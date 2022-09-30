Остин отказался делать предположения о диверсии на «Северных потоках»

Посол Антонов: США провоцируют столкновение ядерных держав

Действия Вашингтона подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, западные страны, по всей видимости, проверяют Россию на прочность, говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованной в журнале The National Interest.

«Очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», – приводит выдержку из статьи российского посла в США ТАСС.

«Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», – подчеркнул Антонов.

«Американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку. Запугивают собственную и мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России. Подобная риторика искажает смысл сказанного российским руководством, – добавил посол. – Подчеркну, никаких изменений в условиях применения нашей страной ядерного оружия не произошло. В этом вопросе мы по-прежнему четко придерживаемся Военной доктрины 2014 года и Основ государственной политики в области ядерного сдерживания 2020 года. Никогда Москва не говорила о расширительной трактовке этих документов, с которыми, к слову, можно ознакомиться в открытой печати».

«Нашу страну обвиняют во всех грехах, – отметил Антонов. – Вменяют развязывание военного конфликта в Европе. Хочется спросить: а что сделали США для того, чтобы обеспечить выполнение Минских договоренностей? Почему восемь лет Вашингтон молчал и не одергивал Киев, когда убивали украинцев и россиян в Донбассе?! Как можно не замечать ужасной трагедии в Одессе, когда несколько десятков человек были заживо сожжены?!»

«Где же международные гуманитарные институты?! Почему администрация [США], поставившая во главу угла права человека, позволила совершить такие преступления?! Мы неоднократно задавали эти вопросы американским политикам. Кроме красивых лозунгов, в ответ ничего не слышали. Украину продолжали натравливать на Россию», – указал посол.

Ранее Антонов заявил, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркнул, что американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.

В среду американский сенатор Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом». В свою очередь глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Вашингтон в поощрении к эскалации ядерной риторики и предостерег США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в манипуляциях и постановках с целью втягивания России в ядерную повестку.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он отказался «углубляться в вопрос о том, какими будут последствия» подобного шага для Москвы.

В тот же день председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.

Вместе с тем, как сообщает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти Соединенных Штатов не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что не видят смысла в повышении уровня готовности ядерных сил США.

В прошлую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.

В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям Верховного главнокомандующего.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России от применения ядерного оружия. В свою очередь экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.

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