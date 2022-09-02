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В ЕК рассказали, как поступят с изъятой у россиян на границе валютой
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Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за государствами – членами Европейского союза, заявил представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам.
«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», – передает РБК сообщение ЕК.
Так, согласно санкциям, введенным после начала специальной военной операции на Украине, в Россию запрещен ввоз наличных банкнот евро и всех официальных валют стран ЕС.
При этом исключение сделано для использования валют в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, сопровождающими их членами семей, а также дипломатами.
«Использование валют в личных целях должно исключать коммерческий интерес», – добавили в ЕК.
Кроме того, в Еврокомиссии пояснили, что это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им денежными средствами.
Медведев сыронизировал по поводу запрета на выдачу виз россиянам
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Европейским политикам следует быстрее ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, иронично предложил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«К предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике. Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Такое решение окончательно убедит сомневающихся в том, что Европа на самом деле плохо относится к гражданам России.
«Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», – добавил он.
В конце он оставил фразу на французском «A la guerre comme a la guerre», переводящуюся как «На войне как на войне».
Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией.
Ранее правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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Москва пригрозила странам Прибалтики за «близкую к фашистской» политику
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Власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения, заявил МИД.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что эта кампания «давно вышла за пределы правового поля и норм поведения цивилизованных стран, теперь, похоже, уже основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности».
«В латвийской столице сносят монумент освободителям Риги и всей Латвии от немецко-фашистских захватчиков при совершенно диком отношении со стороны «правоохранительных» органов к мирно пришедшим на место этого преступления жителям. Это очередной пример вандализма на государственном уровне, надругательства над памятью советских воинов, включая русских и латышей, победивших фашизм. Недавно нечто подобное мы наблюдали в эстонском городе Нарве, 95% жителей которого – русскоязычные», – отметили в ведомстве.
В МИДе напомнили, что латвийские власти намерены в ближайшие дни эксгумировать останки советских солдат на воинском захоронении в Кулдигском крае, что является грубым нарушением международно-правовых обязательств Латвии, в том числе двустороннего соглашения о статусе захоронений 2007 г.
«Напомним, что националистические круги Латвии, Литвы и Эстонии уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий XX века, направленную на поддержание русофобского курса своих государств. Неотъемлемой частью их политики стала героизация нацистских пособников, приведшая к наблюдаемой сегодня волне осквернений и борьбы с советским мемориальным наследием», – отмечается в заявлении.
«Со стороны прибалтийских политиков звучат призывы к депортации «нелояльных» русских, выдвигаются идеи ограничить являющиеся, дескать, «привилегией» поездки россиян в Европу. Министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис в своей русофобской риторике дошел до абсурда, заявив о необходимости впускать граждан России только при условии, что они признают «оккупацию» Крыма. Принятое недавно эстонским правительством решение об отмене целого ряда категорий виз для россиян является очередным проявлением ксенофобии и ненависти по отношению к нашей стране», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что все это дополняется жесткой цензурой информации, закрытием всех независимых русскоязычных СМИ, ограничением вещания российских масс-медиа. Ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы, что существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства.
В Латвии анонсирована подготовка законопроекта «Об ограничении двуязычия», который призван полностью запретить использование русского языка на рабочих местах и в общественной жизни, указали в МИДе.
«В Прибалтике преследуются все имеющие отличную от официальной точку зрения граждане. За любую форму поддержки России они запугиваются угрозами лишения вида на жительство и выдворения, увольнения и даже тюремного заключения. «Оснований» для этого штампуется множество, но главное из них – сочувствие нашей стране и принадлежность к русскому народу и культуре», – говорится в заявлении.
«Наблюдаемые сегодня русофобские подходы властей Латвии, Литвы и Эстонии еще полнее раскрывают суть прибалтийских режимов, в рамках которых так называемые титульные нации и их украинские и западные «со товарищи» признаются исключительными полноправными жителями, а «нетитульные», а точнее, русские считаются «людьми второго сорта», – подчеркивает МИД.
«Демократы» же из европейских и общественных структур молчат», – констатирует Москва.
«Раскрученная Латвией, Литвой и Эстонией кампания по уничтожению памятников павшим за освобождение этих стран от фашизма, других объектов культурного наследия, преследований и дискриминации русскоязычных неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности – как на уровне государства, так и конкретных лиц, принимающих противоправные решения и исполняющих их.
Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию, и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке. Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего, в политической и экономической плоскостях. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают», – заключил МИД.
Напомним, в рижском парке Победы демонтировали последний элемент памятника Освободителям – 79-метровый обелиск. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Комитет ООН по правам человека (УВКПЧ) обратился к правительству Латвии с просьбой остановить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей уже разрушенных монументов.
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МИД назвал «выстрелом себе в ногу» решение ЕС по визам
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Решение Евросоюза приостановить действие облегченного визового режима с Россией не останется без последствий, Москва может принять симметричные и асимметричные меры в ответ, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу – это их выбор», – передает РИА «Новости» слова Грушко.
Дипломат задался вопросом, прекратив воздушное и иное сообщение с Россией, чтобы лишить граждан ЕС возможности посещать страну, кого таким образом наказал Запад? А также разберут ли железную дорогу Санкт-Петербург – Хельсинки финны на металлолом?
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
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Россияне назвали главных друзей и врагов страны
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На фоне спецоперации РФ на Украине выросли симпатии россиян к Китаю, Белоруссии и Индии, при этом увеличилась доля граждан, считающих недружественными странами США, Великобританию и Германию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В условиях сложившихся геополитических реалий и обострения отношений с коллективным Западом Россия вынуждена налаживать новые международные связи или возобновлять старые. «Курс на Восток», заданный руководством страны еще в 2012 году, позволяет успешно закрывать ниши на отечественном рынке, что отражается на восприятии российским обществом дружественных и враждебных стран. За последние годы их перечень не претерпел значительных изменений, сообщает ВЦИОМ.
Более половины наших сограждан по-прежнему считают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем – 55%, это максимальный показатель за весь период наблюдений (+10 п.п. с 2019 года). Второе место с небольшим отрывом заняла Белоруссия. За четыре года положение Белоруссии в рейтинге заметно укрепилось: в 2018 году республику назвал лишь каждый пятый (20%), сегодня – каждый второй (49%). На третьей позиции разместилась Индия (22% vs. 10% в 2019 году), сместив из лидерской тройки Казахстан. Стремительно подняться в народном рейтинге Индии удалось благодаря укреплению российско-индийских отношений на фоне западных санкций.
Самый заметный рывок сделала Турция – дружественной страной ее считают 17% россиян, восемь лет назад таких было меньшинство (2014 г. – 1%). Пятерку дружественных стран замыкает Казахстан. Заметно укрепили свои позиции за прошедшие три года Сербия и Иран. Впервые россияне стали упоминать такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Пакистан.
Представления граждан о странах, с которыми у России сложились наиболее напряженные отношения, также достаточно устойчивы во времени. По мнению наших соотечественников, главным недругом России остаются Соединенные Штаты, этот показатель максимален с начала измерений (76%, + 9 п.п. к данным 2019 года).
Второй по популярности ответ – Украина (43%). Несмотря на обострение военного конфликта на территории Украины и Донбасса, доля назвавших эту страну на 10 п.п. меньше в сравнении с 2019 годом (53%).
Великобританию считают враждебной 39% – с 2014 года эта доля выросла в 4,3 раза (в 2014 году так считали 9% опрошенных), показав максимальный прирост в 2018 году (33%). Далее в перечне недружественных стран следуют члены Евросоюза, поддерживающие агрессивную риторику против России: Германия (32%, +23 п.п. с 2019 г.), Польша (28%, +16 п.п. с 2019 г.), Франция (21%, +16 п.п. с 2019 г.), Латвия (14%, +7 п.п. с 2019 г.), Литва (12%, +6 п.п. с 2019 г.), Эстония (11%, +8 п.п. с 2019 г.). Впервые в этом списке оказались Финляндия (5%), Болгария (2%), Чехия (2%). Положение Грузии за три года, напротив, улучшилось (1% vs. 12% в 2019 г.).
В минувшее воскресенье стало известно о планах ЕС приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит единогласную поддержку в Евросоюзе. В Кремле предупредили, что у европейцев могут возникнуть трудности с визами в Россию, если Брюссель примет решение против россиян. Там также отметили, что некоторые страны в своей «недружественности» к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя».
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Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»
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Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.
«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», – приводит его слова ТАСС.
Боррель уточнил, что встреча носит неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято не будет, но он надеется на предварительный консенсус по помощи и миссии.
Кроме того, Боррель сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для украинских военных. Он добавил, что инициатива создания данной миссии «высокого уровня» была принята еще до обострения конфликта на Украине в феврале этого года.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА.
