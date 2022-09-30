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Остин отказался делать предположения о диверсии на «Северных потоках»
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США не станут гадать о причинах аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» до окончания расследования, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Остин добавил, что вокруг аварий много спекуляций. По его словам, никто не сможет с уверенностью определить, что случилось, пока официальное расследование не завершится, передает РИА «Новости».
Глава Пентагона заявил, что США не будут «гадать, кто может нести ответственность», пока не получат весь объем информации, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
По данным Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе аварий в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией. Комментируя эту информацию, Пентагон заявил, что ведомство не станет спекулировать относительно причин аварий.
В среду вечером ФСБ, опираясь на материалы Генпрокуратуры, начала предварительное расследование взрывов на газопроводах. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК (акт международного терроризма), возбуждено уголовное дело.
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Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне
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«Диверсии», повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», могут привести к эскалации или даже войне, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Политик в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.
«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха!) были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Эксперт Юшков оценил версию Sky News о минировании «Северных потоков»
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«Возможно, нас пытаются увести в сторону и заставить копаться в «глубинах истории». Но уверен, что решение о подрыве «Потоков» приняли буквально несколько дней назад», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее британский телеканал Sky News предположил, что «Северные потоки» могли заминировать «несколько месяцев или даже лет назад».
«Северный поток – 2» был достроен в 2021 году, поэтому странно говорить о минировании несколько лет назад. Также сложно представить, что какое-то время назад был заминирован «Северный поток – 1», а после окончания строительства приготовились взрывать и второй. Тогда получается, что каждый новый газопровод по умолчанию сразу минируют», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если допустить версию о нескольких месяцах, то сразу вспоминается февральская угроза Джо Байдена о том, что в скором времени «Северного потока – 2» просто не станет. Чисто теоретически США могли бы заминировать газопроводы сразу после начала спецоперации России на Украине», – рассуждает собеседник.
Эксперт также усомнился в правдоподобности версии о том, что Россия могла сама заминировать трубы. «Возникает простой вопрос: зачем? Мы вложили в это строительство миллиарды долларов. Более того, на базе темы поставок российского газа Москва может торговаться с другими странами и получать различные послабления санкционного режима. Но если нет труб, нет и инструмента для торга», – отмечает он.
Собеседник предположил, что публикация Sky News может быть попыткой «замести следы». «Не так давно в этом районе НАТО проводило учения с подводными автономными дронами. Сейчас все начинают откручивать трекеры назад, смотреть историю перемещения кораблей, самолетов, лодок, их остановки. Так что, возможно, нас просто пытаются увести в сторону», – заключил Юшков.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.
Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.
В свою очередь постпред РФ в Вене Михаил Ульянов высмеял эту версию. «Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
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У «Турецкого потока» досрочно отозвали экспортную лицензию
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Досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море.
Из-за санкций ЕС 18 сентября была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ идет для потребителей в Турции и европейских странах, сообщает сама компания, передает ТАСС.
При этом поставки по трубе не пострадают, заверяет компания и сообщает, что уже подала заявку на возобновление лицензии, поскольку важна для энергетической безопасности Европы.
Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу.
Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков».
Посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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США предложили наемникам на Украине двойную ставку
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США поместили объявление на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов о наборе наемников на Украину по двойной ставке, сообщает редактор информационного агентства Юрий Баранчик.
«В США массово рекрутируют наемников на Украину за 1–2 тыс. долларов в день... по двойной ставке. В списке требований к кандидатам указаны: безупречные физические кондиции, не менее пяти лет военного опыта в данном регионе Европы, хороший уровень владения стрелковым оружием советской эпохи и НАТО, навыки работы с секретной информацией и защищенными системами связи и другое», – написал он в своем Telegram-канале.
Баранчик раскрыл, что соответствующее объявление 27 сентября находится на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов SilentProfessionals.org.
При этом в описании вакансии на общедоступном сайте указано, что эти требования выдвигаются к кандидатам на должность «охранников и спасателей».
«Однако размер ставки говорит о том, что «специалистов с боевым опытом» набирают для высокорисковых задач: «1000–2000 долларов в день + премия», – заметил он.
Ранее власти Соединенных Штатов призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях, так как не могут гарантировать их безопасность.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о присутствии американских наемников и советников на поле боя на Украине и превращении США в сторону конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну».
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Немецкий политолог Рар рассказал о глобальном противостоянии США и ЕС против Китая и России
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«Пока Европа и Россия губят друг друга санкциями, США и Китай набирают силу. И глобальный конфликт в такой ситуации становится все более реальным», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил, что диверсии на «Северных потоках» могут привести к крупной войне.
«Ситуация на Украине давно переросла в новый глобальный конфликт, ведущий к переделу существующего мира. И сегодня одни видят будущее в многополярном мире, а другие – в разделе его на американскую и китайскую сферу влияния. То есть мир может стать биполярным, как во времена холодной войны», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Реальность такова, что в новом геополитическом и экономическом противостоянии Европа и Россия катастрофически ослабляют друг друга санкциями. А США и Китай в это время серьезно укрепляются», – заметил собеседник.
Эксперт также не исключил окончания «эры ООН и исторической роли, которую там играл Совет безопасности». «В случае глобального противостояния США и ЕС против Китая и России нынешней ООН грозит судьба Лиги наций. Мировые державы не смогут и не захотят больше договариваться по мировым вопросам. Каждая сторона будет лишь стремиться одержать силой победу над противником», – заключил он.
Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.
«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа.
Отметим, что в последнее время все чаще звучит риторика на счет возможного разрастания глобального конфликта. Так, российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что действия Вашингтона «подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав».
«Очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», – пишет дипломат.
«Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, в среду на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский заявил, что Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Глава Госдепа отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».
Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.
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Посол Антонов: США провоцируют столкновение ядерных держав
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Действия Вашингтона подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, западные страны, по всей видимости, проверяют Россию на прочность, говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованной в журнале The National Interest.
«Очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», – приводит выдержку из статьи российского посла в США ТАСС.
«Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», – подчеркнул Антонов.
«Американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку. Запугивают собственную и мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России. Подобная риторика искажает смысл сказанного российским руководством, – добавил посол. – Подчеркну, никаких изменений в условиях применения нашей страной ядерного оружия не произошло. В этом вопросе мы по-прежнему четко придерживаемся Военной доктрины 2014 года и Основ государственной политики в области ядерного сдерживания 2020 года. Никогда Москва не говорила о расширительной трактовке этих документов, с которыми, к слову, можно ознакомиться в открытой печати».
«Нашу страну обвиняют во всех грехах, – отметил Антонов. – Вменяют развязывание военного конфликта в Европе. Хочется спросить: а что сделали США для того, чтобы обеспечить выполнение Минских договоренностей? Почему восемь лет Вашингтон молчал и не одергивал Киев, когда убивали украинцев и россиян в Донбассе?! Как можно не замечать ужасной трагедии в Одессе, когда несколько десятков человек были заживо сожжены?!»
«Где же международные гуманитарные институты?! Почему администрация [США], поставившая во главу угла права человека, позволила совершить такие преступления?! Мы неоднократно задавали эти вопросы американским политикам. Кроме красивых лозунгов, в ответ ничего не слышали. Украину продолжали натравливать на Россию», – указал посол.
Ранее Антонов заявил, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркнул, что американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
В среду американский сенатор Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом». В свою очередь глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Вашингтон в поощрении к эскалации ядерной риторики и предостерег США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в манипуляциях и постановках с целью втягивания России в ядерную повестку.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он отказался «углубляться в вопрос о том, какими будут последствия» подобного шага для Москвы.
В тот же день председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.
Вместе с тем, как сообщает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти Соединенных Штатов не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что не видят смысла в повышении уровня готовности ядерных сил США.
В прошлую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.
В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям Верховного главнокомандующего.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России от применения ядерного оружия. В свою очередь экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.
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Посол Украины Маркарова объяснила правила применения оружия США против России
Запрет Вашингтона на использование американского оружия для ударов по территории России касается только РСЗО HIMARS, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
В связи с соглашением Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России, Маркарову спросили, касается ли это всего американского оружия, которое получает Киев. Маркарова ответила, что речь идет именно о HIMARS. Кроме того, США, по ее словам, не запрещали удары по Крыму, пишет Lenta.ru со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, как сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
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В Европе предрекли отключение мобильной связи из-за энергокризиса
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Мобильная связь в Европе может быть нарушена из-за отключений электричества или ограничения потребления электроэнергии, сообщают СМИ.
Вероятность нехватки электроэнергии выросла после решения российского руководства прекратить поставки газа по ключевому маршруту поставок в ЕС, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Во многих странах Европы не хватает резервных систем для того, чтобы справиться с нехваткой электроэнергии, сказали собеседники.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
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Захарова заявила, что ЧП с «Северными потоками» произошло в зоне разведки США
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Инцидент с «Северными потоками» произошел в особой экономической зоне Дании и Швеции, полностью контролируемой американскими спецслужбами, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«По поводу того, где это произошло... Активно муссировалась история о том, что это якобы нейтральные воды и так далее. Это особая экономическая зона Дании и Швеции, <...> это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами, <...> которые полностью контролируют там обстановку», – передает ТАСС ее слова в эфире канала «Соловьев Live».
Также Захарова назвала жалкими попытки пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер разъяснить значение слов президента США Джо Байдена о прекращении существования проекта «Северный поток – 2».
«Я вчера вечером слышала и читала попытки объясниться пресс-секретаря Белого дома, которые, кроме жалости, уже не вызывают ничего, уже даже не смех – глубокое сочувствие и жалость», – отметила она.
