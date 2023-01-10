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Эксперт оценил планы Индии присоединиться к потолку цен на российскую нефть
Эксперт Юшков: Потеря индийского рынка ударила бы по Индии и России
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Если бы Россия потеряла индийский рынок, это доставило бы нам немало проблем. Вместе с тем публикация индийских СМИ больше похожа на провокацию и алармизм. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее индийская пресса сообщила, что государство планирует присоединиться к потолку цен на российскую нефть.
«Я бы обратил внимание на непрофессионализм и алармизм публикации в прессе. Дело в том, что потолок цен на нефть не вводит ограничение на покупку нефти. То есть ее можно приобретать по любой стоимости», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Об этом говорили и в ЕС, и в США. Санкции ограничивают стоимость нефти при перевозке и страховании судов. Поэтому формально государство вообще не может примкнуть к некоему потолку цен. То есть Индия может лишь запретить своим судовладельцам и страховым компаниям перевозить наше сырье стоимостью выше 60 долларов за баррель», – рассказал собеседник.
Но на деле индийские чиновники неоднократно заявляли, что выступают против вмешательства в рыночные механизмы. «Конечно, Индия хочет покупать наше сырье дешевле, но российское предложение и так является лучшим на рынке. И если Нью-Дели перегнет палку с давлением на Москву, то мы можем каким-то образом ограничить поставки», – отметил эксперт.
«Вместе с тем если бы Россия потеряла индийский рынок, это стало бы серьезным ударом. Нью-Дели – крупнейший покупатель нашей нефти, которая перевозится именно морским транспортом. И нам будет непросто пристроить такие колоссальные объемы, которые сейчас идут в страну», – заключил Юшков.
Ранее индийская Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности сообщила, что Нью-Дели рассматривает возможность присоединения к потолку цен на российскую нефть, если ее стоимость превысит 60 долларов за баррель.
При этом издание уточняет, что введенный потолок цен с ограничением на уровне 60 долларов не повлиял на импорт российского сырья в Индию, поскольку на данный момент цена топлива составляет 53-56 долларов за баррель, пишет «Коммерсантъ».
Вместе с тем в российском Минэнерго заявили, что в дальнейшем не будут работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде. Кроме того, в ведомстве добавили, что Россия может ограничить возможность дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как Россия намерена пробивать потолок цен на нефть.
Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке
Минобороны объявило об «операции возмездия» в ответ на гибель российских военных в Макеевке
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В ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке реализована «операция возмездия», заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации ВС России в населенном пункте Макеевка ДНР командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия.
Отмечается, что в течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 военных и в общежитии №47 – более 600.
В Минобороны добавили, что в результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений украинских войск уничтожено более 600 военных.
В воскресенье командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, комментируя последствия трагедии в Макеевке, заявил, что за решение проблемы с размещением личного состава российских войск должны отвечать как военные, так и гражданские власти.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
Эксперт увидел тайную подоплеку в визите Путина в Благовещенский собор Кремля
Религиовед Лункин: Путин встретил Рождество в домовом храме великих князей прошлого
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Обычно президент встречает Рождество в региональных храмах либо в резиденции в Ново-Огарево. Но в этот раз Владимир Путин прибыл на службу в Благовещенский собор Кремля, который является домовым храмом великих князей прошлого, а его своды украшают не только лики святых, но мудрецов Древней Греции. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал религиовед Роман Лункин.
«Владимир Путин связывает себя и свои решения с исторической Россией. А это князья, которые строили Московское государство, расширяя его границы, и церковь – естественная союзница сильного государства. Поэтому Путин молился на Рождество в Благовещенском соборе Кремля. Это домовой храм тех великих князей, которые создавали большую Россию», – отметил Роман Лункин, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.
«В периоды военных конфликтов наши правители всегда обращались к церкви и к православию, от Дмитрия Донского до Иосифа Сталина. Так сделал и Путин. На это Рождество, в общем-то, сложилась симфония власти и церкви. Сперва патриарх выступил за временное прекращение огня, затем глава государства поддержал эту инициативу и дал соответствуюшие указания», – добавил эксперт.
«Кроме того, патриарх с идеей временного прекращения огня проявился как миротворец и психотерапевт для тревожного общества. Путин же особо отметил роль церковных организаций, которые помогают всем нуждающимся, в том числе в зоне конфликта», – продолжил Лункин.
«Контраст в этом году состоял только в том, что патриарх поздравлял всех в привычной для себя манере и обстановке. А президент был абсолютно один в соборе, тогда как в прошлые годы он встречал Рождество либо в региональных храмах, либо у себя в резиденции в Ново-Огарево», – акцентировал религиовед, сочтя такой шаг заслуживающим отдельного внимания, учитывая историю собора.