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
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Литва выразила протест представителю посольства России
В МИД Литвы вручили ноту протеста представителю посольства РФ за высказывания временного поверенного в делах РФ в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, сообщила пресс-служба министерства.
«В Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель российского посольства. Ему вручена нота, в которой выражено возмущение появившимися в публичном пространстве высказываниями временного поверенного в делах Сергея Рябоконя, уничижающими события 13 января 1991 года, и циничным искажением исторических фактов», – приводит текст сообщения внешнеполитического ведомства Литвы РИА «Новости».
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на Совете глав МИД ЕС достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут установить запрет на въезд россиян.
В свою очередь глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы». Комментируя инициативу Ландсбергиса временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь заявил, что Россия могла бы опрашивать въезжающих литовцев по поводу отношения к событиям в Вильнюсе 13 января 1991 года и задавать вопрос, не считают ли они, что «свои стреляли в своих». Дипломат напомнил, что только за исследования на эту тему литовские исследователи платят свободой и находятся в тюрьме.
Напомним, в марте 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о независимости республики, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале 1991 года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра, по утверждению литовской стороны, погибли 14 человек, более 600 были ранены.
Генпрокуратура Литвы возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждало, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств предоставлено не было. Участники событий января 1991 года с советской стороны, ссылаясь на выводы официальной экспертизы, указывают, что тогда имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.
В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд объявил 67 граждан России якобы виновными по делу о событиях 1991 года. Большинство обвиняемых были заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Двое получили реальные сроки – россиянину Юрию Мелю назначили десять лет, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – пять лет. В марте 2021 года Апелляционный суд Литвы вынес решение по делу о событиях 13 января 1991 года, изменив приговор осужденному полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, с семи лет лишения свободы на десять лет.
В декабре 2020 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим заведомо неправосудный приговор более 50 россиянам по факту событий в Вильнюсе в 1991 году.
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Экономист назвал способную развалить Евросоюз страну
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Предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду Евросоюза, рассказал завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
По словам эксперта, толчком к разрушению сообщества также могут стать недружественные действия Польши в отношении Германии, а именно призывы польских политиков вернуть утраченные в период Второй мировой войны территории, передает РИА «Новости».
Кроме того, после карантина, вызванного пандемией коронавируса, усилились партии, ставящие национальные интересы выше интересов Евросоюза, политика стран начала расходиться с общим направлением сообщества, добавил Перепелица.
Он считает, что следующими после Великобритании ЕС покинут Польша и Венгрия из-за достаточно консервативных взглядов населения и правительств. Это может привести к расформированию союза или его переформатированию в усеченном составе, предположил собеседник агентства.
«Есть большая вероятность, что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция», – подчеркнул эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша напрашивается на шестой раздел страны.
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Газпром приостановил поставки газа французской Engie
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Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме, сообщили в пресс-службе холдинга.
«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам. В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме», – сообщается в Telegram-канале Газпрома.
В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Эксперт назвал вероятные сценарии распада еврозоны
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После завершения «аттракциона европейской щедрости», когда богатые страны оплачивают потребности бедных, еврозона может распасться, при этом возможны мягкий и жесткий сценарий распада зоны евро, выразил мнение доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.
Эксперт отметил, что Евросоюз традиционно придерживался политики «кохезии», когда богатые страны-доноры финансово поддерживают бедные страны-реципиенты. С приходом в регион экономического и энергетического кризисов такая политика начинает постепенно сворачиваться, подчеркнул Григорьев.
«Сейчас это счастье заканчивается: щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций», – пояснил эксперт «Прайм».
Эксперт предположил, что при мягком сценарии распада в еврозоне останутся государства, составляющие ее ядро: Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция. Жесткий сценарий, по словам Григорьева, означает полное восстановление национального экономического суверенитета стран.
Ранее завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица рассказал, что предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду Евросоюза.
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Миллер объяснил причины работы «Северного потока» на пятую часть мощности
Санкции, введенные против России, мешают нарастить мощность «Северного потока», западные страны устроили себе «санкционную запутанность», сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в эфире «России 1».
«Компрессорная станция «Портовая» в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому – антироссийские санкции. Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность», – цитирует Миллера РИА «Новости».
