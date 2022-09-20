Путин призвал изучать западную военную технику на Украине

Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, на поддержку Киева направлены все запасы арсеналов НАТО, Россия должна их изучать и совершенствовать свою технику, передает ТАСС.

«Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производства, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий», – заявил Путин.

Он отметил, что представители ОПК сами выезжают буквально на передовую.

«И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий», – отметил президент, передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях России.