«В то же время западные политики проявили цинизм и антихристианскую дикость, осудив инициативу Путина и патриарха, а также объявив в Рождество о новых поставках оружия на Украину. Все это лишь оттеняет сближение церкви и государства в трудный момент», – заключил Лункин.
В ночь на 7 января президент России Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе в Кремле. Он поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Рождество Христово.
Благовещенский собор – первый домовой храм московских великих князей и царей XVI века, а также первого царя Михаила Федоровича. Здесь совершались обряды бракосочетания и крещения детей. Собор использовался для торжественного входа в великокняжеский дворец во время церемонии венчания на царство, встречи иностранных послов, а также шествий во время религиозных праздников.
Кроме того, это один из немногих храмов, своды которого украшают не только православные святые, но и мудрецы Древней Греции: Аристотель, Фукидид, Птолемей, Плутарх, Платон и Сократ. С 1993 года на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в соборе совершает богослужение Патриарх Московский и Всея Руси.
Артист Фидаров ответил актеру Смольянинову, угрожавшему пристрелить его на поле боя
Артист Сослан Фидаров: Смольянинова никогда не будет на поле боя
Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров ответил актеру Артуру Смольянинову, который угрожал пристрелить его на поле боя, подчеркнув, что этого никогда не произойдет, потому что Смольянинова никогда не будет «на поле боя».
«Артур, ты представляешь, я живой. И все те знакомые, кто тебе сказали, что я погиб, они тебя обманули», – сказал Фидаров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале регионального информационного портала «ОсНова».
Он добавил, что Смольянинов обманывает свою многомиллионную аудиторию, которая ему верит, передает РИА «Новости».
«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», – ответил ему артист.
Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку СВО, добавив, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность воевать за Украину. Артист заявил о готовности убить актера из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
После интервью Смольянинова депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в Госдуме необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России. По ее словам, артист «потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников».
Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в СК с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Он подчеркнул, что «этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом». По его словам, у таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам – фильмам.
Ранее певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами. Позже Артист Максим Галкин (признан иноагентом) также поддержал выкрик из зала «слава Украине», ответив фразой «героям слава».
Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* (обе организации запрещены в России) в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.
В России оценили отказ Армении проводить учения ОДКБ
Политолог Кортунов: ОДКБ и Армении придется искать компромиссы по Карабаху
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В Ереване понимают, что без посредничества России невозможно урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. При этом Армения ждет, что ее интересы будут учитываться в рамках этой организации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов. Ранее премьер Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразными учения ОДКБ в Армении.
«Очевидно, что в Армении существует недовольство в отношении ОДКБ и, в частности, России. Спустя какое-то время после подписания соглашения по Карабаху Азербайджан несколько раз использовал силовые средства, чтобы упрочить позиции, занять стратегические высоты», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Кроме того, по утверждениям армянской стороны, Азербайджан фактически оккупировал от 300 до 400 квадратных километров армянской территории. Для Армении это очень болезненный вопрос. Поэтому на всех мероприятиях ОДКБ Ереван призывал осудить Баку», – отметил собеседник.
«Однако члены организации проявляли нежелание солидаризироваться с Арменией, поскольку не хотели обострять отношения с Азербайджаном. Именно поэтому, если посмотреть на дискуссии внутри ОДКБ, многие члены организации пытались представить разногласия между Ереваном и Баку как чисто технические недочеты, возникшие в результате незавершенности процесса демаркации границ», – добавил он.
«Такая позиция вызвала недовольство в Армении. И сейчас Никол Пашинян отказывается проводить учения, раз ОДКБ не готов защищать Армению. Хотя Ереван не признал Карабах и сама республика не входит в состав Армении. Вместе с тем в Ереване понимают, что без России им никуда не деться. Соглашения с Алиевым можно и нужно подписывать только при посредничестве России», – полагает эксперт.
«Альтернативные варианты, которые предлагали Армении некоторые западные партнеры, сводятся к полной сдаче позиций в Карабахе. В Ереване это, конечно, многих не устраивает. В свою очередь Россия предлагает более гибкое урегулирование ситуации. В частности, необходимо заняться в первую очередь теми вопросами, которые решить проще всего: провести демаркацию границ, снизить напряженность, выработать меры доверия в военной области. То есть это классическое миротворчество», – отметил политолог.
