Новости СМИ2 Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск 11 января 2023, 18:44

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, сообщили в министерстве. Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России. В октябре прошлого года Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергея Суровикина, который с 2017 года является главкомом ВКС. Валерий Герасимов – уроженец Татарстана, начал службу в Советской армии в 1977 году в должности командира взвода. Он дослужился до начальника штаба батальона в 80-м танковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии Северной группы войск в Польше. Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации. Ким окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище (1979), Военную академию Генштаба ВС России (2003). Кандидат военных наук, профессор. С 1979 года служил в Афганистане, во время гражданской войны в Таджикистане был замначальника оперативного отдела штаба общевойсковой армии. С началом второй чеченской войны занимал должность первого заместителя командующего западным направлением Объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В 2017 году во время военной операции в Сирии занимал пост начальника Центра по примирению враждующих сторон. С сентября 2022 года – начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками. В ДНР назвали число потерь ВСУ в Соледаре Советник Гагин: Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре 12 января 2023, 12:56

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Текст: Дмитрий Зубарев

Порядка пяти бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в городе Соледаре в Донецкой народной республике (ДНР), но цифра по потерям может быть выше, так как еще не учтены иностранные наемники, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, порядка пяти бригад ВСУ уничтожены в Соледаре, эта информация объективна, хотя, возможно, потерь больше, поскольку не были учтены многочисленные наемники, передает ТАСС. Численный состав общевойсковой бригады в армиях, организованных по принципам НАТО, составляет от 3,5 до 5 тыс. человек. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. Новости СМИ2 В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска 12 января 2023, 10:52

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска. По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости». В связи с этим у российских войск есть продвижения по Авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска. Напомним, в среду ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска. Гребенщиков оскорбил поддерживающих СВО и рассказал о помощи ВСУ 12 января 2023, 14:34

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Музыкант Борис Гребенщиков назвал граждан, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ. Интервью с Гребенщиковым было опубликовано в мае 2022 года. Музыкант признался, что провел концерт в Берлине у Бранденбургских ворот, где собрал 12 млн евро, часть из которых передал на нужды ВСУ, передает «Царьград». «Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они – психически больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками любого человека, которого встретят на улице», – процитировал военкор Александр Коц Гребенщикова в своем Telegram-канал, проиллюстрировав пост фотографией, где музыкант играет на гитаре в компании Михаила Саакашвили. Снимок Коц подписал: «Лошадиная доза «Этодругина». Ранее звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу. Новости СМИ2 США подтвердили готовность применить для защиты Японии ядерное оружие США подтвердили готовность применить для защиты Японии американское ядерное оружие 12 января 2023, 04:56

Фото: Общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Японии в том числе при помощи ядерных вооружений, говорится в совместном заявлении американского и японского правительств по итогам переговоров глав МИД и военных ведомств двух стран в Вашингтоне. В совместном заявлении сторон Соединенные Штаты вновь заявили о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьей пять Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств военного потенциала, включая ядерные, передает ТАСС. В заявлении говорится, что участники встреч в столице США в деталях обсудили вопросы, связанные с прикрытием Японии американским ядерным зонтиком, и подтвердили намерение обеих стран углублять содержательные дискуссии в рамках диалога о расширенном сдерживании потенциального противника и различных встреч высокого уровня. Напомним, в сентябре минувшего года Пентагон уже обещал обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала. Россия помогла иностранным самолетам во время сбоя системы уведомлений в США 11 января 2023, 21:17 Текст: Ольга Иванова

Во время сбоя системы уведомлений в США Россия помогала иностранным самолетам, сообщает Росавиация. Там сообщили, что «руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», передает РИА «Новости». Помощь была оказана самолетам, выполняющим транзитные перелеты с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находившимся на момент сбоя системы в воздухе. Ранее сообщалось, что США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов. Новости СМИ2 Кремль объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск Кремль объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск расширением масштаба задач СВО 12 января 2023, 14:17

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Начальник Генштаба Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск (ОГВ) с расширением масштаба задач спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также указал, что причину назначения накануне разъяснило Миноброны – увязка с расширением масштаба стоящих задач. Добавить к этому у него нечего, пояснил Песков, передает ТАСС. Накануне министр обороны Сергей Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. Полковник запаса Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что Герасимов теперь будет лично отвечать за успех СВО. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов России. Стало известно о замерзающих военных дронах на Украине Bloomberg: Из-за сильных морозов военные дроны на Украине замерзли 12 января 2023, 11:33

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Александра Юдина

В последние дни на востоке Украины отмечается морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, однако привело к замерзанию БПЛА, пишет Bloomberg. По информации Bloomberg, ни российские, ни украинские военные не могут проводить наступательные действия, так как батареи беспилотников и радиостанций из-за холода приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к их непригодности для разведки и наведения артиллерии, передает «Коммерсант». При этом в статье отмечается, что промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин. Однако авторы публикации со ссылкой на мнение сотрудника лондонского аналитического центра Королевского института объединенных служб Эда Арнольда признают, что это всего один из многих факторов, которые командование должно учитывать при организации нового наступления. Ранее офицер ЛНР Андрей Марочко опубликовал видеозапись со сломавшимся от украинских морозов американским бронетранспортером «Брэдли». Новости СМИ2 С начала СВО в Европу с Украины прибыли около 8 млн беженцев Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ): С начала СВО в Европу с Украины прибыли 7,96 млн человек 12 января 2023, 00:56 Текст: Антон Никитин

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за последнюю неделю их стало больше на 52 122 человека. По данным УВКБ, больше всего беженцев с Украины с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года приняла Россия – 2 852 395 человек. Далее следуют Польша (1 563 386 человек), Германия (1 021 667 человек), Чехия (478 614 человек), Италия (167 925 человек), Испания (161 012 человек), Британия (154 600 человек), Болгария (150 510 человек), Франция (118 994 человек), Румыния (106 786 человек), Словакия (105 732 человека) и Молдавия (102 016 человек). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. человек. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 926 369 беженцев, передает ТАСС. По данным УВКБ, в целом после 24 февраля 2022 года с Украины в соседние страны прибыли 17 408 643 человека. При этом 9 376 677 человек позже пересекли границу Украины в обратном направлении. Напомним, по другим данным, с февраля 2022 года в Россию с территорий Украины и Донбасса прибыли более 5,1 млн беженцев. Стало известно о гибели в Соледаре гражданина Британии Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину компании «Конкорд» сообщила о смерти британца в Соледаре 12 января 2023, 00:32 Текст: Антон Никитин

Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину компании «Конкорд» сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Британии найден мертвым. Как сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» в своем Telegram-канале, 8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Британии – Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Пресс-служба компании «Конкорд» информировала, что в среду тело одного из пропавших было найдено, при нем были обнаружены документы на обоих британцев. По данным Нацполиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Британцы покинули Краматорск и направились в Соледар, связь с ними была потеряна. Родители уроженца Британии Бегшо подтвердили, что их сын отправился в зону конфликта, передает ТАСС. Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований. Новости СМИ2 Зеленский: Имеющие гражданство России люди не должны иметь украинское 11 января 2023, 20:46

Фото: imago images/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов, каких решений по украинскому гражданству ждать на фоне его лишения четверых депутатов. Зеленский подчеркнул, что задача Украины заключается в том, «чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство России, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство – чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно – Российской Федерации. Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут», сообщает Страна.ua. Ранее Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.