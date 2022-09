Вице-премьер Британии Рааб отказался работать с Трасс

Жена Зеленского осудила британцев за жалобы на рост цен

Пока Британия «считает копейки», чтобы платить по счетам за газ, на Украине считают еще и убитых, заявила супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью BBC.

«Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но давайте вспомним, что за время эпидемии COVID-19, которая до сих пор продолжается, взлетали цены, и Украины это тоже коснулось. Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей» – цитирует ее ВВС.

Поэтому, уточнила она, «когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых».

По словам Зеленской, люди должны понимать, что в экономическом кризисе в Европе не виновна поддержка, которую Запад оказывает Украине». «Если поддержка будет сильной, этот период будет короче», – добавила она, попросив Запад не забывать о людях, непосредственно пострадавших от боевых действий.

В воскресенье СМИ сообщили, что в якобы пострадавшей от санкций России происходит снижение цен на продукты питания. В это же время жители Британии переживают нелегкие времена и страдают от стремительной инфляции.

Ранее сообщалось, что миллионы граждан Британии отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Королевства сократили количество посещений кафе и ресторанов.

В августе группа британских активистов, носящая название Enough is Enough, анонсировала проведение в ближайшие недели 50 митингов из-за недовольства ростом стоимости жизни в стране.