Комментируя назначение новым генсеком ОДКБ представителя Казахстана и рассуждая о том, как это скажется на процессе урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Кортунов отметил, что «Казахстан не готов рвать отношения с Азербайджаном, поскольку у них широко развиты деловые связи».
«Вместе с тем, как мне кажется, казахи будут пытаться искать компромиссы, потому что не учитывать интересы Армении нельзя. Ситуация очень деликатная, я думаю, найти идеальный сценарий урегулирования невозможно, поэтому нужно искать тот, который станет приемлемым и для Еревана, и для Баку, чтобы обе стороны смогли заявить о своей политической победе», – полагает эксперт.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны сообщило ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации. При этом пресс-секретарь объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович отметил, что в данный момент организация ищет возможность провести учения в других странах, а также корректируется план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год.
Позднее Пашинян также отметил, что «Армения готова подписать документ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в рамках предложений России». Он также подчеркнул, что армянская сторона не критикует российских миротворцев в Карабахе, а выражает обеспокоенность их действиями.
В Кремле отметили, что ОДКБ будет изучать детали решения Армении, которая отказалась проводить учения организации в этом году. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва продолжит диалог с Ереваном по сложным вопросам.
Во вторник также стало известно о назначении нового генсека ОДКБ. Им стал представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.
Напомним, ранее Пашинян заявил, что Ереван не собирается говорить с Москвой на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора.
До этого Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Пашинян заявил, что российские миротворцы де-факто не выполняют свои обязательства по контролю Лачинского коридора.
Авиация ВКС России сбила пять самолетов Украины
Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых украинских самолетах за сутки
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Российские истребители с момента завершения режима прекращения огня в ночь на воскресенье сбили пять украинских военных самолетов, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе населенных пунктов Лозовое и Изюм Харьковской области сбиты украинский истребитель Су-27 и самолет Су-24 воздушных сил Украины.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25, а также в районе населенного пункта Веселое ДНР сбит украинский самолет МиГ-29.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное ЛНР. Также перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Орехов Запорожской области, Степное ДНР и Донецка.
Отмечается, что в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР сбита американская противорадиолокационная ракета «HARM».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России на донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военных и трех единиц техники.
В ДНР рассказали об успехах ВС России под Артемовском
Депутат Бердичевский: Освобождение села Бахмутское способствует новому продвижению ВС РФ в Донбассе
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Освобождение Бахмутского позволяет ВС РФ взять под огневой контроль трассу, соединяющую Соледар с Артемовском, и тем самым серьезно деморализовать противника. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Новое достижение на фронте позволяет нам взять под огневой контроль трассу Соледар – Артемовск и брать Соледар с южной стороны. Таким образом мы вклинимся между двумя населенными пунктами. В конечном счете как минимум откроется перспектива на перекрытие дороги от Артемовска до Северска», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.
«Переход Соледара под контроль российских военных повлечет за собой падение Артемовска, а также станет серьезным деморализующим фактором для противника. Так что не исключаю, что сейчас Зеленский попытается устроить какой-нибудь теракт, который на время отвлечет всеобщее внимание от ситуации на фронте», – отметил собеседник.
«Вместе с тем освобождение Артемовска не станет переломным моментом спецоперации, как не стало этим моментом и взятие Мариуполя. У ВСУ еще достаточно и человеческих, и материальных резервов. Украину все еще усиленно насыщают оружием и деньгами, также активно работает пропаганда, переводя любое событие «в перемогу», – полагает он.
«В целом, пока в Донбассе перемалываются мобилизационные ресурсы противника, ожидать изменений на других участках фронта не стоит. Если же и будут активизированы боевые действия севернее и южнее, то это произойдет одновременно», – отметил Бердичевский.
В понедельник в ДНР сообщили, что российские войска освободили село Бахмутское. О том, что российские войска прорвали оборону противника в районе Соледара, несколькими днями ранее отмечал военкор Семен Пегов. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики усилена работа ПВО и контрбатарейная борьба, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов.
В ночь на понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к Артемовску и Соледару перебрасываются дополнительные подразделения ВСУ. Ранее о сложностях продвижения в Артемовске рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда одно здание приходится отбивать в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, поскольку такие рубежи встречаются каждые десять метров. В общей сложности их может быть до 500.
Накануне Минобороны России заявило о реализации «операции возмездия» в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке. Отмечается, что в течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в общежитиях в Краматорске. В результате массированного ракетного удара уничтожено более 600 украинских военных.
