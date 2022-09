МИД опроверг возможность создания военного альянса России и Китая

Западные «партнеры» прилагают неимоверные усилия, чтобы затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга, но никаких предпосылок для создания военного союза России и КНР нет, заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

«Вы знаете, глядя на то, что происходит в мире, поневоле задаешься вопросом о том, зачем западные «партнеры» прилагают такие неимоверные усилия для того, чтобы затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга, я, конечно, немножко утрирую, скажем так, радикализирую, но на самом деле такое ощущение есть», – передает РИА «Новости» слова Денисова об опасении западных стран относительно возможного военного альянса России и Китая.

Он отметил, что наблюдатели оттуда выражают разного рода опасения, что якобы формируется военный союз, «читаешь такое и приходишь в недоумение, не вы ли, любезные, своими ухищрениями просто толкаете в спину и Китай, и Россию».

«Наши руководители не раз подчеркивали, что к какому-то военному союзу мы не стремимся, союзнические отношения налагают определенные обязательства, мы и наши китайские партнеры эти обязательства не хотели бы на себя брать, потому что наше взаимопонимание – это именно взаимопонимание», – указал дипломат.

По его словам, «мы поддерживаем друг друга, скажем, в ООН при голосовании в Совбезе в 8 случаях из 10 мы голосуем одинаково, но я повторяю – все-таки не в 10 из 10, а в 8 из 10, потому что наши позиции либо близки, либо совпадают, мы одинаково смотрим на происходящее, одинаково смотрим прежде всего на политику западных уважаемых партнеров или неуважаемых».

«Вот в чем причина нашего такого солидарного голосования, а не в том, что мы делаем любезно друг другу, либо чем-то друг другу обязаны. Это более взвешенная и более разумная позиция и для Китая, и для нас, поэтому я, честно говоря, не вижу предпосылок к формированию каких-то союзнических отношений, тем более военных союзов», – подчеркнул он.

Другое дело, указал посол, «что в ряде областей, как говорят руководители как китайские, так и наши, по ряду направлений мы ушли вверх, что называется к отношениям, которые, может быть, даже выше, чем союзнические в некоторых областях, что тоже выражено не эмоциональными факторами или политическими расчетами, а объективной необходимостью и с нашей, и с китайской стороны».

«И этого нам вполне достаточно на данном этапе, я не вижу каких-то предпосылок к формализации, скажем так, и принятия на себя каких-то союзнических обязательств», – подытожил он.

По словам Денисова, США в тайваньском вопросе сознательно провоцируют Пекин на плохо просчитанные действия.

«То, что происходит, – это, goes without saying (само собой разумеется), совершенно сознательная политика провоцирования Пекина, вызова его на разного рода, может быть, даже какие-то плохо просчитанные действия, чтобы можно было на них подготовить какой-то ответ, который бы усугубил ущерб для Китая от развертывания этого сюжета», – сказал Денисов, отвечая на вопрос о том, насколько далека нынешняя ситуация в Тайваньском проливе от масштабного вооруженного конфликта между Пекином и Тайбэем.

Здесь, подчеркнул он, «определяющую роль играет выдержка и хладнокровие именно Пекина, то есть китайского руководства, как сказал недавно посол Китая в США, КНР обязательно освободит Тайвань мирными средствами, если это будет возможно, и с применением силы, если это будет необходимо».

Денисов отметил, что «как человек много лет проживший в Китае и наблюдавший разные истории взлета и падения, хотел бы еще обратить внимание, что это не первый раз, такое время от времени бывает, причем провокации всегда следуют с американской стороны».

«Потом, через какое-то время, видимо, перевешивают интересы прагматического свойства, материального характера, отношения постепенно выравниваются. Подобно тому, как вода, если ее взболтать, постепенно приходит в равновесное состояние», – отметил дипломат.

Но в этот раз, подчеркнул Денисов, «как мы видим, кризис затянулся, пока мы не усматриваем в политике американцев желания как-то, скажем, закруглить этот этап, наоборот, продолжается испытание хладнокровия наших китайских партнеров, мы будем надеяться, что им его хватит».

По словам российского дипломата, Пекин не угрожает посягательством на безопасность Тайваня военными средствами и готов объединить страну мирным путем.

Дипломат отметил, что многие люди, не вдающиеся в подробности тайваньского вопроса, не всегда понимают, почему визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и других американских политиков на Тайвань вызвал столь активные протесты со стороны Пекина.

«Ведь подоплека тайваньского кризиса все-таки известна специалистам. И людям, которые судят о происходящем только по новостям, приходится объяснять, что и та, и другая часть Китая – материковая и островная – политически претендует на представительство всего Китая. Это не мешает строить отношения в каких-то практических областях, как здесь говорят, через пролив. Отсюда огромное количество тайваньцев живут на материке и наоборот, бизнесы процветают, осуществляются миллиардные вложения, торговля, в обычное время, а не в периоды обострения, летают десятки авиарейсов с материка на остров и обратно», – пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что у Пекина нет возражений против отношений зарубежных стран с Тайванем, если они касаются практических областей.

«Ведь и у нас в Тайбэе работает представительство, которое официально называется представительством Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. То есть формально оно не имеет отношения к дипломатии. Одним словом, здесь речь идет о соблюдении неких правил игры, которые установил, прежде всего, Китай, считающий Тайвань, и по праву считающий, своей частью», – указал дипломат.

Собственно говоря, добавил он, «никто или почти никто в мире, кроме 14 государств, в основном небольших стран, никто с этим не спорит, в том числе и США. Однако провоцируя Китай, раздражая его, что Соединенные Штаты делают абсолютно сознательно, американцы, а вслед за ними и те, кто идет в их фарватере на западе, переходят некую красную черту».

Денисов также пояснил, что для Пекина неприемлемы визиты высокопоставленных чиновников других стран на Тайвань, так как такого рода уровень контактов характерен для межгосударственных отношений, и такие контакты между странами и отдельными регионами какого-то государства должны осуществляться с ведома той страны, частью территории которой регион является.

«В данном случае это остров или какая-либо провинция. Вот в чем дело», – указал он.

«Китай не угрожает какой-то прямой и неотвратимой атакой и посягательством на безопасность острова военными средствами. Однако, являясь суверенной страной, оставляет за собой право, и это действительно его право, говорить о том, что цели национальной стратегии Китая, его самоидентификации как политического образования будут достигнуты в любом случае. Их достижение неотвратимо. Другое дело, что для этого потребуется определенное время», – подчеркнул Денисов.

Он добавил, что «Китай был бы готов следовать достижению цели объединения страны мирным путем, как оно делал это, собственно говоря, все последние годы, однако, к сожалению, не он один решает эти вопросы».

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel в свете предстоящих стратегических учений «Восток-2022» с участием военного контингента из КНР написала, что растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз.