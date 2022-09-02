Миссия МАГАТЭ увидела на Запорожской АЭС «все, что потребовала»

В ДНР оценили желание папы Римского отслужить панихиду на Аллее Ангелов

«Я уверен, что власти республики не будут против визита понтифика в Донецк и проведения панихиды на Аллее Ангелов. Но в настоящий момент вызывает сомнения сама возможность такого визита», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что лидер католиков планирует посетить Москву и Донецк.

«Я сомневаюсь, что папе Франциску действительно удастся отслужить панихиду на Аллее Ангелов в Донецке. В первую очередь в самом Ватикане поднимется волна протестов. Там проживает множество украинских мигрантов. Кроме того, представители официального Ватикана придерживаются довольно прозападных взглядов», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Если же понтифик сможет противостоять этим недовольствам и действительно приедет в Донецкую народную республику – это будет большой шаг к миру и сигнал многим на Западе», – отметил собеседник.

«Я уверен, что власти республики не будут против визита понтифика. Кроме того, на второй план отойдут все конфессиональные вопросы в связи с тем, что мы православные, а он – лидер католиков», – заключил парламентарий.

Папа Римский Франциск готов посетить Донбасс после визита в Россию, который предварительно намечен на весну 2023 года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«Папа Римский готов или по пути в Москву, или обратно из Москвы, посетить Донецк, посетить все места трагедий восьмилетних, побывать на Аллее Ангелов, отслужить там панихиду, помолиться о всех детях, погибших в этом конфликте. Также готов встретиться с детьми-сиротами, с мирными жителями, чтобы самому все увидеть. Это поможет налаживанию диалога между Россией и Украиной, и Западом в целом», – рассказал Севастьянов.

Ранее стало известно о том, что давление украинского президента Владимира Зеленского на Папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика. Об этом сообщил специалист по Ватикану Марко Полити изданию IL Fatto Quotidiano. Издание напоминает, что не так давно Зеленский запросил помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.

«Этот твит прекрасно показывает, что Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», – отмечает Марко Полити.

Журналист указал, что президент Украины продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но понтифик не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве.

Религиозный лидер также не разделяет политической линии Зеленского и не готов быть «прислужником Запада», полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что «Зеленский хочет втянуть понтифика в нарратив», согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.

Специалист пояснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, подчеркнул эксперт.

Отметим, что Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он.

В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».

Напомним, Франциск выразил надежду посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту понтифика в Москву. Позднее появилась информация, что визит может состояться в августе, однако этим планам было не суждено сбыться.

При этом в Ватикане призвали не воспринимать как политическую позицию слова папы по Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина напала на папу Римского.

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