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Минобороны: СБУ подготовили провокацию со вскрытием могил на кладбищах под Харьковом
Минобороны: Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области
Специальные службы Украины (СБУ) подготовили масштабную провокацию в Харьковской области с использованием тел мирных граждан, умерших естественным путем, тела были вырыты из могил и дополнительно обезображены, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что СБУ подготовлена новая масштабная антироссийская провокация, направленная на дискредитацию ВС России и обвинение российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений, передает РИА «Новости».
В Минобороны пояснили, что в канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и СБУ были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.
Отмечается, что «после эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими».
В министерстве добавили, что сейчас представители украинских спецслужб и правоохранительных органов осуществляют фотографирование и видеофиксацию тел умерших граждан Украины, а также в присутствии фальшивых «понятых» имитируют работу «судмедэкспертов» и совершение других «процессуальных действий».
«Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки», – сказали в Минобороны.
Напомним, в декабре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) расстреляли 20 человек в городе Бериславе на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области и решили подготовить провокацию с постановочной съемкой тел жертв этого убийства.
Bloomberg заявил о продаже Urals по цене 38 долларов за баррель
Bloomberg: Нефть Urals продается по цене 38 долларов за баррель
Российская нефть бренда Urals по состоянию на 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ценового потолка – 37,8 доллара за баррель, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.
Как уточняет издание, эталонная нефть марки Brent в тот же день торговалась на уровне 78,57 доллара за баррель, пишут «Ведомости».
Российское Минэнерго заявляло, что в дальнейшем не будет работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Историк прокомментировал дискуссию вокруг названия города Артемовска
Историк Корнилов: Отменять исторически обоснованное название Артемовска нельзя
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Переименование города произошло в соответствии с украинскими законами, но по законодательству ДНР город был и остается Артемовском, названным в честь основателя Донецко-Криворожской республики товарища Артема. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Владимир Корнилов, комментируя развернувшуюся в Сети дискуссию о наименовании города Артемовска (Бахмута).
«Товарищ Артем был не просто деятелем международного коммунистического движения, а основателем Донецко-Криворожской республики. Той самой, правопреемником которой, согласно своим учредительным документам, является ДНР», – рассказал донецкий историк и политолог Владимир Корнилов.
«Поэтому было бы странно, если бы городу, названному в честь основателя республики, не вернули историческое название. Кроме того, согласно всем законам ДНР, город был и остается Артемовском. Переименован он был украинским государством, которое сейчас оккупирует эту территорию, а мы ее освобождаем», – акцентирует собеседник.
«С точки зрения идеологии украинского государства, понятно почему они переименовали Артемовск, ведь они искореняют все, что связанно с Донецкой республикой. С нашей же точки зрения было бы нелогично отменять название, которое давно закрепилось в официальном обороте и в памяти жителей, а также имеет непосредственное отношение к значимому для этой территории историческому деятелю», – убежден Корнилов.
«Вместе с тем я бы отметил, что за долгие десятилетия, когда город носил название Артемовск, многие позабыли, как правильно ставится ударение. Так вот, корректно произносить Бахмут с ударением на последний слог», – отметил он.
Ранее в Сети разгорелась дискуссия о наименовании города Артемовска (Бахмута) в ДНР. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала: «Нет никакого Бахмута. Артемовск есть».
Журналист Андрей Медведев в свою очередь напомнил об истории города, который был основан Иваном Грозным в 1571 году и носил название Бахмут. «Поэтому тут все просто. Хотим свести нашу историю до краткого курса истории ВКПб и истории СССР, отбросив все, что было прежде – Артемовск. Ну а если считаем, что русская история началась не в 1917 году, тогда все же Бахмут», – написал он в своем Telegram–канале.
Военный эксперт Борис Рожин напомнил, что «по закону ДНР город называется Артемовск, а Бахмутом город сейчас называется по законам Украины, принятым при Порошенко». «Как только город будет освобожден, на карте появится Артемовск в соответствии с указом главы ДНР от 12 марта 2022 года, возвращающим все названия городов Донецкой народной республики в границах бывшей Донецкой области Украины по состоянии на 11 мая 2014 года, когда прошел референдум о выходе ДНР из состава Украины», – пишет он.
В свою очередь историк, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров парировал, что «глупые законы надо менять и принимать федеральные законы, которые не допускают принятия глупых законов субъектов».
Возможную точку в дискуссии поставил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Конечно, люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом многие местные жители считают, что название их города стало брендом, как ввиду исторического значения фигуры Артема (псевдоним Федора Сергеева, видного деятеля РСДРП и создателя ДКР), так и в силу знаменитого «Артемовского завода шампанских вин» – крупнейшего в Европе.
