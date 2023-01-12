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12 января, четверг | Последнее обновление — 17:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев: Кто-то переходит на уголь и дрова, но это не у нас
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Цена нефти Brent поднялась выше 84 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 84 долларов за баррель впервые с 3 февраля
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года на лондонской бирже ICE поднялась выше 84 долларов за баррель впервые с 3 января 2023 года, следует из данных торгов.
Стоимость Brent росла на 1,96%, составив 84,29 доллара за баррель, передает ТАСС.
В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года растет на 2,02% – до 78,97 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть начали снижаться после публикации неожиданных данных Американского института нефти (API) о значительном росте запасов сырья в США.
Эксперт оценил планы Индии присоединиться к потолку цен на российскую нефть
Эксперт Юшков: Потеря индийского рынка ударила бы по Индии и России
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Если бы Россия потеряла индийский рынок, это доставило бы нам немало проблем. Вместе с тем публикация индийских СМИ больше похожа на провокацию и алармизм. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее индийская пресса сообщила, что государство планирует присоединиться к потолку цен на российскую нефть.
«Я бы обратил внимание на непрофессионализм и алармизм публикации в прессе. Дело в том, что потолок цен на нефть не вводит ограничение на покупку нефти. То есть ее можно приобретать по любой стоимости», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Об этом говорили и в ЕС, и в США. Санкции ограничивают стоимость нефти при перевозке и страховании судов. Поэтому формально государство вообще не может примкнуть к некоему потолку цен. То есть Индия может лишь запретить своим судовладельцам и страховым компаниям перевозить наше сырье стоимостью выше 60 долларов за баррель», – рассказал собеседник.
Но на деле индийские чиновники неоднократно заявляли, что выступают против вмешательства в рыночные механизмы. «Конечно, Индия хочет покупать наше сырье дешевле, но российское предложение и так является лучшим на рынке. И если Нью-Дели перегнет палку с давлением на Москву, то мы можем каким-то образом ограничить поставки», – отметил эксперт.
«Вместе с тем если бы Россия потеряла индийский рынок, это стало бы серьезным ударом. Нью-Дели – крупнейший покупатель нашей нефти, которая перевозится именно морским транспортом. И нам будет непросто пристроить такие колоссальные объемы, которые сейчас идут в страну», – заключил Юшков.
Ранее индийская Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности сообщила, что Нью-Дели рассматривает возможность присоединения к потолку цен на российскую нефть, если ее стоимость превысит 60 долларов за баррель.
При этом издание уточняет, что введенный потолок цен с ограничением на уровне 60 долларов не повлиял на импорт российского сырья в Индию, поскольку на данный момент цена топлива составляет 53-56 долларов за баррель, пишет «Коммерсантъ».
Вместе с тем в российском Минэнерго заявили, что в дальнейшем не будут работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде. Кроме того, в ведомстве добавили, что Россия может ограничить возможность дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как Россия намерена пробивать потолок цен на нефть.
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Bloomberg заявил о продаже Urals по цене 38 долларов за баррель
Bloomberg: Нефть Urals продается по цене 38 долларов за баррель
Российская нефть бренда Urals по состоянию на 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ценового потолка – 37,8 доллара за баррель, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.
Как уточняет издание, эталонная нефть марки Brent в тот же день торговалась на уровне 78,57 доллара за баррель, пишут «Ведомости».
Российское Минэнерго заявляло, что в дальнейшем не будет работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Reuters: G7 намерена установить разные лимиты цен на российские нефтепродукты
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Группа семи (G7) будет стремиться установить разные предельные цены на российские нефтепродукты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя G7.
Сообщается, что в феврале могут быть установлены два потолка цен. Одна предельная цена будет установлена для нефтепродуктов, торгуемых с премией, а другой предел – для продуктов, торгуемых со скидкой, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Это будет сделано для регулирования стоимости дизельного топлива и керосина. Ранее некоторые европейские чиновники выражали беспокойство из-за риска дефицита дизельного топлива. По словам представителя G7, такого дефицита не будет, но топливо станет дороже. Россия, скорее всего, будет продавать дизельное топливо вместо Европы в Латинскую Америку и Африку, а европейские государства, вероятно, начнут импортировать его из США и стран Ближнего Востока, что увеличит стоимость доставки.
Страны G7, ЕС и Австралия ранее согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть, запретив с февраля ее поставки покупателям, которые примкнули к этому ограничению.
Германия заинтересовалась поставками нефти из Казахстана по «Дружбе»
Власти Германии рассчитывают, что нефть из Казахстана начнет поступать на нефтеперерабатывающий завод в Шведте по нефтепроводу «Дружба» в январе, сообщило во вторник агентство ДПА со ссылкой на представителя Министерства по делам экономики и защиты климата Германии.
В ведомстве утверждают, что сейчас в Казахстане идет процедура рассмотрения заявок на участие в поставках. Отмечается, что Польша заверила в обеспечении транспортировки нефти через свою территорию. Вместе с тем, в Минэкономики заявили, что немецкая сторона еще не заключала никаких соглашений с казахстанской стороной, передает ТАСС.
