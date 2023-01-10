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Медведев предупредил об уголовной ответственности за срыв гособоронзаказа
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Повторяющиеся нарушения при реализации гособоронзаказа повлекут за собой уголовную ответственность, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании.
Медведев указал, что задачи в гособоронзаказе очевидны, их необходимо оперативно решать и нельзя допускать срывов тех сроков, которые утверждены, сообщает ТАСС.
Медведев напомнил, что «никто не отменял ответственности – и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства».
«Ну и в случае повторных нарушений – напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса России. Это новые нормы, они еще не применялись, но надо понимать, что в случае необходимости мы их вынуждены будем применять», – отметил замглавы Совбеза.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет выполнен полностью.
Зеленский обратился к находящимся в Соледаре украинским военным
Зеленский заявил о «выигранном дополнительном времени» украинскими военными в Соледаре
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором поблагодарил украинских военных в Соледаре и заявил, что им удалось «выиграть дополнительное время».
Зеленский заявил в Telegram, что «битва за Донбасс продолжается». Он сообщил, что российская сторона «сконцентрировала наибольшие свои усилия на Соледаре», но выразил уверенность, что в результате «тяжелой и продолжительной битвы» Украина установит контроль над Донбассом.
Президент Украины поблагодарил украинских военных в Соледаре и Артемовске. Он заявил, что Украине удалось «выиграть дополнительное время и дополнительные силы». По его словам, «там почти не осталось целых стен». Также он поблагодарил украинских «защитников и защитниц за каждый шаг вперед в других направлениях на передовой».
Напомним, российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о новом «мощном штурме» Соледара российскими силами.
Минобороны Украины рассказало о «мощном штурме» Соледара войсками России
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о штурме Соледара «лучшими резервами «вагнеровцев»
Российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила, что Россия «перекинула дополнительные штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм». По ее словам, с российской стороны задействовано «большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».
Как заявила Маляр, слова которой приводит украинское Минобороны в Telegram, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы». «Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», – сообщила заместитель министра обороны Украины.
Напомним, Вооруженные силы России достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. В Соледаре бои идут в центре города. Зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара.
США выразили желание изменить динамику боевых действий на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал целью поставок БМП и систем ПВО на Украину изменение динамики боевых действий
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США поставками БМП Bradley и систем ПВО хотят изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, как он оценивает динамику боевых действий на Украине. По его словам, есть «несколько видов динамики». Одна из них, как заявил Прайс, демонстрирует, что украинские войска проявили «стойкость и эффективность на поле боя». Однако «более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных». США хотели бы изменить эту динамику «за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», передает ТАСС.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
Напомним, Соединенные Штаты сообщили, что поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу. Также США намерены передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Стало известно об ухудшении состояния Михалкова
У госпитализированного режиссера Никиты Михалкова возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем, сообщают СМИ.
Состояние ухудшается. В результате проведенного КТ в легких Никиты Михалкова выявлен рост пораженных участков, сообщает Telegram-канал Mash, то есть в сравнении с предыдущими результатами состояние его здоровья ухудшилось. При этом тесты на грипп и COVID у него отрицательные, врачи поставили диагноз – идиопатическая пневмония.
Кроме того, как отмечает Mash, у Михалкова мерцательная аритмия, но инфаркта удалось избежать. Угроза жизни пациента, по данным медиков, отсутствует.
Накануне сообщалось, что кинорежиссер Никита Михалков, который был госпитализирован в прошлый четверг с гриппом, находится в реанимации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе литургии молился о здоровье режиссера Никиты Михалкова и передал ему просфору.
Блогеры объявили награду за первый подбитый украинский БМП Bradley
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После заявлений США о поставках Украине американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
В ответ на отправку Вашингтоном для ВСУ 50 боевых машин Bradley российские Telegram-каналы решили организовать призовой фонд для того бойца, который первым сможет уничтожить американский БМП.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
БМП Bradley – это бронемашина с мощной пушкой, которая была основным средством передвижения американской армии по полям сражений с середины 1980-х годов. В армии США их тысячи. Они могут служить транспортным средством – перевозить до десяти человек, боеприпасы и средства связи. Машина на гусеничном шасси, но намного легче и маневреннее танка.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
В России оценили отказ Армении проводить учения ОДКБ
Политолог Кортунов: ОДКБ и Армении придется искать компромиссы по Карабаху
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В Ереване понимают, что без посредничества России невозможно урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. При этом Армения ждет, что ее интересы будут учитываться в рамках этой организации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов. Ранее премьер Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразными учения ОДКБ в Армении.