Также в среду Миллер заявил, что Siemens сейчас не может регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
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В ЕС пообещали разработать решение, как поступать с уже выданными россиянам визами
Главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения о том, как поступать с уже выданными долгосрочными визами россиянам, сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Также страны ЕС подтвердили право каждого члена самостоятельно регулировать допуск россиян в шенгенское пространство через свои границы, сообщает ТАСС.
Ранее в Кремле пообещали, что для европейцев могут возникнуть трудности с визами в России, если ЕС примет аналогичное решение для россиян.
Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией. Дания также выступает в поддержку идеи ограничить выдачу шенгенских виз российским туристам.
До этого правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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Германия не захотела отказываться от импорта газа из России
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Германия не планирует отказываться от импорта газа из России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, призвав «не усложнять себе жизнь».
Шольца спросили, почему Германия «просто не закроет «русский кран». Он ответил, что ЕС «не ввел санкции на импорт газа, прежде всего из-за западноевропейских стран, не в первую очередь из-за Германии». По его словам, «другие не могут так быстро найти для себя альтернативу», передает РИА «Новости».
Как заявил Шольц, Германия своевременно приняла решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ, запуск угольных электростанций и строительство терминалов для СПГ. В результате страна может «преодолеть» сложившуюся ситуацию с газоснабжением, но «это будет сложнее сделать» при отказе «от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает» из России.
«Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», – сказал он. По его словам, Германия должна расширять инфраструктуру для импорта, чтобы не быть зависимой, требуются трубопроводы из южной Европы. Так, «было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались», сказал Шольц, имея в виду трубопровод через Францию. Он рассчитывает, что такой трубопровод «будет».
«И тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники (импорта газа) – из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России, это поддержит и мировой рынок, и нас», – сказал канцлер.
Напомним, Португалия не договорилась с Францией о новом газопроводе. Глава правительства Португалии Антониу Кошта заявил, что газопровод, который соединит Португалию с Центральной Европой, могут построить в обход Франции.
Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом. Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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В ЕК раскрыли уровень заполнения газовых хранилищ в Европе
В Евросоюзе средний уровень заполненности хранилищ газа дошел до 80%, сообщила руководитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Хорошая новость: средний уровень заполнения наших хранилищ достиг уже 80%», – цитирует главу ЕК ТАСС.
Она добавила, что стоимость энергоносителей на рынке бьет все рекорды. «Последствия для домохозяйств и компаний не являются устойчивыми. Нам нужно реагировать – вместе и срочно», – заключила фон дер Ляйен.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему заполнение газовых хранилищ не поможет Европе избавиться от рекордной стоимости этого топлива на рынке.
На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали отметку 3500 долларов за 1 тыс. кубометров и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» (с 31 августа по 2 сентября) из-за техобслуживания. При этом Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
В понедельник были опубликованы данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым более половины стран Евросоюза, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%.
Тогда же рыночные цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров после роста выше 3500 долларов на прошлой неделе.
Напомним, Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток – 1» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата.
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В Эстонии заявили о намерении запретить въезд большинству россиян с шенгенскими визами
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Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян с шенгенскими визами в ближайшие несколько дней или недель.
«Я очень буду приветствовать такие решения в ближайшие дни, будущие недели, в которых мы, в полном соответствии с правилами шенгенских виз, запретим въезд на территории наших стран для этих людей из Российской Федерации, неважно, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны», – заявил Рейнсалу в интервью агентству Reuters, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что несмотря на решение ЕС по вопросу выдачи виз, в Эстонии намерены выработать решение через сотрудничество в регионе, основанное на «компетенции стран из соображений национальной безопасности».
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
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В ЕС профинансировали замену энергоресурсам из России
Еврокомиссия решила профинансировать развитие морских парков ветряных генераторов в размере 5,6 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия выделила 5,6 млрд евро из фонда «ЕС нового поколения» для финансирования развития морских парков ветряков, чтобы гарантировать независимость ЕС от российских источников энергии. Мы также намерены радикально сократить сроки выдачи разрешений (на строительство парков ветряков), которые не должны занимать более одного года», – цитирует главу ЕК ТАСС.
По ее словам, Еврокомиссия в скором времени предложит реформу рынка электричества в ЕС, так как цена на этот ресурс с начала года во многих отдельных странах поднялась почти в 10 раз.
Ранее во вторник глава ЕК заявляла, что в Евросоюзе средний уровень заполненности хранилищ газа дошел до 80%.
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