«Теперь вопрос о транспортировке решают казахстанские и российские власти», – сообщили в немецком ведомстве.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия готова поддержать транзит казахстанской нефти по нефтепроводной системе «Дружба» в Германию. Также сообщалось, что в «Транснефть» не поступали заявки из Казахстана на транспортировку.
WSJ: США ведут переговоры по введению лимита цен на нефтепродукты из России
WSJ: США ведут переговоры с союзниками по введению лимита цен на российские нефтепродукты
Соединенные Штаты и их западные союзники обсуждают возможность введения новых санкций против российской нефтяной промышленности, в частности, ценовых ограничений на нефтепродукты, сообщает The Wall Street Journal.
Авторы материала отмечают, что на этой неделе чиновники Минфина США в Европе обсуждают детали предстоящих ограничительных мер на российские нефтепродукты, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации газеты, планируется ввести два лимита цен на российские нефтепродукты. Первый коснется экспортных товаров с высокой стоимостью – дизельного топлива, а второй затронет товары с низкой стоимостью, например, мазута.
Ранее Песков призвал не ускорять прогнозы о потерях доходов от энергоресурсов, опираясь на «турбулентный период» нефтяного рынка.
Напомним, стоимость российской нефти упала до 38 долларов за баррель из-за европейских санкций. Западные СМИ заявили, что российские нефтяники теперь сильно зависят от двух крупнейших покупателей – Китая и Индии, которые выторговывают себе более выгодные условия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоят дела на нефтяном рынке на самом деле.
Россия отказалась работать с соблюдающими потолок по ценам на нефть трейдерами
Минэнерго: Россия не будет работать с соблюдающими потолок по ценам на нефть трейдерами
Россия в дальнейшем не будет работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде, сообщило Минэнерго.
В ведомстве напомнили, что указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконный «потолок цен» на нефть напрямую или косвенно, передает ТАСС.
Минэнерго поясняет, что запрет распространяется на любые сделки с российской нефтью вплоть до конечного потребителя. Таким образом, предполагается отказ от работы с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен.
Кроме того, в ведомстве добавили, что Россия может ограничить возможность дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. Ведомство планирует мониторить цены на топливо и размер дисконта. Поскольку незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира, потребуются значительные совместные усилия со стороны ответственных стран для исправления ситуации. Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Нефть подешевела на фоне ужесточения монетарной политики в США
Мировые цены на нефть начали снижаться из-за сомнений инвесторов в прекращении ужесточения монетарной политики в США
Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться из-за сомнений инвесторов в остановке ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.58 снизилась на 0,65%, достигнув 79,13 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на WTI – на 0,59%, до 74,19 доллара, передает РИА «Новости».
Bloomberg отмечает, что причиной удешевления нефти стало то, что ожидания ужесточения кредитно-денежной политики в США «затмили» оптимизм по поводу восстановления спроса в Китае.
Накануне сразу два должностных лица ФРС заявили, что учетную ставку, вероятно, придется поднять выше 5% и удерживать этот уровень на протяжении некоторого времени.
Песков: Правительство тщательно отслеживает ситуацию со снизившейся ценой на нефть
Минэнерго, правительство и вице-премьер Александр Новак крайне внимательно отслеживает ситуацию со снижением цены на нефть, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У представителя Кремля спросили, вызывает ли у властей беспокойство продажа российской нефти в два раза дешевле марки Brent на минувшей неделе.
Он добавил, что требуются очень внимательные действия соответствующих ведомств, чтобы не нанести ущерб российскому сектору энергетики, передает РИА «Новости».
Ранее Минэнерго сообщило, что Россия в дальнейшем не будет работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде.
Нефть подешевела на данных о скачке запасов в США
Мировые цены на нефть снизились на 1% после публикации данных API о сильном росте запасов сырья в США
Мировые цены на нефть в среду начали снижение после публикации неожиданных данных Американского института нефти (API) о значительном росте запасов сырья в США.
Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.50 снижается на 0,91%, достигая 79,36 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1%, до 74,35 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 января, выросли на 14,87 млн баррелей, при том, что аналитики ожидали снижения на 2,4 млн баррелей.
Также накануне минэнерго США опубликовало прогнозы по рынку нефти, понизив спросу в мире в 2023 году до 100,48 млн баррелей в сутки, а в 2024 году ожидается потребление на уровне 102,2 млн баррелей в сутки.
США возобновили импорт венесуэльской нефти
Reuters: Американская компания Chevron отгрузила в США первую партию венесуэльской нефти
Американская компания Chevron отгрузила первую партию нефти из Венесуэлы после получения разрешения от властей США, сообщило Reuters.
Согласно данным об отгрузке, танкер с нефтью из Венесуэлы находится на пути в Соединенные Штаты, прибытие судна на нефтеперерабатывающий завод в штате Миссисипи ожидается 15 января, передает ТАСС.