«Очевидно, что в Армении существует недовольство в отношении ОДКБ и, в частности, России. Спустя какое-то время после подписания соглашения по Карабаху Азербайджан несколько раз использовал силовые средства, чтобы упрочить позиции, занять стратегические высоты», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Кроме того, по утверждениям армянской стороны, Азербайджан фактически оккупировал от 300 до 400 квадратных километров армянской территории. Для Армении это очень болезненный вопрос. Поэтому на всех мероприятиях ОДКБ Ереван призывал осудить Баку», – отметил собеседник.
«Однако члены организации проявляли нежелание солидаризироваться с Арменией, поскольку не хотели обострять отношения с Азербайджаном. Именно поэтому, если посмотреть на дискуссии внутри ОДКБ, многие члены организации пытались представить разногласия между Ереваном и Баку как чисто технические недочеты, возникшие в результате незавершенности процесса демаркации границ», – добавил он.
«Такая позиция вызвала недовольство в Армении. И сейчас Никол Пашинян отказывается проводить учения, раз ОДКБ не готов защищать Армению. Хотя Ереван не признал Карабах и сама республика не входит в состав Армении. Вместе с тем в Ереване понимают, что без России им никуда не деться. Соглашения с Алиевым можно и нужно подписывать только при посредничестве России», – полагает эксперт.
«Альтернативные варианты, которые предлагали Армении некоторые западные партнеры, сводятся к полной сдаче позиций в Карабахе. В Ереване это, конечно, многих не устраивает. В свою очередь Россия предлагает более гибкое урегулирование ситуации. В частности, необходимо заняться в первую очередь теми вопросами, которые решить проще всего: провести демаркацию границ, снизить напряженность, выработать меры доверия в военной области. То есть это классическое миротворчество», – отметил политолог.
Комментируя назначение новым генсеком ОДКБ представителя Казахстана и рассуждая о том, как это скажется на процессе урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Кортунов отметил, что «Казахстан не готов рвать отношения с Азербайджаном, поскольку у них широко развиты деловые связи».
«Вместе с тем, как мне кажется, казахи будут пытаться искать компромиссы, потому что не учитывать интересы Армении нельзя. Ситуация очень деликатная, я думаю, найти идеальный сценарий урегулирования невозможно, поэтому нужно искать тот, который станет приемлемым и для Еревана, и для Баку, чтобы обе стороны смогли заявить о своей политической победе», – полагает эксперт.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны сообщило ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации. При этом пресс-секретарь объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович отметил, что в данный момент организация ищет возможность провести учения в других странах, а также корректируется план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год.
Позднее Пашинян также отметил, что «Армения готова подписать документ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в рамках предложений России». Он также подчеркнул, что армянская сторона не критикует российских миротворцев в Карабахе, а выражает обеспокоенность их действиями.
В Кремле отметили, что ОДКБ будет изучать детали решения Армении, которая отказалась проводить учения организации в этом году. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва продолжит диалог с Ереваном по сложным вопросам.
Во вторник также стало известно о назначении нового генсека ОДКБ. Им стал представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.
Напомним, ранее Пашинян заявил, что Ереван не собирается говорить с Москвой на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора.
До этого Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Пашинян заявил, что российские миротворцы де-факто не выполняют свои обязательства по контролю Лачинского коридора.
Американские бронетранспортеры не выдержали украинских морозов
В соцсетях показали сломавшуюся от мороза на Украине американскую бронемашину
Американская бронемашина не приспособлена для украинских морозов, следует из опубликованной офицером ЛНР Андреем Марочко видеозаписи со сломавшимся бронетранспортером «Бредли».
В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой солдат ВСУ жалуется, что западная техника не работает в мороз – заводится, но гусеницы промерзают настолько, что машина не двигается с места.
Ранее в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
До этого военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств ВС России
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Арсенал ударных средств вооруженных сил России вскоре будет расширен, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
Кроме того, Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. Шойгу указал, что ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности государства, передает РИА «Новости».
По словам Шойгу, ВС России также будет повышать возможности Воздушно-космических сил, в том числе в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотников.
Помимо этого Российская армия будет активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления.
Шойгу на совещании призвал в кратчайшие сроки доработать экипировку российских солдат до самого высокого уровня. Все обмундирование должно быть удобным, современным и надежным. Президент ранее призвал решить все сложности с экипировкой для участников спецоперации, Минобороны было поручено отчитаться по этому поручению к 1 февраля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить непрерывное вооружение Российской армии.
Обнаружены карты плана наступления ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог
Российские военные показали найденные карты ВСУ с планами наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
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Киевское командование планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, отметки о планах как минимум полугодовой давности обнаружены на найденных под Авдеевкой картах, рассказал командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч».
Отмечается, что карты отпечатаны по советскому образцу. К примеру, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. А в верхнем углу карты есть отметки, которые отражают расположение военных России и Украины во время спецоперации, эти фрагменты сняты на видео, передает РИА «Новости».