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В Белоруссии анонсировали проведение совместных с Россией летных учений
Россия и Белоруссия 16 января начнут совместные летно-тактические учения
Авиаподразделения вооруженных сил Белоруссии и России будут проводить совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
В Telegram-канале ведомства говорится, что с 16 января по 1 февраля 2023 года пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с), передает ТАСС.
Отмечается, что все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии будут задействованы в совместных летно-тактических учениях с Россией.
В пятницу Минобороны Белоруссии заявили, что в республику прибыл еще один эшелон с военной техникой, которая входит в состав региональной группировки войск Союзного государства.
Пашинян назвал нецелесообразными учения ОДКБ в Армении
Премьер-министр Армении Пашинян назвал нецелесообразным проведение учений ОДКБ в стране
Минобороны Армении сообщило ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его словам, в этом году такие учения проводиться не будут, передает РИА «Новости».
Как при этом отметил пресс-секретарь объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, в данный момент организация ищет возможность учения в других странах, а также корректируется план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год.
Ранее Пашинян заявил, что Ереван не собирается говорить с Москвой на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора.
До этого Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Пашинян заявил, что российские миротворцы де-факто не выполняют свои обязательства по контролю Лачинского коридора.
Россия отказалась работать с соблюдающими потолок по ценам на нефть трейдерами
Минэнерго: Россия не будет работать с соблюдающими потолок по ценам на нефть трейдерами
Россия в дальнейшем не будет работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде, сообщило Минэнерго.
В ведомстве напомнили, что указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконный «потолок цен» на нефть напрямую или косвенно, передает ТАСС.
Минэнерго поясняет, что запрет распространяется на любые сделки с российской нефтью вплоть до конечного потребителя. Таким образом, предполагается отказ от работы с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен.
Кроме того, в ведомстве добавили, что Россия может ограничить возможность дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. Ведомство планирует мониторить цены на топливо и размер дисконта. Поскольку незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира, потребуются значительные совместные усилия со стороны ответственных стран для исправления ситуации. Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Посол выразил надежду на инвестирование России в добычу нефти в Эритрее
Россия могла бы инвестировать в разведку полезных ископаемых и добычу нефти в Эритрее, заявил посол страны в РФ Петрос Цеггай.
Он напомнил, что поддержке СССР в Эритрее был построен нефтеперерабатывающий завод, сейчас предприятие вышло из строя и не подлежит восстановлению, передает РИА «Новости».
Посол выразил надежду, что Россия сможет помочь стране искать нефть, так как в соседних государствах она есть. Цеггай при этом добавил, что нефтедобыча сейчас не является приоритетом для Эритреи.
Ранее Цеггай заявил, что Франция и другие страны Запада теряют свое влияние в Африке.
«Сейчас главное – развивать сельское хозяйство, чтобы себя прокормить. А потом и нефть можно поискать. У нас уже золото добывали и другие ископаемые. Эритрея ими богата, и Россия может играть большую роль в разведке этих ископаемых», - подчеркнул дипломат.
Он пояснил, что в стране, помимо золота и нефти, есть залежи меди и цинка.
«Мы бы хотели, чтобы Россия инвестировала в разведку полезных ископаемых у нас», - заключил Цеггай.
Нефть начала дорожать после ослабления мер борьбы с COVID в Китае
Мировые цены на нефть начали расти после ослабления антиковидных мер в Китае
Мировые цены на нефть в понедельник утром начали расти из-за ослабления мер борьбы с COVID в Китае.
Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.51 растет на 1,27%, достигая 79,57 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,38%, достигая 74,79 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, что с декабря прошлого года власти КНР начали ослаблять меры по борьбе с коронавирусом, которые были одними из самых строгих в мире. А с 8 января были отменены ПЦР-тестирование на въезде в страну и обязательная изоляция для прибывающих.
В итоге на нефтяном рынке в понедельник наблюдается рост цены более чем на 1%, так как возобновились надежды на рост спроса на сырье.
Лукойл договорился о продаже НПЗ Isab в Италии
Лукойл достиг договоренности с группой G.O.I. Energy о продаже НПЗ Isab в Италии
Компания «Лукойл» заключила соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab в Италии группе G.O.I. Energy, ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта 2023 года.
Для завершения сделки необходимо получение согласований со стороны регуляторов, а также итальянского правительства, передает РИА «Новости».
Isab – владелец крупного нефтехимического комплекса в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция.
До этого работа НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло была под угрозой из-за антироссийских санкций Евросоюза. Завод «Лукойл» на Сицилии сейчас перерабатывает российскую нефть Urals.
В ноябре прошлого года несколько тысяч человек вышли на протесты закрытия завода ISAB на Сицилии.