Напомним, 30 декабря минувшего года американская энергетическая компания Chevron отправила в Венесуэлу первый за четыре года санкций танкер за нефтью. В октябре 2022 года стало известно о планах властей США смягчить санкции против Венесуэлы, чтобы позволить американской компании Chevron Corp. возобновить добычу нефти.
Лукойл договорился о продаже НПЗ Isab в Италии
Лукойл достиг договоренности с группой G.O.I. Energy о продаже НПЗ Isab в Италии
Компания «Лукойл» заключила соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab в Италии группе G.O.I. Energy, ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта 2023 года.
Для завершения сделки необходимо получение согласований со стороны регуляторов, а также итальянского правительства, передает РИА «Новости».
Isab – владелец крупного нефтехимического комплекса в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция.
До этого работа НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло была под угрозой из-за антироссийских санкций Евросоюза. Завод «Лукойл» на Сицилии сейчас перерабатывает российскую нефть Urals.
В ноябре прошлого года несколько тысяч человек вышли на протесты закрытия завода ISAB на Сицилии.
Россия увеличила добычу нефти в 2022 году
СМИ: За 2022 год Россия увеличила добычу нефти на 2%
Основные российские компании смогли увеличить добычу нефти в прошлом году, общий объем производства вырос на 2%, сообщают источники в нефтегазовой отрасли.
Уточняется, что в общей сложности добыча нефти в России достигла 535 млн тонн. При этом самый высокий темп роста показал «Сургутнефтегаз», который по добыче нефти занял третье место, обогнав «Газпром нефть». На втором месте по добыче нефти оказался «Лукойл», увеличив добычу на 6%, до 81 млн тонн, передает «Коммерсант».
Также сообщается, что одна из крупнейших российских компаний «Роснефть», попавшая вместе с «Газпром нефтью» под антироссийские санкции, уменьшила добычу на 2% в 2022 году, до 178,5 млн тонн.
Специалисты утверждают, что в 2023 году на объемы добычи нефти повлияют европейские санкции, которые вынудят производителей формировать альтернативные каналы поставок топлива.
Как отметил замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, весомое снижение спроса на нефть из-за всех этих факторов ожидает Россию уже в феврале.
Накануне сообщалось, что нефть подорожала на 2% после ослабления коронавирусных ограничений в Китае.
Песков призвал не ускорять прогнозы о потерях доходов от энергоресурсов
Кремль: Рано говорить о потерях доходов от энергоресурсов, нет фактуры для таких прогнозов
В данный момент рано говорить о каких-то потерях доходов России от энергоресурсов, сейчас для таких прогнозов недостаточно фактуры, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, лучше спрашивать российских специалистов, в первую очередь курирующего вице-премьера Александра Новака, хотя и это делать рано, передает РИА «Новости».
Песков призвал относиться к заключениям Запада о якобы финансовых потерях России из-за потолка цен на нефть со скепсисом, так как «возможности прогнозирования цен на мировых рынках очень смутные для такого турбулентного периода».
Ранее стоимость российской нефти упала до 38 долларов за баррель из-за европейских санкций. Западные СМИ заявили, что российские нефтяники теперь сильно зависят от двух крупнейших покупателей – Китая и Индии, которые выторговывают себе более выгодные условия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоят дела на нефтяном рынке на самом деле.
Кремль: Россия не сталкивалась с потолком цен на энергоресурсы
В Кремле заявили, что Россия пока не сталкивалась с потолком цен на энергоресурсы
Россия еще не сталкивалась с потолком цен на энергоресурсы, действует указ президента Владимира Путина о запрете поставок российских нефти и нефтепродуктов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, к оценкам падения цен на нефть в Кремле относятся со скепсисом, так как в любой момент ситуация может измениться, передает РИА «Новости».
Также Песков не стал комментировать, какой дисконт на энергоресурсы, по мнению Кремля, был бы приемлемым.
Он добавил, что Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы на энергорынке. Кроме того, Песков заверил, что любые подобные рестрикционные меры будут отзеркалены со стороны России.
Ранее Песков призвал не ускорять прогнозы о потерях доходов от энергоресурсов, опираясь на «турбулентный период» нефтяного рынка.
Напомним, стоимость российской нефти упала до 38 долларов за баррель из-за европейских санкций. Западные СМИ заявили, что российские нефтяники теперь сильно зависят от двух крупнейших покупателей – Китая и Индии, которые выторговывают себе более выгодные условия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоят дела на нефтяном рынке на самом деле.
Нефть символически подорожала
Мировые цены на нефть символически выросли
Мировые цены на нефть в четверг символически выросли на доли процента.
Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.13 растет на 0,07%, достигая 82,72 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,05%, до 77,45 доллара, передает РИА «Новости».
По словам управляющего директора Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймса Уистлера, которые приводит Bloomberg, рынки в целом настроены оптимистично в связи с оживлением спроса в Китае.
Власти Китая в конце прошлого года начали ослаблять политику борьбы с COVID, которая была самой жесткой в мире и негативно влияла на экономику. С 8 января в рамках отхода от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу Китай отменил ПЦР-тестирование и карантин для всех приезжающих.
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