Командир подразделения российских военных рассказывает, что отметки и маршруты проложены к Ростову-на-Дону, Донецку, ЛНР и Харькову. При этом направления указаны и в сторону города, и на пути отхода от него. «Одно из направлений – это Ростов-на-Дону, Таганрог. Возможно, что они хотят или хотели захватить», – добавил он.
По словам военного, карты были обнаружены во время изучения оставленных позиций ВСУ под Авдеевкой. В данный момент бойцы передали карты компетентным органам. Эксперты уже сделали вывод, что пометки о наступлении были нанесены не позднее чем в июле 2022 года.
Кроме того, указано, что на картах много отметок «+6 градусов», а это может значить, что географические данные составлены с учетом корректировки старых карт.
Напомним, в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.
Эксперт оценил планы Индии присоединиться к потолку цен на российскую нефть
Эксперт Юшков: Потеря индийского рынка ударила бы по Индии и России
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Если бы Россия потеряла индийский рынок, это доставило бы нам немало проблем. Вместе с тем публикация индийских СМИ больше похожа на провокацию и алармизм. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее индийская пресса сообщила, что государство планирует присоединиться к потолку цен на российскую нефть.
«Я бы обратил внимание на непрофессионализм и алармизм публикации в прессе. Дело в том, что потолок цен на нефть не вводит ограничение на покупку нефти. То есть ее можно приобретать по любой стоимости», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Об этом говорили и в ЕС, и в США. Санкции ограничивают стоимость нефти при перевозке и страховании судов. Поэтому формально государство вообще не может примкнуть к некоему потолку цен. То есть Индия может лишь запретить своим судовладельцам и страховым компаниям перевозить наше сырье стоимостью выше 60 долларов за баррель», – рассказал собеседник.
Но на деле индийские чиновники неоднократно заявляли, что выступают против вмешательства в рыночные механизмы. «Конечно, Индия хочет покупать наше сырье дешевле, но российское предложение и так является лучшим на рынке. И если Нью-Дели перегнет палку с давлением на Москву, то мы можем каким-то образом ограничить поставки», – отметил эксперт.
«Вместе с тем если бы Россия потеряла индийский рынок, это стало бы серьезным ударом. Нью-Дели – крупнейший покупатель нашей нефти, которая перевозится именно морским транспортом. И нам будет непросто пристроить такие колоссальные объемы, которые сейчас идут в страну», – заключил Юшков.
Ранее индийская Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности сообщила, что Нью-Дели рассматривает возможность присоединения к потолку цен на российскую нефть, если ее стоимость превысит 60 долларов за баррель.
При этом издание уточняет, что введенный потолок цен с ограничением на уровне 60 долларов не повлиял на импорт российского сырья в Индию, поскольку на данный момент цена топлива составляет 53-56 долларов за баррель, пишет «Коммерсантъ».
Вместе с тем в российском Минэнерго заявили, что в дальнейшем не будут работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде. Кроме того, в ведомстве добавили, что Россия может ограничить возможность дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как Россия намерена пробивать потолок цен на нефть.
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Гоблин объяснил рекордные кассовые сборы «Чебурашки» в России
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Отсутствие западного кино в российских кинотеатрах, новогодние каникулы, а также «семейная атмосфера» комедии «Чебурашка» сделали ее самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, сказал газете ВЗГЛЯД блогер, переводчик фильмов Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя соответствующие данные ЕАИС.
По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко заработала более трех млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.
«Объясняется успех «Чебурашки» очень легко. Во-первых, с российского рынка ушло все западное кино, смотреть просто нечего. Если бы вышел какой-нибудь «Аватар», ничего бы наш «Чебурашка» не собрал. Во-вторых, фильмы, которые собирают больше всего денег, – это фильмы для детей», – говорит Пучков.
Он подчеркивает, что на подобное кино дети не ходят в одиночку, их всегда сопровождает хотя бы кто-то один из родителей, а иногда идут сразу оба, взяв еще с собой в кинотеатр бабушек и дедушек. А значит, на одного ребенка-зрителя приходится как минимум еще один билет – для сопровождающего.
«Плюс были новогодние каникулы. У нас развлечений-то в стране не так много, а кино – пожалуйста, народ идет смотреть. Так сказать, все удачно сложилось. Можно только поздравить создателей, очень удачно выступили», – считает собеседник.
При этом он обращает внимание на то, что создавать мультипликационные фильмы достаточно дорого, и получается это делать далеко не у всех авторов.
В сентябре 2021 года российский фильм «Батя» режиссера Дмитрия Ефимовича получил специальный диплом жюри ежегодного кинофестиваля Premio Felix в Милане.
Генерал Лапин получил новую должность в Минобороны
Генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск
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Командовавший войсками Центрального военного округа с 2017 года генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск, сообщил источник в Минобороны.
По информации ведомства, указ о назначении генерала Лапина подписан, он уже приступил к исполнению обязанностей на новом месте, передает Ura.ru.