При этом представитель МИД назвала ложью слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» никому не выгодны.
«Когда господин Блинкен говорит, что никому не выгодно разрушение проекта [«Северный поток» и «Северный поток - 2»], – это смехотворно, это ложь», – резюмировала Захарова.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
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Майора-трансгендера армии США Джейми Ли Генри обвинили в связях с Россией
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Майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – и его жену Анну Габриелян обвинили в сговоре с целью передачи России конфиденциальных медицинских данных военных и чиновников США, свидетельствуют документы суда в штате Мэриленд.
С ними связалась агент ФБР, выдавшая себя за сотрудницу российского посольства в Вашингтоне. Она попросила передать данные пациентов, проходивших лечение на базе Форт-Брэгг, где Генри работал военным врачом, а также в одной из местных клиник, где работала Габриелян, передает ТАСС.
Супруги, как утверждает обвинение, передали агенту ФБР под прикрытием медицинские данные двух пациентов клиники, в которой работала Габриелян, а также пяти лиц, проходивших лечение на базе Форт-Брэгг. Утверждается, что так они хотели показать возможность доступа к данным.
Daily Mail пишет, что Габриелян посоветовала Генри перестать быть «трусом» и не обращать внимания на «этические вопросы». Габриэлян якобы подпитывала патриотизм по отношению к России. Она вышла замуж за Генри в 2015 году, в том же году майор официально объявил себя трансгендером. Во время этой встречи Генри якобы сказал агенту, что пытался завербоваться, чтобы участвовать в боях на стороне России против Украины, но его не взяли из-за отсутствия боевого опыта.
Напомним, после прихода к власти Джо Байдена в армию США стали принимать трансгендеров. В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США. В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.
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Путин заявил о планах Запада по разжиганию конфликтов в СНГ
Западные страны рассматривают сценарии новых конфликтов в СНГ, а существующие являются результатом развала СССР, заявил президент России Владимир Путин по видеосвязи на встрече с главами разведслужб стран СНГ.
«Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной – это, очевидно, результат развала Советского Союза.
«Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – заключил российский лидер.
Также в ходе встречи Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.
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Польша внесла «Газпром экспорт» в санкционный список
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Польские власти внесли компанию «Газпром экспорт» в национальный санкционный список, запись об этом появилась в реестре ранее внесенных туда Польшей компаний и частных лиц из России и Белоруссии, который размещен на сайте МВД.
Как указало ведомство, внесение в список предусматривает замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, запрет на предоставление прямо или косвенно включенному в список или в его пользу каких-либо финансовых или экономических ресурсов, запрет сознательного и умышленного участия в действиях, целью или следствием которых является обход мер, указанных выше, передает ТАСС.
В пояснении к решению о внесении в санкционный список сказано, что «Газпром экспорт» уже фигурирует в санкционных списках США, как и первый заместитель генерального директора этой компании Михаил Середа.
Ранее сообщалось, что очередной пакет санкций Польши в отношении России должен касаться технологий двойного назначения.
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ЕК предложила установить потолок цен на российский газ
Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.
Согласно имеющемуся в распоряжении издания документу, ЕС должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ. «Главная цель ЕС – гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой», – передает ТАСС текст документа со ссылкой на агентство dpa.
При этом отмечается, что власти в Брюсселе лишь частично реагируют на пожелания членов ЕС. Так, ЕК предлагает установить максимально возможную цену на газ из России. Другим вариантом, по мнению агентства, является ограничение цены на голубое топливо при производстве электроэнергии, чтобы также снизить ее стоимость. Подобное уже введено в Испании и Португалии.
Накануне ЕК предложила запретить импорт товаров из России в ЕС на сумму семь млрд евро.
Ранее сообщалось, что страны Группы семи (G7) разрабатывают меры для введения потолка цен на нефть из России, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в ходе мероприятия.
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Путин: Запад готов поставить под удар любую страну
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Запад, проводя политику диктата во всех сферах, создает новые проблемы и кризисы, готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и кровавую бойню, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
Путин подчеркнул, что Запад, проводя политику диктата во всех сферах – от международных отношений и экономики до культуры и спорта – не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, передает ТАСС.
«Все это мы уже не раз видели», – подчеркнул глава государства.
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с главами делегаций XVIII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества независимых государств.
Ранее Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России.
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Глава Всемирного банка Малпасс оценил сроки отказа от российских энергоносителей
На диверсификацию глобального производства энергоносителей с уходом от поставок из России потребуются годы, заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс на конференции в Стэнфордском университете.
«В рамках текущих политик глобальному производству энергоносителей потребуются годы на то, чтобы диверсифицировать (поставки) с уходом от России», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению главы международной организации, это станет фактором «более длительного риска стагфляции» (ситуации, когда экономический спад и высокий уровень безработицы сопровождаются ростом цен).
Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.