В данный момент не уточняется, кто заменит генерала. Ожидается комментарий от департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Александр Лапин руководил группировкой войск «Центр» на передовой во время проведения спецоперации на Украине. Летом 2022 года российский лидер Владимир Путин наградил генерала званием Героя России. Осенью Лапин несколько раз подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее в пресс-службе ЦВО сообщали, что на время отсутствия генерал-полковника Александра Лапина командование возьмет на себя начальник организационно-мобилизационного управления округа генерал-майор Александр Линьков.
До этого СМИ сообщали, что Лапин ушел в отпуск на три недели, в Минобороны подтвердили, что генерал действительно находится в отпуске.
В ЛНР рассказали об ампутациях на Украине пьяным бойцам ВСУ с обморожениями
Офицер из ЛНР Марочко сообщил о госпитализации 100 украинских военных с обморожениями
За последние дни из Донбасса в украинские медицинские учреждения доставили около 100 бойцов вооруженных сил Украины с обморожениями, сообщил офицер из ЛНР Андрей Марочко.
Марочко заявил, что большинство госпитализированных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примерно у 40% из них были тяжелые обморожения, из-за которых пришлось проводить ампутации конечностей. В самой ЛНР в последние дни температура воздуха составляет минус 12–14 градусов, передает ТАСС.
Напомним, Марочко также рассказывал, что среди ВСУ участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний. В Киеве из-за похолодания происходят аварийные отключения света, во всех регионах Украины действуют значительные ограничения на потребление электричества.
Никита Михалков рассказал о состоянии здоровья
Никита Михалков сообщил, что остается в больнице и получает необходимое лечение
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Режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщил, что остается в больнице, где получает необходимое лечение.
Как написал Михалков в сообщении в своем официальном Telegram-канале «Бесогон», пока он остается в больнице, продолжает проходить обследования и получать необходимое лечение.
При этом режиссер рассказал, что в СМИ и соцсетях появляется много информации о его состоянии, которая не соответствует действительности, и призвал общественность получать достоверные новости о его здоровье в его официальных соцсетях.
Он также поблагодарил всех, кто беспокоится о его состоянии. «Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам», – написал он.
Михалкову 77 лет, он является обладателем «Оскара» и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Его дебютом стала роль в комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Как режиссер Михалков снял трагикомедии, экранизации, ленты о войне. Среди самых известных фильмов: «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Раба любви» и «Утомленные солнцем».
Ранее сообщалось, что кинорежиссер Никита Михалков, который был госпитализирован в прошлый четверг с гриппом, находится в реанимации.
Напомним, во вторник СМИ сообщили, что у госпитализированного режиссера Никиты Михалкова возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в курсе госпитализации режиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления.
В России оценили желание США изменить динамику конфликта на Украине
Эксперт Козюлин: ВСУ могут использовать БМП Bradley для атаки на небольших участках фронта
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БМП Bradley станут первым видом западного наступательного вооружения, который получит Украина. Они создадут ряд проблем для наших войск, однако в корне изменить ситуацию на фронте не смогут. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Вадим Козюлин, комментируя желание Вашингтона изменить динамику конфликта на Украине с помощью поставок БМП.
«Сегодня ВСУ потеряли часть возможностей для атаки, поэтому Вашингтон решил поднять градус эскалации и поставить новое вооружение. Стоит заметить, что ранее Украине не предоставляли наступательную технику. Но БМП Bradley и Stryker можно отнести именно к такому типу вооружений», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Примечательно, что это еще не самая современная техника. Белый дом пока воздерживается, например, от поставок танков Abrams и авиации. Это связано с опасениями Вашингтона из-за того, что Киев начнет наносить удары вглубь российской территории», – отмечает собеседник.
При этом США пока передают небольшую партию машин, которая не сможет «в корне изменить ход боевых действий». «В целом же Bradley создавалась как ответ на наши БМП-1 и БМП-2», – сказал эксперт.
«Американская машина также может противостоять нашим танкам Т-72. Кроме пушки и пулеметов, у нее есть противотанковые ракеты, которые могут поражать бронетехнику на приличном расстоянии. Bradley способен перевозить живую силу, использоваться для разведывательных операций и наступления», – объяснил Козюлин.
«Stryker – это колесная бронемашина, которая соответствует нашей БТР-80. Она позволяет увеличить маневренность мотопехоты, обеспечивает броневую защиту от осколочных повреждений и даже крупнокалиберных пулеметов», – продолжил он.
«Это универсальное средство, поэтому ВСУ могут использовать машины практически где угодно. Причем если сконцентрировать некий ударный кулак, то есть шанс для наступления на небольшом участке фронта. Украинские военачальники уже неоднократно говорили, что готовят атаку. Возможно, для этого они и будут использовать эти американские поставки», – заключил Козюлин.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
После заявлений США об отправке на Украину американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.